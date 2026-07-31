Industria ospitalității are nevoie urgentă de politici fiscale adaptate specificului turismului sezonier și de un dialog real între autorități și mediul privat, avertizează Anita Huzum, expert în comunicare și director de comunicare al HORA, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România, în cadrul unui interviu acordat G4Food. Potrivit sursei citate, multe afaceri de pe litoral reușesc să își plătească taxele doar prin eșalonări, iar fără măsuri concrete există riscul unui declin accentuat al sectorului.

Anita Huzum a explicat că, în octombrie anul trecut, a fost lansată Caravana HORA, un proiect care va avea zece opriri în decurs de un an, în principalele destinații turistice ale României. Scopul inițiativei este identificarea problemelor comune ale industriei ospitalității și transformarea acestora în teme de dialog cu autoritățile centrale.

„Este foarte important să stăm împreună la aceeași masă, operatori și autorități, astfel încât să putem avea dialoguri constructive și să dezvoltăm parteneriate public-private solide. Industria noastră este una atipică și are nevoie de politici publice adaptate particularităților sale”, a declarat aceasta.

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Sezonul real de pe litoral durează mai puțin de trei luni

Una dintre principalele concluzii ale discuțiilor purtate cu antreprenorii din Constanța este că sezonul estival este mult mai scurt decât se crede în mod obișnuit.

„Se spune că sezonul durează șase luni, însă în realitate vorbim de mai puțin de trei luni. În acest interval operatorii trebuie să își asigure veniturile pentru întregul an, să plătească salariile, furnizorii și taxele”, a explicat Anita Huzum.

Potrivit acesteia, mulți operatori economici supraviețuiesc doar prin eșalonarea obligațiilor fiscale, situație care nu poate susține dezvoltarea sănătoasă a afacerilor și nici noi investiții.

„Nu cerem favoruri, ci reguli adaptate industriei”

Reprezentanta industriei susține că sectorul nu solicită facilități speciale, ci un cadru fiscal construit în funcție de specificul activității.

„Nu cerem favoruri, ci tratarea industriei după particularitățile ei. În cazul litoralului, vorbim despre un sezon foarte scurt, iar fiscalitatea ar trebui să țină cont de această realitate”, a afirmat ea.

Anita Huzum atrage atenția că problema sezonalității nu este specifică doar litoralului, ci afectează și stațiunile montane sau balneare, unde activitatea economică este concentrată în perioade limitate ale anului.

Autoritățile sunt deschise doar la nivel declarativ

Întrebată despre colaborarea cu instituțiile statului, Anita Huzum spune că disponibilitatea pentru dialog există mai ales în declarații, însă este dificil ca autoritățile să participe la grupuri de lucru și să construiască soluții pe termen lung.

„Deschiderea autorităților este mare la nivel declarativ. Când vine momentul să stăm la masă și să construim împreună proiecte sau grupuri de lucru, disponibilitatea nu mai este aceeași”, a spus sursa menționată anterior.

Ea consideră că lipsa continuității în administrație și schimbările frecvente ale decidenților politici îngreunează implementarea unor reforme care ar produce rezultate în următorii 10-15 ani.

Apel la unitate în industria ospitalității

Pe lângă măsurile așteptate din partea statului, Anita Huzum spune că și mediul de afaceri trebuie să vorbească pe o singură voce.

„Avem nevoie de mult mai multă unitate, în sensul real al cuvântului. Trebuie să fim capabili să stăm la aceeași masă și să avem o voce comună. Dacă noi suntem în contradicție, va fi foarte greu să convingem decidenții politici”, a concluzionat aceasta.

Caravana HORA este susținută de Philip Morris România, companie care susține respectarea strictă a legislației privind interzicerea vânzării produselor din tutun și a produselor cu nicotină către persoanele sub 18 ani.