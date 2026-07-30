Nu există o singură rețetă originală de falafel, ci o diversitate de variante răspândite în Orientul Mijlociu și Magreb, având origini incerte pe care majoritatea experților le plasează în India. Preparat în principal din leguminoase măcinate (cel mai frecvent năut, dar și fasole sau linte) amestecate cu verdețuri, usturoi și condimente precum chimenul sau sumacul, falafelul poate avea formă de chiftea, pârjoală sau crochetă și se poate găti prăjit, copt sau ca tocăniță.

Versatil și servit adesea în pâine pita cu sosuri (tahini, iaurt sau usturoi) și garnituri de salată sau cartofi, falafelul s-a transformat dintr-un simbol al bucătăriei arabe într-un preparat internațional de succes, apreciat la nivel global ca o opțiune de fast-food sănătoasă, ideală pentru vegetarieni.

Falafelul de la noi e cel cu năut

Secretul unui falafel reușit este folosirea năutului uscat (înmuiat în apă), nu a celui din conservă. Năutul din conservă conține prea multă apă și va face chifteluțele să se destrame la prăjit sau să devină gumate.

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Ingrediente

250 g năut uscat

1 legătură mare de pătrunjel proaspăt

1 legătură de coriandru proaspăt

1 ceapă medie

4–5 căței de usturoi

1 lingură făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță chimion măcinat

1 linguriță coriandru măcinat

½ linguriță piper cayenne / fulgi de ardei iute (după gust)

1 linguriță sare (sau după gust)

½ linguriță piper negru măcinat

2 linguri semințe de susan (opțional)

Ulei pentru prăjit.

Preparare pas cu pas

Pune năutul uscat într-un bol mare, acoperă-l cu apă rece suficientă (se va umfla) și lasă-l la înmuiat timp de cel puțin 12-16 ore (sau peste noapte). A doua zi, scurge bine apa și clătește năutul. Pune în robotul de bucătărie ceapa, usturoiul, pătrunjelul și coriandrul. Mixează de câteva ori până se toacă mărunt. Adaugă năutul scurs, chimenul, coriandrul măcinat, sarea, piperul, ardeiul iute și făina. Procesează până când compoziția este mărunțită fin, având consistența unui nisip umed. Atenție: Nu mixa până devine o pastă ca un hummus, altfel falafelul va fi prea dens. Compoziția trebuie să aibă puțină textură! Răstoarnă compoziția într-un bol, adaugă praful de copt și semințele de susan, apoi amestecă bine cu o lingură. Acoperă bolul și lasă-l la frigider timp de 30–60 de minute. Acest pas ajută ingredientele să se lege mai bine și previne desfacerea chiftelelor la prăjit. Umezește-ți ușor mâinile și formează biluțe de mărimea unei nuci (sau discuri ușor aplatizate). Nu le presa extrem de tare, doar cât să își mențină forma. Încinge o cantitate generoasă de ulei într-o tigaie adâncă sau cratiță (uleiul ar trebui să aibă o adâncime de cel puțin 2-3 cm și o temperatură de aproximativ 175°C – 180°C). Prăjește falafelul fără să aglomerezi tigaia timp de 4–5 minute, întorcându-le pe toate părțile până devin maro-aurii și crocante. Scoate-le pe o farfurie tapetată cu șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Dacă preferi o variantă mai dietetică, așază-le pe o tavă cu hârtie de copt, stropește-le generos cu ulei de măsline și coace-le la 200°C timp de 20–25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Servirea

Falafelul se servește cald,

Pune chiftelele într-o lipie arabă sau pita grecească alături de roșii, castraveți, varză murată/proaspătă și sos de tahini (pastă de susan frecată cu zeamă de lămâie, usturoi, sare și puțină apă rece).

Fă o farfurie de mezze (gustări), îmoreună cu hummus, tabbouleh, măsline și lipie caldă.

Poftă bună!