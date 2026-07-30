Nu există o singură rețetă originală de falafel, ci o diversitate de variante răspândite în Orientul Mijlociu și Magreb, având origini incerte pe care majoritatea experților le plasează în India. Preparat în principal din leguminoase măcinate (cel mai frecvent năut, dar și fasole sau linte) amestecate cu verdețuri, usturoi și condimente precum chimenul sau sumacul, falafelul poate avea formă de chiftea, pârjoală sau crochetă și se poate găti prăjit, copt sau ca tocăniță.
Versatil și servit adesea în pâine pita cu sosuri (tahini, iaurt sau usturoi) și garnituri de salată sau cartofi, falafelul s-a transformat dintr-un simbol al bucătăriei arabe într-un preparat internațional de succes, apreciat la nivel global ca o opțiune de fast-food sănătoasă, ideală pentru vegetarieni.
Secretul unui falafel reușit este folosirea năutului uscat (înmuiat în apă), nu a celui din conservă. Năutul din conservă conține prea multă apă și va face chifteluțele să se destrame la prăjit sau să devină gumate.
250 g năut uscat
1 legătură mare de pătrunjel proaspăt
1 legătură de coriandru proaspăt
1 ceapă medie
4–5 căței de usturoi
1 lingură făină
1 linguriță praf de copt
1 linguriță chimion măcinat
1 linguriță coriandru măcinat
½ linguriță piper cayenne / fulgi de ardei iute (după gust)
1 linguriță sare (sau după gust)
½ linguriță piper negru măcinat
2 linguri semințe de susan (opțional)
Ulei pentru prăjit.
Falafelul se servește cald,
Pune chiftelele într-o lipie arabă sau pita grecească alături de roșii, castraveți, varză murată/proaspătă și sos de tahini (pastă de susan frecată cu zeamă de lămâie, usturoi, sare și puțină apă rece).
Fă o farfurie de mezze (gustări), îmoreună cu hummus, tabbouleh, măsline și lipie caldă.
Poftă bună!
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