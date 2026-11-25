Grecia și Ucraina pregătesc o nouă rută feroviară și rutieră pentru transportul cerealelor ucrainene către piețele internaționale, prin Bulgaria și România. Proiectul are în centru portul grec Alexandroupolis și urmărește să ofere o alternativă la transportul prin Marea Neagră și Dunăre, afectate de atacurile rusești și de scăderea nivelului apelor, titrează Economedia.

Planul vizează crearea unui coridor de transport în ambele direcții, care să permită exportul cerealelor din Ucraina și aprovizionarea acestei țări cu materii prime și produse de care are nevoie. Potrivit publicației grecești „To Vima”, citată de Rador și BGNES, proiectul a fost prezentat Direcției Generale pentru Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) a Comisiei Europene.

Primele discuții concrete au avut loc în septembrie, în timpul Târgului Internațional de la Salonic. Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, s-a întâlnit atunci cu Artem Rybchenko, ministrul adjunct ucrainean al Dezvoltării Comunităților, Teritoriilor și Infrastructurii.

Negocierile continuă discuțiile începute în iunie și se înscriu în acordul încheiat în septembrie 2025 între premierul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, privind dezvoltarea unei axe de transport Alexandroupolis-Odesa.

Atacurile asupra porturilor ucrainene și nivelul scăzut al Dunării pun presiune pe exporturi

Necesitatea unei rute alternative a devenit mai urgentă în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră și al secetei care a redus capacitatea de transport pe Dunăre.

Problemele logistice afectează inclusiv exporturile de porumb, care, alături de grâu, reprezintă o componentă importantă a economiei ucrainene. De la jumătatea lunii noiembrie, dificultățile de transport au devenit mai evidente și în cazul livrărilor de porumb.

În aceste condiții, Grecia încearcă să valorifice poziția portului Alexandroupolis, care are deja un rol important în transportul echipamentelor militare americane și NATO și în Coridorul Vertical de Gaze.

Prin noul proiect, portul ar urma să devină și un punct important pentru logistica comercială, alături de portul Salonic.

Trenurile ar urma să transporte cereale spre sud și echipamente și combustibil spre Ucraina

Un element important al proiectului este funcționarea transporturilor în ambele sensuri. Pentru ca ruta să fie viabilă economic și să genereze venituri pentru operatori, trenurile și camioanele nu ar trebui să se întoarcă goale în Ucraina.

Astfel, pe lângă cerealele transportate spre porturile grecești, convoaiele ar urma să aducă în Ucraina echipamente electrice, materiale de construcții și motorină adaptată temperaturilor foarte scăzute.

Importurile sunt necesare în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, care au afectat capacitatea Ucrainei de a-și asigura funcționarea sistemelor de alimentare cu energie și încălzire.

Pe termen lung, Grecia urmărește să își consolideze poziția logistică și comercială în regiune, inclusiv în perspectiva procesului de reconstrucție a Ucrainei după încheierea războiului.

GFR Hellas, compania românească implicată în proiectul feroviar

Primele transporturi pilot de cereale pe calea ferată ar putea fi realizate printr-un parteneriat între operatorul grec Hellenic Train și GFR Hellas, filială a companiei românești GFR, unul dintre cei mai mari operatori feroviari privați din Europa Centrală și de Sud.

Potrivit evaluărilor prezentate de publicația greacă, pentru ca ruta să devină profitabilă este necesar un trafic de cel puțin două-trei garnituri de tren pe zi, în direcția sud-nord. Atingerea acestui volum depinde și de implicarea companiilor private din Grecia.

Proiectul se bazează pe regulamentul european privind Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), actualizat în 2024, și pe coridorul Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee.

Acesta conectează Helsinki de Nicosia, traversând 11 state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Bulgaria și Grecia. Rețeaua include, de asemenea, Ucraina și Republica Moldova.

Podul Giurgiu-Ruse, un posibil blocaj pentru noua rută

Unul dintre cele mai importante obstacole pentru transportul feroviar este infrastructura de la granița dintre România și Bulgaria.

Potrivit informațiilor publicate de „To Vim”, planificata închidere a podului Giurgiu-Ruse, în perioada aprilie-decembrie 2027, ar putea afecta continuitatea transporturilor pe unul dintre segmentele esențiale ale coridorului.

Transportul rutier cu camioane ar putea reprezenta o alternativă, însă costurile sunt considerabil mai mari decât în cazul transportului feroviar.

În prezent, regulile permit transportatorilor greci și ucraineni să efectueze curse bilaterale fără permise speciale de tranzit. Există însă o restricție privind transportul intern în Grecia: livrările de mărfuri din portul Alexandroupolis către alte destinații de pe teritoriul grec pot fi realizate numai de companii de transport din Grecia.

Dacă proiectul va fi pus în aplicare, România ar putea deveni o verigă importantă într-un nou coridor logistic regional, destinat atât exporturilor agricole ucrainene, cât și transportului de mărfuri către Ucraina.