Piața nefiscalizată a băuturilor spirtoase din România a ajuns la 41,6% din consumul total în 2025, față de 34% în anul precedent. Datele provin dintr-un studiu realizat de Novel Research, prezentat miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unei mese rotunde organizate de Spirits România, transmite Agerpres. Din cele 123 de milioane de litri de băuturi spirtoase consumate anul trecut în România, 51,2 milioane au provenit din surse nefiscalizate.

Aproximativ 31 de milioane de litri au provenit din comerțul ilicit, iar alte 20 de milioane din producția gospodărească pentru consum propriu. Aceasta din urmă nu trebuie încadrată automat în categoria activităților ilegale.

Piața nefiscalizată a crescut după mai mulți ani de declin

Între 2008 și 2025, consumul total de băuturi spirtoase din România s-a redus cu 24%, în timp ce volumul fiscalizat a crescut cu 79%. Ponderea pieței nefiscalizate coborâse de la 75% în 2008 la 34% în 2024. Tendința s-a inversat însă în 2025, pe fondul majorărilor succesive ale accizelor.

Reprezentanții Spirits România susțin că politica de accizare, atunci când nu ține cont de puterea de cumpărare a populației, favorizează dezvoltarea comerțului ilicit și afectează producătorii care își achită obligațiile fiscale.

Acciza din România, de peste două ori mai mare decât în Bulgaria

În perioada 2016-2026, România a majorat de șapte ori acciza aplicată băuturilor spirtoase, dintre care de trei ori în ultimii doi ani. În același interval, zece state membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, Austria și Franța, au păstrat nivelul accizei nemodificat. În România, aceasta a ajuns la 1.151 de euro pentru un hectolitru de alcool pur, comparativ cu 562 de euro în Bulgaria.

Studiul evidențiază și diferențele de taxare între categoriile de băuturi alcoolice. Un gram de alcool provenit din băuturi spirtoase este taxat de patru ori mai mult decât cel din bere și de 63,8 ori mai mult decât cel din vin liniștit.

Controale asupra vânzărilor ilegale

Cercetătorii semnalează și problemele de sănătate publică asociate consumului de alcool provenit din surse în care calitatea produselor nu este verificată. Printre măsurile recomandate se numără înființarea unui registru al instalațiilor de distilare din gospodării, intensificarea controalelor asupra comerțului ilegal și monitorizarea vânzărilor online.

O analiză realizată de Deloitte România, prezentată în cadrul aceluiași eveniment, examinează două scenarii fiscale până în 2030. Menținerea accizei actuale ar putea genera venituri cumulate din accize și TVA de aproximativ două miliarde de euro în perioada 2027-2030.

În schimb, revenirea la nivelul accizei din 2025, urmată de indexarea anuală cu inflația și intensificarea controalelor, ar putea reduce comerțul nefiscalizat cu 60% până în 2030. În acest scenariu, veniturile bugetare cumulate ar putea ajunge la 2,21 miliarde de euro.

Consultanții recomandă stabilirea unui calendar fiscal multianual predictibil, menținerea stabilității accizelor și îmbunătățirea sistemelor de trasabilitate. Rezultatele reprezintă estimări bazate pe scenariile analizate, nu garanții privind evoluția încasărilor bugetare.