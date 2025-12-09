Beyond Meat, unul dintre cei mai cunoscuți producători de carne vegetală din lume, traversează cea mai dificilă perioadă de la înființare. După luni de scăderi abrupte la bursă și rezultate financiare dezamăgitoare, compania se confruntă acum și cu posibile probleme juridice. O firmă americană specializată în drepturile investitorilor a anunțat că investighează dacă Beyond Meat a încălcat legislația federală privind valorile mobiliare, notează agrarheute.com.

Anunțul a amplificat presiunea asupra companiei, deja afectate de pierderi masive. Suspiciunea principală este legată de modul în care au fost evaluate anumite active pe termen lung. Investitorii cred că acestea ar fi fost supraestimate. Dacă acuzațiile se confirmă, compania ar putea fi acuzată de prezentarea unor situații financiare înșelătoare.

Două posibile motive

Declinul bursier s-a accentuat în urma două anunțuri făcute în toamna anului 2025. Primul privea o depreciere majoră aplicată unor active. Al doilea viza publicarea întârziată a rezultatelor pe trimestrul al treilea. În ambele ocazii, acțiunile au pierdut între 16 și 23 de procente într-o singură zi.

Rezultatele financiare recente confirmă dificultățile profunde ale companiei. Veniturile pe trimestrul al treilea au scăzut cu 13,3%. Compania a raportat doar 70,2 milioane de dolari, semn al unei piețe în continuă contracție. Situația profitabilității este însă și mai îngrijorătoare. Pierderea operațională a crescut dramatic, ajungând la 112,3 milioane de dolari. În aceeași perioadă a anului trecut, pierderea fusese de 30,9 milioane de dolari.

Conducerea a justificat declinul prin retragerea unor operațiuni din China și prin deprecierea activelor. Compania a reușit să reducă datoria totală la aproximativ 240 de milioane de dolari. Această scădere a fost însă posibilă doar prin emiterea a peste 316 milioane de noi acțiuni. Consecința a fost diluarea poziției investitorilor existenți, care au văzut cum participațiile lor se micșorează la aproape o cincime din valoarea inițială.

Cerere în declin

Cererea pentru produsele pe bază de plante este și ea în declin. Consumatorii americani evită tot mai des alternativele ultraprocesate. Prețurile ridicate la alimente și preferința pentru produse simple și neprocesate afectează întreaga industrie. Retailerii reduc spațiul alocat acestor produse, iar lanțurile de restaurante raportează scăderi de comenzi.

Previziunile pentru trimestrul al patrulea accentuează îngrijorarea. Beyond Meat estimează venituri între 60 și 65 de milioane de dolari. Suma este sub nivelul așteptat de analiști, care anticipau aproximativ 70 de milioane de dolari. Investitorii privesc cu neîncredere viitorul companiei. De la începutul anului, acțiunea a pierdut aproape două treimi din valoare.

În prezent, titlul se tranzacționează la 1,14 dolari, departe de vârful de 7,69 dolari înregistrat în ultimele 12 luni. Evoluția confirmă un trend descendent constant. Combinația dintre scăderea vânzărilor, pierderile masive și riscurile juridice conturează un viitor incert pentru cel mai cunoscut brand de carne vegetală din lume.