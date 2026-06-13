O influenceriță din Statele Unite a devenit virală după ce a filmat un videoclip neobișnuit în apropierea Palatului Buckingham din Londra. Tânăra și-a întins un picnic chiar lângă un gardian regal aflat în serviciu și a transformat momentul într-o recenzie culinară publicată pe TikTok, arată People.

Clipul a strâns rapid milioane de vizualizări și a generat numeroase reacții. În timp ce unii utilizatori au considerat situația amuzantă, alții au acuzat-o de lipsă de respect față de militarii aflați în serviciu.

Creatoarea de conținut, cunoscută online sub numele @elizabetheatsnyc, s-a filmat în zona Horse Guards Parade, aflată în apropierea Palatului Buckingham. Ea s-a așezat pe trotuar cu un coș plin cu preparate specifice micului dejun englezesc și a început să le guste în timp ce comenta despre calitatea acestora. Pe parcursul videoclipului, influencerița a făcut mai multe glume la adresa gardianului și a mâncării pe care o testa. La un moment dat, i-a spus militarului că este „gelos” pe micul ei dejun, iar ulterior a ironizat unele dintre preparatele tradiționale britanice.

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În imagini apare și un alt gardian care îi atrage atenția că zona nu este destinată servirii mesei. Influencerița a continuat însă filmarea și a rămas în apropiere.

Val de critici pe internet

Videoclipul a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au considerat comportamentul său nepotrivit și au susținut că militarii nu sunt atracții turistice, ci persoane aflate în serviciu. „Este foarte lipsit de respect”, a scris unul dintre comentatori. Alții au remarcat că membrii Gărzii Regale au responsabilități reale de securitate și nu sunt prezenți doar pentru fotografii și divertisment. Au existat însă și persoane care au găsit momentul amuzant și au apreciat stilul ironic al videoclipului. Unii au spus că întreaga situație ilustrează perfect tipul de conținut care devine viral pe platformele sociale.

Influencerița: „Nu am vrut să jignesc pe nimeni”

În urma controversei, creatoarea de conținut a oferit explicații publicației People. Ea a declarat că intenția sa nu a fost să jignească pe nimeni și că videoclipurile sale sunt construite în jurul umorului și al încălcării convențiilor sociale. „Nu am intenționat să fiu lipsită de respect”, a afirmat aceasta.

Influencerița a mai subliniat că filmarea a fost realizată într-un spațiu public și că nimeni nu a fost afectat de desfășurarea acesteia. Totodată, a răspuns criticilor într-o manieră ironică, susținând că toate persoanele implicate „au supraviețuit incidentului”.

De ce sunt atât de protejați gardienii regali

Garda Regală britanică are rol ceremonial, dar și atribuții de securitate în jurul reședințelor regale. Militarii care asigură serviciul de pază fac parte din unități ale armatei britanice și respectă reguli stricte pe durata serviciului. În ultimii ani, autoritățile britanice au luat măsuri suplimentare pentru a limita interacțiunile nepotrivite dintre turiști și gardieni, după numeroase incidente provocate de vizitatori care au încercat să îi atingă, să îi imite sau să îi provoace pentru fotografii și videoclipuri virale.

Cazul influenceriței americane este doar cel mai recent exemplu al modului în care dorința de a crea conținut viral poate transforma locuri istorice și simboluri naționale în decor pentru rețelele sociale. Dezbaterea dintre libertatea de exprimare și respectul față de instituțiile publice continuă să împartă opiniile utilizatorilor de internet.