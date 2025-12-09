Nu cred să existe vreo familie în România în care nu se prepară, măcar ocazional, cremă de zahăr ars. Nu e chiar românească la origini, ci mai mult un „moft” franțuzesc ajuns pe plaiuri mioritice, iar pe lângă bucătăria din Hexagon, și cele din Spania, Portugalia ori Anglia își asumă paternitatea.

În franceză îi zice crème caramel, în spaniolă flan, dar credeți-mă, toate sunt la fel. Cum spuneam mai sus, se face repede, doar coptul durează mai mult.

Dar, în același timp, are câteva secrete pe care ar fi bine să le știi ca să-ți iasă ca la carte. Primul este legat de calitatea ingredientelor de bază: laptele și smântâna, esențiale în crema de zahăr ars, pentru că ele determină textura, finețea și stabilitatea cremei. Laptele asigură structura ușoară, ca de budincă, iar smântâna aduce cremozitate și un gust mai bogat, ceea ce ajută crema să se lege uniform atunci când se coace.

Cele de la Lăptăria cu Caimac se diferențiază prin faptul că sunt minim procesate, cu gust natural și cu proporții stabile de grăsime, ceea ce contează enorm într-un desert atât de simplu. Laptele are o aromă curată și constantă, iar smântâna, extrasă doar din lapte proaspăt, fără aditivi, oferă o cremozitate mai intensă și o coagulare mai uniformă. Împreună, dau cremei de zahăr ars o textură mai fină, mai catifelată și un gust autentic, fără note artificiale sau apoase.

Urmează pregătirea caramelului, iar zahărul nu trebuie să fie ars nici prea puțin nici prea mult, căci altfel devine amar. Trebuie să ținem cont și de amestecare (și nu baterea ouălor), astfel încât budinca să iasă îndesată, nu aerată. Și nu în ultimul rând, coacerea la bain-marie, în apă caldă, pusă în cantitatea corectă și lăsată atât cât trebuie.

Hai să trecem la treabă!

Ingrediente (pentru 4 porții)

225 ml de smântână proaspătă Lăptăria cu Caimac

225 ml de lapte Lăptăria cu Caimac

3 ouă

1 gălbenuș

1 linguriță de pastă de vanilie

75 de g de zahăr

Pentru caramel

100 de g de zahăr+30 ml apă

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 150°C.

Pune zahărul pentru caramel cu apa într-un vas la foc mediu și lasă amestecul să se caramelizeze. Nu amestecăm, ci învârtim ușor vasul, pentru ca zahărul să se topească uniform. Dacă vezi că începe să se ardă, dă cratița puțin de-o parte și las-o să se topească de la căldura vasului.

Toarnă caramelul în cantitate egală în 4 vase din ceramică, astfel încât să le acoperi baza cu caramel. Lasă vasele deoparte.

Într-un bol încăpător, amestecă ouăle, gălbenușul și 75 de g de zahăr cu un tel, până când obții un amestec omogen. Amestecate, nu bătute! E important.

Între timp, pune la încălzit într-o crăticioară, smântâna proaspătă, laptele și pasta de vanilie și lasă-le pe foc până când ajung aproape de punctul de fierbere.

Ia crăticioara de pe foc și toarnă amestecul fierbinte, în fir subțire, în bolul cu ou și zahăr. Amestecă fără oprire cu un tel. Strecoară lichidul obținut printr-o sită deasă.

Toarnă tot amestecul, în cantități egale, în cele 4 vase de ceramică pregătite mai devreme cu caramel.

Cum pregătim și coacem la bain-marie

Așează vasele într-o tavă și toarnă în jurul lor apă clocotită până la ⅔ din înălțimea recipientelor.

Coace crema de zahăr ars în cuptorul preîncălzit la 150°C, fără ventilație, timp de 35-40 de minute.

Scoate tava din cuptor și las-o la răcit timp de 5 minute. Apoi scoate vasele cu cremă din tava cu apă și așează-le pe un prosop.

Lasă crema să se răcească la temperatura camerei timp de mai multe ore. Apoi pune-o la frigider, peste noapte.

Servire

Bagă cu grijă lama unui cuțit de jur împrejur, pentru a desprinde crema de vas. Răstoarnă fiecare dintre vase pe o farfurie pentru desert cu o mișcare bruscă.

Poți decora cu frișcă, trufe de ciocolată sau fructe proaspete.

Poți prepara o astfel de cremă de zahăr ars și într-un vas mare și să o servești ca pe un tort, scăldat în sos de caramel, la masa de Crăciun și/sau Revelion. Prepararea durează mai puțin decât la un cozonac sau o prăjitură sofisticată și va fi bine primită cu siguranță.

Sărbători fericite!