Clătitele subțiri, fine și elastice sunt desertul perfect, însă oricine s-a confruntat măcar o dată cu problema marginilor uscate sau a texturii gumoase de a doua zi (atunci când rămân pentru a doua zi). Secretul pentru a le menține perfect fragede nu stă doar în aluat, ci și în modul în care le depozitezi și le reîncălzești.

Iată cum poți păstra clătitelor ca proaspăt scoase din tigaie, în funcție de momentul în care vrei să le savurezi.

Metode de păstrare

Pe termen scurt (pentru consum în aceeași zi sau a doua zi)

Dacă vrei să le păstrezi calde și moi pe parcursul câtorva ore, pune-le una peste alta ca o stivă.

Așezați clătitele una peste alta pe o farfurie plată imediat ce le luați de pe tigaie.

Acoperiți farfuria cu un capac potrivit, o farfurie mai mare inversată sau folie alimentară. Căldura și aburul eliberat natural vor acționa ca un balsam natural, menținând marginile moi și prevenind uscarea.

Ungeți ușor fiecare clătită cu o cantitate mică de unt topit înainte de a o adăuga în stivă.

Pe termen mediu (pentru 3-4 zile)

Dacă ați făcut o porție mai mare și vreți să aveți un mic dejun rapid în zilele următoare:

- articolul continuă mai jos -

Lăsați clătitele să se răcească complet la temperatura camerei (dacă le puneți calde, vor lăsa condens și se vor înmuia).

Puneți-le într-o pungă de plastic resigilabilă (tip ziploc) sau într-un recipient etanș.

Pentru a le putea scoate individual cu ușurință, așezați bucăți de hârtie de copt după fiecare clătită.

Puneți punga sau recipientul în frigider.

Pe termen lung (până la 2 luni)

Clătitele se congelează excelent și își păstrează toate calitățile dacă sunt protejate corect.

Faceți stive de câte 5-10 clătite, separându-le obligatoriu cu bucăți de hârtie de copt.

Înfășurați strâns stivele în folie de aluminiu sau introduceți-le în pungi speciale pentru congelator, eliminând cât mai mult aer posibil înainte de sigilare.

Puneți în congelator porțiile de clătite.

Când vreți să le serviți, scoateți cantitatea dorită și lăsați-le să revină la temperatura camerei pe un grătar de bucătărie (pentru a evita acumularea de umiditate pe fundul farfuriei).

Cum le reîncălziți corect pentru a le reda textura elastică

Niciodată nu reîncălziți clătitele direct în aer liber, deoarece riscați să le transformați într-o structură rigidă. Folosiți una dintre aceste două metode testate:

1. La cuptorul cu microunde

Așezați clătitele pe o farfurie și acoperiți-le cu un șervețel de bucătărie din hârtie, ușor umezit cu apă. Încălziți-le în reprize scurte, timp de 15 – 30 de secunde. Șervețelul umed va genera cantitatea perfectă de abur pentru a le hidrata instantaneu.

2. Pe aragaz, în tigaie

Puneți o tigaie curată la foc mic și adăugați o picătură mică de unt pentru hidratare. Încălziți clătita timp de doar câteva secunde pe fiecare parte, atât cât să devină din nou flexibilă și caldă. Această metodă le revigorează de minune și le redă gustul de unt proaspăt.