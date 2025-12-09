Trendurile de wellness se răspândesc rapid în mediul online, iar shot-urile cu ulei de măsline domină acum conversațiile de pe Instagram și TikTok. Un obicei simplu, dar controversat, care împarte publicul în două tabere. Unii vorbesc despre energie crescută și digestie mai bună. Alții despre efecte exagerate și riscuri ignorate, arată NY Post.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Obiceiul presupune înghițirea unei porții mici de ulei de măsline, uneori amestecat cu lămâie sau apă. Cei care promovează ideea susțin că ajută la imunitate, reduce pofta de mâncare și îmbunătățește aspectul pielii. Afirmațiile nu sunt însă susținute de studii. Rămân impresii personale ale unor utilizatori care experimentează cu propria alimentație.

Pe TikTok, o tânără a declarat că mănâncă mai puține gustări de când a introdus shot-ul în rutina ei. Spune că nu s-a îngrășat, deși aportul caloric a crescut. Relatările ei au atras mii de reacții. Totuși, pe Reddit reacțiile sunt mult mai prudente. Mulți utilizatori consideră trendul inutil. Unii avertizează chiar că stomacul poate reacționa negativ la uleiul consumat pe stomacul gol.

Influencer-ița Kavita Channe susține că uleiul de măsline poate îmbunătăți digestia, scade balonarea și crește nivelul de energie. Ea vorbește și despre uleiurile bogate în polifenoli, considerate mai concentrate în compuși benefici. Experiențele ei rămân însă subiective. Nu sunt parte a unor cercetări oficiale.

Păreri echilibrate

Medicul american Will Haas aduce o perspectivă echilibrată. El amintește că uleiul de măsline extravirgin este un aliment sănătos. Are polifenoli și grăsimi benefice. Ajută în cazul inflamației, problemelor de glicemie și pielea. Problema nu este alimentul, ci modul de consum. Specialiștii spun că beneficiile apar atunci când este integrat în dietă. Nu atunci când este băut ca un supliment.

Haas avertizează și că un shot zilnic poate adăuga sute de calorii suplimentare într-o săptămână. Consumul direct poate irita sistemul digestiv. Mulți oameni pot simți greață sau disconfort intestinal. El recomandă consumul în timpul meselor pentru o toleranță mai bună. Insistă și asupra calității uleiului, considerată esențială.

Trendul rămâne popular, dar lipsit de dovezi solide. Nutrioniștii recomandă folosirea uleiului de măsline la gătit sau în salate. O metodă sigură, testată și eficientă. Concluzia medicilor este clară. Uleiul de măsline este sănătos, dar nu înlocuiește o dietă echilibrată. Iar transformarea lui în provocare virală nu îi schimbă proprietățile reale.