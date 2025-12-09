Spanacul congelat este una dintre cele mai la îndemână soluții pentru zilele în care vrei o masă rapidă, sănătoasă și accesibilă. Păstrează o mare parte din nutrienți, este deja curățat și porționat, iar prepararea durează doar câteva minute. Nutriționiștii spun că spanacul este o sursă excelentă de fier, magneziu, vitaminele A, C și K, fiind recomandat atât în alimentația de zi cu zi, cât și în perioadele de post.

În acest context, tot mai mulți români aleg varianta congelată, mai ales iarna, când legumele proaspete sunt mai greu de găsit sau mai scumpe. Iată o rețetă simplă, clasică, de mâncare de spanac, gata în maximum 20 de minute.

Ingrediente (2–3 porții):

400 g spanac congelat

3–4 căței de usturoi

2 linguri ulei

1 lingură făină

200 ml lapte (sau apă, pentru variantă de post)

Sare, după gust

Un praf de nucșoară (opțional)

Zeamă de lămâie, după gust

Mod de preparare: