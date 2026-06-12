O ursoaică cu trei pui a intrat de două ori într-o casă din Bușteni / Animalele au mers direct la frigider în căutare de hrană

12 iun. 2026, Articole / Reportaje
O ursoaică cu trei pui a intrat de două ori într-o casă din Bușteni / Animalele au mers direct la frigider în căutare de hrană
FOTO: Captura video imagini Agerpres
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O familie de urși a transformat o locuință din Bușteni într-o sursă de hrană după ce a pătruns de două ori în casă, în decurs de două zile, și a ajuns direct la frigider. Incidentul s-a petrecut la marginea pădurii, iar imaginile surprinse în interiorul locuinței au devenit rapid virale.

Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, ursoaica era însoțită de trei pui și a revenit în aceeași gospodărie după prima incursiune, semn că animalele au identificat locul ca pe o sursă sigură de hrană.

Proprietarul, în vârstă de 92 de ani, se afla în casă

Mihai Văsii, fiul proprietarului, a declarat că tatăl său, în vârstă de 92 de ani, se afla în zona de demisol a locuinței atunci când urșii au intrat în casă.

Animalele au reușit să ajungă la frigider și să se hrănească de fiecare dată. Faptul că au revenit în aceeași gospodărie la scurt timp după prima vizită a ridicat semne de întrebare privind gradul de obișnuire a urșilor cu prezența oamenilor și cu sursele de hrană aflate în apropierea locuințelor. Specialiștii în fauna sălbatică atrag de ani de zile atenția că urșii care găsesc hrană în gospodării sau în containerele de gunoi tind să revină în aceleași locuri și să își piardă treptat teama naturală față de oameni.

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Autoritățile au intervenit după revenirea animalelor

Primăria Bușteni a anunțat că autoritățile au fost alertate prin apeluri la 112 privind prezența ursoaicei și a celor trei pui într-o gospodărie din oraș. Echipele de intervenție s-au deplasat la fața locului și au monitorizat zona. Situația a fost considerată una cu risc ridicat după ce animalele au revenit în aceeași proprietate în cursul după-amiezii.

Conform comunicatului emis de autoritățile locale, prezența repetată a urșilor în gospodărie și apropierea acestora de locuințe au determinat convocarea echipei de intervenție prevăzute de legislație.

Potrivit Primăriei Bușteni, după revenirea animalelor în gospodărie, situația a fost evaluată ca prezentând un pericol ridicat pentru siguranța persoanelor din zonă. În urma intervenției, ursoaica a fost împușcată, iar unul dintre pui a fost rănit mortal. Ceilalți doi pui s-au retras în pădure și sunt căutați de autorități pentru a fi capturați și transferați la centrul de reabilitare pentru pui de urs de la Bălan, județul Harghita.

Incidentul readuce în atenție una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă comunitățile din zonele montane: conviețuirea dintre oameni și urși într-un context în care animalele sălbatice ajung tot mai des să asocieze gospodăriile și locuințele cu surse ușor accesibile de hrană.

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