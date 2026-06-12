Proprietarul unei mici afaceri cu burgeri a devenit viral dezvăluind secretul prin care a menținut prețurile neschimbate din 2006 până în prezent

12 iun. 2026, Articole / Reportaje
Proprietarul unei mici afaceri cu burgeri a devenit viral dezvăluind secretul prin care a menținut prețurile neschimbate din 2006 până în prezent
foto Unsplash
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Cuprins
  1. De la o simplă idee, la principala sursă de venit
  2. Formula matematică din spatele prețului de 1,34 dolari

Faimoasa afacere cu burgeri a început ca o activitate secundară într-o sală de jocuri și a ajuns să aibă un flux constant de clienți pe tot parcursul sezonului, relatează FoxNews.

O gheretă de burgeri extrem de populară dintr-un oraș de coastă american a reușit performanța de a menține prețul burgerului său signature la puțin peste 1 dolar timp de aproape 20 de ani, chiar și în contextul în care prețurile la alimente și energie au crescut vertiginos.

Chris Higgitt, în vârstă de 58 de ani, proprietarul localului „Higgitt’s Las Vegas Arcade Blackpool & £1 Burger Bar” din stațiunea balneară Blackpool, Anglia, vinde același burger la prețul de 1 liră sterlină (aproximativ 1,34 dolari) încă de la deschiderea afacerii, în anul 2006, conform agenției de presă SWNS. Burgerul conține o chiflă, o chiftea din carne de vită britanică, ceapă și sos.

Higgitt a mărturisit că prețul extrem de scăzut a devenit o atracție majoră, generând cozi uriașe de clienți în timpul sezonului turistic de vârf.

De la o simplă idee, la principala sursă de venit

Înainte de a intra în industria alimentară, Chris Higgitt a lucrat ca inginer de proces și de calitate. Ulterior, a administrat o pensiune alături de soția sa, Karen, înainte ca cei doi să cumpere o sală de jocuri mecanice în 2006. „Sala de jocuri nu mergea prea bine, așa că eu și Karen discutam ce am putea face și ne-am gândit la o gheretă de burgeri”, a povestit Higgitt. „În urma acelei conversații spontane, m-am așezat la masă, am făcut calculele și mi-am dat seama că îi pot vinde cu 1 liră.”

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Ceea ce a început ca o afacere secundară a devenit treptat principala sursă de venit a cuplului. Astăzi, Higgitt afirmă că aproximativ 90% din încasările sale provin din vânzarea de burgeri, localul fiind deschis șapte zile din șapte, din martie până în noiembrie.

Formula matematică din spatele prețului de 1,34 dolari

Proprietarul atribuie menținerea acestui preț de chilipir unei combinații stricte între eficiența operațională, achizițiile în volume mari și expunerea masivă pe rețelele sociale.

  • Costul de producție: Higgitt estimează că fabricarea fiecărui burger îl costă aproximativ 50 de pence (în jur de 68 de cenți), sumă care acoperă atât ingredientele, cât și energia electrică.

  • Achizițiile en-gros: Pentru a păstra această marjă, este vital ca toate ingredientele să fie cumpărate în cantități industriale și să existe un volum uriaș de vânzări.

  • Efectul „TikTok”: Rețelele sociale au devenit cel mai puternic motor de creștere. Clipul după clipul postat de creatori de conținut pe TikTok și YouTube atrage valuri de turiști curioși să guste ceea ce mulți numesc „cel mai ieftin burger din Marea Britanie”.

„Sunt întotdeauna foarte primitor cu vloggerii culinari sau cu tiktokerii care vin și se filmează în timp ce testează burgerul. Acest lucru, la rândul său, îi determină pe alți oameni să vină să încerce produsul sau pur și simplu să mă salute și să se bucure de atmosfera vibrantă a locului”, a conchis proprietarul.

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