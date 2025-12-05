Decembrie continuă sub auspiciile petrecerilor de Crăciun, dar în acest weekend Moș Nicolae este vedeta. După ce ne scoatem cadourile din ghetuțe, ne grăbim, cu mic cu mare, la petrecerile și surprizele care ne așteaptă la Tărgurile de Crăciun sau la alte evenimente în București și în toată țara.

Târguri de Crăciun

În București sunt deja deschise de o săptămână mai multe târguri de Crăciun. În afară de cel organizat de Primăria Capitalei în Piața Constituției, există evenimente în Parcul Drumul Taberei sau Hala Laminor.

Iată datele până la care sunt deschise târgurile de Crăciun:

Târgul de Crăciun din Sibiu : 14.11.2025 – 04.01.2026

: 14.11.2025 – 04.01.2026 Târgul de Crăciun din Cluj‑Napoca : 21.11.2025 – 01.01.2026

: 21.11.2025 – 01.01.2026 Târgul de Crăciun din Oradea : 28.11.2025 – 26.12.2026

: 28.11.2025 – 26.12.2026 Târgul de Crăciun din Craiova : 14.11.2025 – 04.01.2026

: 14.11.2025 – 04.01.2026 Târgul de Crăciun din Iași : 30.11.2025 – 05.01.2026

: 30.11.2025 – 05.01.2026 Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București (Bucharest Christmas Market): 29.11.2025 – 28.12.2025

Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei (West Side Christmas Market, București) : 28.11.2025 – 27.12.2025

: 28.11.2025 – 27.12.2025 Târgul de Crăciun din Piața Universității din București (Bucharest Downtown Christmas Market) : 29.11.2025 – 28.12.2025

: 29.11.2025 – 28.12.2025 Bucharest Opera Christmas Market (Esplanada Operei Naționale din București) : 06.12.2025 – 28.12.2025

: 06.12.2025 – 28.12.2025 Târgul de Crăciun din Hala Laminor (Laminor Winter Wonderland) : 27.11.2025 – 07.01.2026

: 27.11.2025 – 07.01.2026 Târgul de Crăciun de la ROMEXPO (Crăciunul Nordului) : 28.11.2025 – 04.01.2026

: 28.11.2025 – 04.01.2026 Târgul de Crăciun din Timișoara: 23.11.2025 – 07.01.2026

23.11.2025 – 07.01.2026 Târgul de Crăciun din Sighișoara: 01.12.2025 – 04.01.2026.

Târgul de Crăciun din Sibiu este faimos de mulți ani pentru atmosfera de poveste, iar cel din Craiova a fost declarat, pentru al doilea an consecutiv, al doilea cel mai bun târg de profil din Europa (European Best Food Destination).

COFFeeEAST 2025 Special X’MAS Edition

Cea mai așteptată sărbătoare a cafelei din estul european, COFFeeEAST 2025 SPECIAL X’MAS EDITION, își deschide astăzi porțile în inima Capitalei. Timp de trei zile, în perioada 5-7 Decembrie, Centrul Comercial Unirea (intrarea de pe Bulevardul Unirii) se transformă într-un paradis al aromelor și al designului, reunind cei mai buni prăjitori, producători și designeri din regiune.

Evenimentul promite o experiență festivă de neuitat, pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, cu peste 80 de expozanți regionali și peste 50 de cafenele.

Vizitatorii, așteptați în număr de peste 20.000, pot descoperi colecțiile de iarnă ale celor mai buni prăjitori în Coffee Market, pot savura băuturi în ediție limitată și se pot bucura de degustări de produse artizanale (vinuri, bere artizanală, ceai, ciocolată) în Taste & Beverage Markets. De asemenea, o secțiune de Product Design Market oferă cadouri de Crăciun realizate manual, de la ceramică și bijuterii, la accesorii pentru casă și unelte de cafea.

Programul de vizitare este vineri (5 decembrie): 12:00 – 20:00, iar sâmbătă și duminică (6-7 decembrie): 10:00 – 18:00. Accesul pentru copiii sub 12 ani este gratuit.

Târg de Moș Micolae – Muzeul Țăranului Român

Peste 80 de meșteri iscusiți, olari, lingurari, cofetari, țesătoare, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori și mulți alții, sosesc din toate colțurile țării la Muzeul Național al Țăranului Român, în Str. Monetăriei nr 3, aducând cu ei lucruri frumoase, migălos lucrate de-a lungul anului, numai bune de târguit. Sunteți invitați la Târgul Sfântului Nicolae, de vineri, 5, până duminică, 7 decembrie, între orele 10:00 și 18:00.

Veți putea admira și cumpăra: jucării, nuielușe, măști, ii, podoabe, scoarțe, străchini, icoane, pristolnice, blide, marame, ibrice, chimire, curele, genți, alambicuri, blidare, copăițe, sărărițe, pipernițe, găvane, lingurare, linguri, fluiere, împletituri din pănuși, oale, scăunașe, ștergare, lăzi de zestre, catrințe, cămăși, fote, clopoței, zurgălăi, precum și turtă dulce, cozonaci, mere, miere, plăcinte, ciocolată de casă, halviță, plante medicinale, țuică, fructe și legume.