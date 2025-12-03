Un program desfășurat timp de trei ani în Marea Britanie a demonstrat că alimentele organice pot deveni accesibile pentru familiile cu venituri mici, fără ca fermierii să piardă din profit. Evaluarea proiectului „Bridging the Gap”, publicată în decembrie, arată că inițiativa a generat 8,78 lire valoare socială pentru fiecare liră investită din fonduri publice, conform foodingredientsfirst.com.

Programul, finanțat de National Lottery Community Fund, a derulat nouă proiecte-pilot în Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, între 2022 și 2025.

Ce a reușit programul: cifrele-cheie

Programul-pilot a ajuns la:

2.500 de gospodării cu venituri mici,

75.000 de elevi,

și a generat beneficii măsurabile în sănătate, economie locală și reducerea emisiilor.

Cum a funcționat programul

Programul a acoperit diferența de preț de 25–50% dintre produsele organice și cele convenționale, conectând micii și mijlocii producători bio cu retaileri locali, piețe, cooperative alimentare și cantine școlare.

Raportul identifică trei probleme majore ale pieței, precum și trei soluții:

1. Ofertă redusă

Marea Britanie produce doar 35% din fructele și legumele pe care le consumă, iar ponderea celor organice este redusă.

Totuși, contractele sigure au schimbat comportamentul producătorilor: fermierii participanți din Țara Galilor și-au crescut suprafața cultivată cu legume cu 20%, într-o perioadă în care producția națională era în scădere.

2. Lipsa infrastructurii de procesare

Centralizarea lanțurilor de supermarketuri a lăsat fermierii mici fără capacități locale.

Un exemplu ilustrativ: mazărea organică din Aberdeenshire era transportată sute de kilometri pentru procesare în Midlands, ca apoi să revină în școlile din Scoția.

În pilotul „Veg in Schools”, finanțarea a permis achiziția de echipamente la fermă, reducând costurile și emisiile.

3. Acces redus în zonele defavorizate

Inițiative locale au dus organicul acolo unde nu ajungea:

Queen of Greens, un magazin mobil, a dus produse bio la 700 de persoane pe săptămână în Liverpool și Knowsley.

În Cardiff, schema „Planet Card” a permis familiilor cu venituri mici să cumpere de la piețele fermierilor la prețuri reduse.

Impact în școli: emisii reduse cu 42%

Un fermier din Aberdeen, Phil Swire, a reușit să furnizeze mazăre organică pentru 360 de școli, prin subvențiile care acopereau diferența de preț imposibil de suportat de sistemul public.

Un detaliu relevant pentru efectele climatice: Adăugarea mazării în rețeta tradițională cu carne tocată, cel mai popular fel de mâncare în școlile din Aberdeen, a redus emisiile per porție cu 42%, fără să scadă consumul.

Conform Innova Market Insights, cererea pentru alimente organice rămâne ridicată în Europa, însă prețul este principalul obstacol pentru consumatori.

În același timp:

38% dintre consumatori declară că sănătatea planetei este principala lor preocupare,

64% cer mesaje clare de sustenabilitate pe ambalaj,

33% spun că au mai multă încredere în produsele cu certificări independente.

Modelul Bridging the Gap a reușit să depășească ambele bariere: transparență prin relația directă producător-consumator și preț accesibil în școli și programe-voucher.

Consecințe pentru industrie

Guvernul britanic și-a asumat ca 50% din mâncarea din sectorul public să provină din surse locale sau sustenabile.

Bugetul anual pentru hrană în școli și spitale, de 5 miliarde de lire, ar putea influența masiv cererea dacă standardele nutriționale vor include cote pentru organic.

Raportul recomandă: