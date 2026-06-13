Tot mai mulți consumatori caută băuturi mai ușoare în sezonul cald, care să poată fi savurate pe parcursul unei după-amiezi sau seri lungi fără efectele asociate consumului ridicat de alcool. În acest context, cocktailurile cu conținut redus de alcool, cunoscute și sub denumirea de „low-ABV” (Alcohol By Volume), devin o alegere populară, conform publicației Real Simple.

Specialiștii în mixologie recomandă astfel de băuturi pentru cei care își doresc să se bucure de gustul unui cocktail, dar să consume mai puțin alcool. Pentru comparație, un pahar obișnuit de vin are, în general, între 11% și 14% alcool, în timp ce multe cocktailuri clasice depășesc acest nivel.

Frozen Garibaldi, cocktailul înghețat inspirat de Negroni

Prima propunere este Frozen Garibaldi, o variantă răcoritoare și ușor de preparat. Rețeta combină Campari, suc de portocale, suc de lămâie, puțin zahăr și gheață, toate mixate până se obține o textură asemănătoare unui granita.

Rezultatul este o băutură cu arome citrice intense, apreciată în special de cei care preferă gustul ușor amărui al celebrului cocktail Negroni.

Conținutul de alcool este de aproximativ 4,5%.

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Cocktail cu ananas și bere, aproape la fel de ușor ca o kombucha

O altă variantă potrivită pentru zilele călduroase este cocktailul cu ananas și bere. Rețeta folosește o doză de bere împărțită în patru porții, la care se adaugă ginger beer sau ginger ale, suc de lime și suc de ananas.

Băutura este răcoritoare, fructată și are un conținut de alcool de doar 2,5%, foarte apropiat de cel întâlnit la unele băuturi fermentate, precum kombucha.

Honey Deuce reinterpretat, cu mai puțină vodcă

Honey Deuce este cocktailul oficial al turneului de tenis US Open, desfășurat anual la New York. Varianta cu conținut redus de alcool modifică proporțiile clasice ale rețetei.

Cantitatea de limonadă este crescută, cea de vodcă este redusă, iar lichiorul de zmeură este înlocuit cu fructe proaspete. Astfel se obține o băutură mai ușoară, dar care păstrează profilul aromatic al rețetei originale.

Conținutul de alcool ajunge la aproximativ 7%.

Ranch Water cu castravete și busuioc, una dintre cele mai răcoritoare opțiuni ale verii

Ranch Water este considerat de mulți o alternativă mai puțin dulce la margarita. Rețeta tradițională include tequila, suc de lime și apă minerală carbogazoasă.

Versiunea adaptată pentru consum redus de alcool folosește mai puțină tequila și mai multă apă minerală, iar aroma este completată de castravete și busuioc proaspăt.

Rezultatul este un cocktail foarte răcoritor, potrivit pentru zilele caniculare, cu un conținut de alcool de aproximativ 8%.