Orașul în care există o cafenea la fiecare 100 de metri / Regiunea care ar putea schimba viitorul cafelei

Cafeaua face parte din viața de zi cu zi în Vietnam, însă există un loc unde această cultură este dusă la un alt nivel. Buôn Ma Thuột, oraș situat în regiunea Central Highlands, este considerat capitala cafelei din Vietnam și unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru producția de robusta, potrivit National Geographic.

Pe fondul dificultăților cu care se confruntă culturile de arabica din unele regiuni ale lumii, această zonă începe să atragă tot mai multă atenție atât din partea industriei cafelei, cât și a turiștilor.

Regiunea care produce peste 40% din cafeaua exportată de Vietnam

Potrivit National Geographic, Buôn Ma Thuột se află în provincia Đắk Lắk, în zona înaltă a Vietnamului central, unde plantațiile de cafea se întind pe suprafețe vaste.

Vietnam este în prezent al doilea cel mai mare producător de cafea din lume, după Brazilia, iar această regiune generează peste 40% din exporturile de cafea ale țării, care ajung în mai mult de 70 de state.

Localnicii glumesc adesea spunând că în Buôn Ma Thuột există o cafenea la fiecare 100 de metri.

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De ce robusta câștigă teren

În timp ce multe regiuni producătoare de arabica se confruntă cu provocări generate de schimbările climatice, robusta se adaptează mai bine temperaturilor ridicate și condițiilor mai dificile de cultivare.

Regiunea Central Highlands este considerată cea mai mare zonă producătoare de robusta din lume.

Potrivit lui Helen Le, autoare specializată în gastronomia vietnameză, cafeaua robusta cultivată aici este apreciată pentru corpul puternic, conținutul ridicat de cofeină, aciditatea redusă și aroma intensă.

„Mulți experți și oameni din industria cafelei consideră că robusta din Buôn Ma Thuột este printre cele mai bune din lume”, a declarat aceasta pentru National Geographic.

Cum a devenit cafeaua parte din identitatea Vietnamului

Cafeaua a ajuns în Vietnam în perioada colonială franceză, însă în timp a căpătat o identitate proprie.

În cafenelele vietnameze, cafeaua este preparată adesea cu ajutorul filtrului metalic tradițional numit phin, care permite scurgerea lentă a băuturii într-o ceașcă.

Rezultatul este o cafea concentrată și intensă, servită frecvent cu lapte condensat.

Există însă și variante mai neobișnuite, precum cafeaua cu ou, cafeaua cu sare sau rețete locale reinterpretate care au devenit atracții turistice.

Muzeul dedicat cafelei și plantațiile care pot fi vizitate

Pentru cei care vor să descopere mai mult despre cultura cafelei, una dintre principalele atracții este World Coffee Museum.

Muzeul prezintă istoria cafelei prin mii de obiecte, de la râșnițe și instrumente vechi de preparare până la instalații interactive dedicate diferitelor civilizații ale cafelei.

Clădirile sale au fost proiectate inspirându-se din arhitectura caselor tradiționale ale populației Ede din regiune.

O altă experiență populară este vizitarea Aerococo Specialty Coffee Farm, unde turiștii pot urmări întregul proces de producție, de la cultivarea boabelor până la prepararea băuturii.

Satul cafelei și degustările locale

Printre cele mai vizitate locuri se află și Trung Nguyen Coffee Village, un complex dedicat cafelei care include cafenele, restaurante și spații culturale.

Vizitatorii pot degusta diferite sortimente premium și pot afla mai multe despre rolul cafelei în economia și cultura Vietnamului.

În regiune sunt cultivate atât soiuri de robusta, cât și amestecuri speciale apreciate pe piața internațională.

De ce Buôn Ma Thuột apare pe radarul turiștilor

National Geographic a inclus Buôn Ma Thuột în lista celor mai interesante destinații gastronomice ale anului 2026, argumentând că ascensiunea regiunii este strâns legată de importanța tot mai mare a cafelei robusta la nivel mondial.

Pe măsură ce industria caută soluții pentru adaptarea la schimbările climatice, interesul pentru această zonă crește, iar Vietnamul începe să fie privit nu doar ca un mare producător de cafea, ci și ca o destinație pentru turismul gastronomic.