Gustările au o reputație proastă atunci când vine vorba de slăbit, dar realitatea e mai nuanțată. Nu doar că nu trebuie eliminate complet, dar pot deveni un instrument util, dacă sunt alese corect, potrivit EatingWell.

În medie, adulții consumă între una și trei gustări pe zi. Asta înseamnă că renunțarea totală la ele poate face dieta mai greu de susținut pe termen lung. Gustările bine alese pot reduce foamea dintre mese și pot stabiliza nivelul de energie pe parcursul zilei. Două dintre cele mai populare opțiuni „de dietă” sunt rondelele de orez și popcornul. Ambele sunt sărace în calorii și oferă acel efect crocant care înlocuiește snacks-urile mai calorice, precum chipsurile. Dar care dintre ele este, de fapt, alegerea mai bună?

Rondelele de orez: puține calorii, dar și puțini nutrienți

Rondelele de orez au fost extrem de populare în perioada dietelor slabe în grăsimi din anii ’90 și au rămas până astăzi o alegere frecventă pentru cei care vor să reducă aportul caloric.

„Când încerci să slăbești, este important să fii într-un deficit caloric, iar gustările cu puține calorii pot ajuta”, explică dieteticianul Jamie Nadeau.

Două rondele din orez brun au în jur de 69 de calorii — semnificativ mai puțin decât alte gustări, cum ar fi biscuiții sau crackersii. Problema apare însă la capitolul sațietate. Deși sunt făcute din cereale integrale, rondelele de orez conțin foarte puține fibre, proteine sau grăsimi, adică exact nutrienții care te ajută să te simți sătul.

- articolul continuă mai jos -

„Au un indice glicemic ridicat, ceea ce înseamnă că ți se poate face foame mai repede după ce le consumi”, spune nutriționista Umo Callins.

Cu alte cuvinte, ca gustare simplă, nu sunt cele mai eficiente. Dar pot funcționa foarte bine ca bază. Adăugând toppinguri — avocado, unt de arahide sau brânză cottage, transformi o gustare ușoară într-una echilibrată, care ține de foame mai mult timp.

Popcornul: mai voluminos, mai sățios

Dacă există un nutrient-cheie atunci când vine vorba de slăbit, acela este fibra. Ajută digestia, încetinește absorbția zaharurilor și contribuie la senzația de sațietate. Popcornul stă foarte bine la acest capitol. O porție de aproximativ 3,5 căni de popcorn simplu (fără unt sau zahăr) oferă în jur de 4 grame de fibre și aproximativ 3,5 grame de proteine.

Nu este o cantitate mare de proteine, dar este mai mult decât în cazul rondelelor de orez — și suficient cât să facă diferența.

În plus, popcornul are un avantaj clar: volumul. Pentru doar aproximativ 110 calorii, obții o porție mare, ceea ce înseamnă că mănânci mai mult ca volum, dar fără să crești semnificativ aportul caloric.

„Combinația dintre volum și fibre îl face mult mai sățios decât alte gustări obișnuite, precum chipsurile sau covrigeii”, explică dieteticianul Jenny Finke.

Important: vorbim despre popcorn simplu, făcut cu aer cald. Variantele cu unt sau caramel schimbă complet ecuația.

Verdictul nutriționiștilor

Ambele opțiuni pot face parte dintr-o dietă echilibrată, dar există o diferență clară între ele.

„Popcornul are un mic avantaj în fața rondelelor de orez, pentru că oferă mai multă sațietate, fibre și proteine”, spune Umo Callins. Pe scurt: dacă vrei o gustare care să funcționeze de una singură, popcornul este alegerea mai bună.

Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la rondelele de orez.

„Nu sunt o alegere proastă, dar le văd mai degrabă ca bază pentru o gustare echilibrată, în timp ce popcornul poate fi consumat ca atare”, explică Jenny Finke.

Cum le faci mai sănătoase

Dacă alegi popcorn:

optează pentru varianta simplă, fără unt

adaugă condimente: boia, usturoi, chili sau chiar scorțișoară

puțin ulei pulverizat ajută condimentele să se fixeze fără multe calorii

Dacă alegi rondele de orez:

adaugă grăsimi sănătoase (avocado, unt de arahide)

completează cu proteine (brânză cottage, ou, ton, hummus)

poți combina și cu fructe sau semințe pentru un plus de fibre

Atât popcornul, cât și rondelele de orez pot avea loc într-o dietă pentru slăbit. Diferența apare în cât de bine te ajută să-ți ții foamea sub control. Popcornul câștigă la capitolul sațietate și poate funcționa ca gustare de sine stătătoare. Rondelele de orez au nevoie de „ajutor”, dar pot deveni o opțiune bună dacă sunt combinate inteligent.