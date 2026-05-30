Există puține preparate care reușesc să stârnească atâta entuziasm precum un burger bine făcut. De la chiftele din wagyu japonez și carne maturată până la rețete inspirate din bucătăria texană sau japoneză, restaurantele din întreaga lume continuă să reinventeze unul dintre cele mai populare preparate de tip street food.

Time Out a realizat un clasament al celor mai buni burgeri din lume în 2026, pe baza recomandărilor editorilor locali din marile orașe ale lumii. Rezultatul este o listă care traversează patru continente și include restaurante din Tokyo, Cape Town, Madrid, Londra, Montreal, Sydney, New York, Rio de Janeiro și São Paulo.

1. Smash Things, Tokyo, Japonia

Primul loc este ocupat de Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger de la Smash Things. Burgerul este preparat din wagyu japonez 100%, folosind chiftele extrem de subțiri, presate pe plită încinsă până dezvoltă o crustă foarte crocantă și un interior suculent. Rețeta este completată de ceapă, bacon, cheddar american și un sos propriu inspirat de celebrul Thousand Island. Clienții pot alege între o chiflă clasică cu lapte și una colorată cu cărbune vegetal, iar localul recomandă varianta dublă sau triplă, deoarece chiftelele sunt foarte subțiri. Pentru cei care vor să personalizeze experiența, sunt disponibile toppinguri precum avocado, jalapeños, roșii, salată, murături sau ou prăjit.

- articolul continuă mai jos -

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de OHAKO 十八番 (@ohakojp)

2. Zuney Wagyu Burgers, Cape Town, Africa de Sud

Pe locul al doilea se află The Classic Zuney Burger. Preparatul este realizat dintr-o chiftea de 140 de grame din carne wagyu provenită direct de la ferma Zuney Valley din Eastern Cape. Burgerul este servit într-o chiflă brioche ușoară, alături de castraveți murați, ceapă caramelizată infuzată cu wagyu și sosul casei. Restaurantul și-a construit o adevărată comunitate de fani datorită calității cărnii, apreciată pentru textura marmorată și gustul intens.

View this post on Instagram A post shared by Zuney /zoo•knee/ (@zuneywagyu)

3. Nolita, Madrid, Spania

Unul dintre cei mai exclusiviști burgeri din clasament este servit la Nolita, în Madrid. Inspirat de marile burgerii din San Sebastián și New York, preparatul este realizat din carne maturată, brânză Gruyère și un sos special care folosește relish de piparra în locul clasicilor castraveți murați. Burgerul este servit într-o chiflă pretzel cu textura unui brioche și este finalizat cu un fondue de șampanie. Restaurantul produce doar 11 burgeri la fiecare serviciu, iar fiecare porție costă 22 de euro. Cei care nu reușesc să prindă un loc la restaurant îl pot comanda și în versiune takeaway de la Nolita Express.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de NOLITA MADRID (@nolitamadrid)

4. Hanbaagaasuuteeki, Londra, Marea Britanie

Londra intră în top cu unul dintre cele mai neobișnuite preparate de pe listă. Shrimp Kong Baga combină o chiftea subțire de vită cu un număr impresionant de creveți prăjiți, alge crocante, brânză topită și dressing roz în stil Thousand Island. Burgerul este inspirat de atmosfera plajelor din Okinawa și de reinterpretările japoneze ale conceptului surf & turf, oferind una dintre cele mai originale combinații din clasament.

View this post on Instagram A post shared by Ed T – Food & Travel (@onehungryasian)

5. Casse-Croûte MangeDansMonHood, Montreal, Canada

Happy Ending Burger este unul dintre cele mai cunoscute preparate „secrete” din Montreal. Burgerul nu apare în meniul standard și combină două dintre preparatele-cheie ale localului, cunoscut pentru faptul că face doar câteva modele de burgeri, dar le face excepțional. Rezultatul este un preparat generos, cu patru chiftele de vită tocate în casă, sos propriu, ceapă, salată, roșii și felii crocante de castraveți murați, toate servite într-o chiflă brioche foarte pufoasă. Este atât de suculent încât necesită un teanc de șervețele, dar tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care a devenit celebru.

View this post on Instagram A post shared by Tastet Guide (@tastet.ca)

6. Spécimen Burger, Paris, Franța

În Paris, succesul vine din simplitate. Burgerul semnătură de la Spécimen Burger conține două chiftele din carne maturată, cheddar, salată și puțină ceapă, servite într-o chiflă moale cu cartofi. Localul aparține lui Benoît Héraud, fost mixolog, care și-a construit filosofia în jurul eliminării ingredientelor inutile. Accentul cade exclusiv pe două arome: carnea caramelizată și cheddarul topit. Un detaliu apreciat de clienți este faptul că burgerii își păstrează foarte bine textura chiar și la livrare.

7. Eat at ROBs, Sydney, Australia

Unul dintre cei mai apreciați burgeri din Australia este servit direct de la geamul unei măcelării din Sydney. Oklahoma Smash Burger este realizat din carne de vită provenită exclusiv de la animale crescute pe pășune, alături de ceapă caramelizată și brânză americană topită. Totul este servit într-o celebră chiflă Martin’s Potato Roll. Deși există opțiuni suplimentare precum murături, salată sau sosul casei, mulți clienți spun că varianta clasică este suficientă. Un alt detaliu surprinzător este prețul: doar 10,50 dolari australieni.

8. Mafia Bite, Johannesburg, Africa de Sud

Frank Lucas Burger renunță complet la chifteaua clasică. În schimb, preparatul este construit în jurul unui brisket de vită afumat lent timp de nouă ore, într-un omagiu adus barbecue-ului texan. Burgerul poartă numele celebrului traficant Frank Lucas din Harlem și este completat de sos Honey BBQ, inele de ceapă caramelizată, castraveți murați dulci-acrișori și cheddar topit. Contrastul dintre carnea extrem de fragedă și textura crocantă a cepei este unul dintre motivele pentru care burgerul a devenit atât de popular.

9. Kiddo, Buenos Aires, Argentina

Într-o perioadă în care mulți burgeri sunt încărcați cu toppinguri și cantități excesive de brânză, Kiddo merge pe ideea echilibrului. Burgerul The Park a fost creat de Alejandro Roig, cunoscut publicului pasionat de burgeri prin canalul său @burgrkid. Preparatul conține carne de vită, brânză americană, roșii, salată, ceapă și sosul casei inspirat de Golden BBQ, toate servite într-o chiflă creată exclusiv pentru brand. Accentul cade pe calitatea ingredientelor și pe proporțiile corecte, nu pe exces.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alejandro Roig (@burgrkid)

10. Ground Burger, Lisabona, Portugalia

Ground Burger este unul dintre numele cele mai apreciate din Lisabona și poate fi găsit inclusiv la Time Out Market Lisboa. Burgerul casei este preparat din carne Black Angus certificată și este servit cu cheddar, salată, roșii, ceapă și sos propriu. Chifla brioche este preparată în casă de cel puțin două ori pe zi și este servită ușor rumenită. Mulți clienți consideră însă că experiența nu este completă fără porția de cartofi prăjiți asezonați cu usturoi și rozmarin.

11. Red Hook Tavern, New York, SUA

New Yorkul este reprezentat de Dry-Aged Red Hook Tavern Burger, un preparat care demonstrează că ingredientele puține pot fi suficiente atunci când sunt de cea mai bună calitate. Burgerul conține o chiftea groasă din carne maturată, brânză americană și ceapă albă. Gustul intens, ușor afumat al cărnii este vedeta preparatului, iar sucurile rezultate în timpul gătirii îmbibă efectiv chifla. Pentru a echilibra bogăția preparatului, burgerul este servit cu o felie de castravete murat și cartofi prăjiți.

12. Clan BBQ, Rio de Janeiro, Brazilia

Clan Burger este realizat dintr-un amestec de carne fraldinha, una dintre cele mai apreciate tăieturi de vită din Brazilia. Burgerul este gătit pe cărbuni și servit într-o chiflă brioche rumenită tot pe cărbuni, ceea ce îi oferă o aromă discret afumată. Cheddarul englezesc și sosul casei completează un preparat apreciat pentru echilibrul dintre simplitate și gust. Cei care doresc pot adăuga bacon sau ceapă, însă mulți consideră că rețeta originală este deja perfect echilibrată.

13. Sick! Burger, Hong Kong

Burgerul emblematic al lanțului Sick! Burger combină o chiftea Angus preparată pe plită încinsă, bacon, salată, roșii, ceapă caramelizată, cheddar și un ou prăjit cu gălbenuș moale. Proprietarul și chef-ul Lai Chun-wai respectă cu strictețe tehnica smash burger pentru a obține o crustă caramelizată intens și un interior încă suculent. Pentru cei foarte flămânzi există și variante cu două sau trei chiftele.

14. GrindHouse 1%, São Paulo, Brazilia

Clasamentul este încheiat de X Burguesa Ensalada Bacon de Sant, un burger descris ca o adevărată lecție despre cum ar trebui să arate un cheeseburger în stil parrilla. Preparatul este construit în jurul unei chiftele de 220 de grame din carne de coastă, completată de brânză americană, bacon tocat, requeijão, castraveți murați, roșii și salată iceberg. Chifla brioche este unsă cu unt și prăjită pe foc de lemne, iar rezultatul este un burger bogat, dar surprinzător de echilibrat.