Mulți oameni se confruntă cu dorința puternică de a consuma alimente dulci, mai ales după-amiaza sau seara. Specialiștii spun că aceste pofte pot avea mai multe explicații, însă fluctuațiile glicemiei se află printre cele mai frecvente cauze. Când nivelul zahărului din sânge scade, organismul caută rapid o sursă de energie, iar dulciurile devin extrem de tentante.

Potrivit SheFinds, anumite alimente pot ajuta la stabilizarea glicemiei și la reducerea poftei de zahăr. Secretul constă în alegerea produselor bogate în proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care oferă energie constantă și prelungesc senzația de sațietate.

Avocado, aliat împotriva gustărilor dulci

Printre alimentele recomandate se află avocado. Medicul Olalekan Otulana explică faptul că acest fruct este bogat în grăsimi mononesaturate și fibre. Aceste substanțe încetinesc digestia și ajută la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei. În consecință, scade tendința de a căuta dulciuri între mese. Avocado poate fi consumat la micul dejun, în salate sau pe pâine integrală.

Nucile și migdalele oferă energie de durată

Nucile și migdalele sunt alte alimente recomandate pentru controlul poftelor alimentare. Acestea furnizează proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Combinația contribuie la prevenirea scăderilor bruște ale energiei și la reducerea senzației de foame. Migdalele sunt apreciate pentru conținutul de proteine și grăsimi benefice, iar nucile oferă și acizi grași Omega-3.

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Mai multe studii arată că nucile și semințele pot contribui la controlul glicemiei și la creșterea senzației de sațietate.

Iaurtul grecesc poate reduce fluctuațiile glicemice

Un alt aliment recomandat de specialiști este iaurtul grecesc integral. Acesta conține atât proteine, cât și grăsimi sănătoase. Potrivit experților citați de SheFinds, consumul de iaurt grecesc la micul dejun poate reduce creșterile rapide ale glicemiei și poate menține nivelul energiei mai constant pe parcursul dimineții.

Pentru beneficii suplimentare, nutriționiștii recomandă alegerea variantelor fără zahăr adăugat și combinarea lor cu fructe de pădure sau semințe.

Ouăle se numără printre cele mai sățioase alimente

Ouăle completează lista alimentelor recomandate pentru controlul poftelor de dulce. Conținutul ridicat de proteine și grăsimi contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai multe ore. Specialiștii spun că acesta este unul dintre motivele pentru care persoanele care consumă ouă la micul dejun tind să aibă mai puține gustări dulci în timpul zilei.

Proteinele ajută la stabilizarea glicemiei și reduc nevoia organismului de a căuta surse rapide de energie.

Fibrele și proteinele joacă un rol esențial

Experții subliniază că nu există un singur aliment-minune împotriva poftelor de zahăr. Mai important este modelul alimentar general. Alimentele bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase sunt asociate cu un control mai bun al glicemiei și cu o senzație de sațietate mai îndelungată. Lintea, năutul, semințele de chia, fructele de pădure și iaurtul natural sunt doar câteva exemple.

Lintea este deosebit de apreciată deoarece furnizează atât proteine, cât și fibre. O cană de linte fiartă oferă aproximativ 18 grame de proteine și peste 15 grame de fibre, ceea ce poate reduce foamea și pofta de dulce pe parcursul zilei.

Ce spun specialiștii despre controlul glicemiei

Specialiștii atrag atenția că mesele bogate în carbohidrați rafinați și zahăr pot genera un cerc vicios. Glicemia crește rapid, apoi scade la fel de repede, iar organismul cere din nou alimente dulci. În schimb, mesele care includ proteine, fibre și grăsimi sănătoase eliberează energia mai lent. Acest lucru contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și reduce frecvența poftelor alimentare.

Dacă poftele de zahăr apar frecvent, soluția nu este neapărat eliminarea completă a dulciurilor. În multe cazuri, alegerea unor alimente mai sățioase și mai echilibrate poate ajuta organismul să își regleze mai bine nivelul de energie și să reducă nevoia constantă de zahăr.