Un ingredient prezent în numeroase produse etichetate drept „fără zahăr” intră în atenția cercetătorilor. Sorbitolul, un îndulcitor folosit frecvent în guma de mestecat, batoanele proteice, bomboane sau alimente dietetice, ar putea să nu fie atât de inofensiv precum s-a crezut până acum. Un nou studiu citat de Earth sugerează că efectele sale asupra organismului pot depinde de un factor neașteptat: bacteriile din intestin.

Mulți oameni aleg produse fără zahăr pentru a reduce aportul caloric sau pentru a evita variațiile bruște ale glicemiei. Însă oamenii de știință au descoperit că organismul nu primește sorbitol doar din alimentație. Acesta poate fi produs chiar în interiorul intestinului, după consumul alimentelor obișnuite.

Cercetarea, realizată de o echipă de la Universitatea Washington din St. Louis, a arătat că peretele intestinal transformă o parte din zahărul ingerat în sorbitol. Procesul are loc chiar și în condiții normale și nu pare să fie limitat la persoanele cu diabet, așa cum se credea anterior.

Cercetătorii au observat că acest proces apare inclusiv la organisme sănătoase. Asta înseamnă că sorbitolul poate proveni simultan din două surse: din alimente și din propriul corp.

Bacteriile intestinale pot funcționa ca un „filtru”

Studiul a scos la iveală și un alt aspect important. Bacteriile intestinale par să joace un rol esențial în eliminarea sorbitolului înainte ca acesta să ajungă la ficat.

Experimentele au fost realizate pe pești-zebră, un model folosit frecvent în cercetare deoarece anumite procese metabolice sunt asemănătoare cu cele umane. Atunci când cercetătorii au eliminat flora intestinală a animalelor prin antibiotice, au observat acumularea de grăsime în ficat, un posibil semn precoce de ficat gras.

În schimb, animalele care aveau microbiomul intestinal intact nu au prezentat aceeași problemă. O anumită categorie de bacterii a consumat sorbitolul înainte ca acesta să ajungă în ficat și să producă modificări metabolice.

Posibilă legătură cu sănătatea ficatului

Potrivit cercetătorilor, dacă sorbitolul nu este degradat la nivel intestinal, acesta poate ajunge în ficat. Acolo poate fi transformat în compuși asemănători fructozei, iar procesul poate favoriza acumularea grăsimii hepatice.

Specialiștii atrag însă atenția asupra unui detaliu important. Studiul a fost realizat pe animale, iar rezultatele nu demonstrează că același efect apare automat și la oameni. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă mecanismele identificate se repetă și în organismul uman.

Îndulcitorii rămân un subiect controversat

În ultimii ani, mai multe cercetări au sugerat că îndulcitorii și alcoolii de zahăr ar putea influența compoziția microbiomului intestinal și răspunsul metabolic al organismului. Totuși, rezultatele nu sunt întotdeauna identice, iar oamenii de știință vorbesc despre diferențe mari de la o persoană la alta.

Autorii noului studiu spun că mesajul nu este acela că produsele fără zahăr trebuie eliminate complet. Concluzia este mai degrabă că sănătatea intestinală poate influența modul în care corpul răspunde la anumite ingrediente considerate până acum sigure pentru majoritatea consumatorilor.