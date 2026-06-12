Țara europeană care își reinventează gastronomia după decenii de comunism/ Povestea renașterii culinare care a atras atenția Michelin și National Geographic

Ani la rând, Cehia a fost asociată mai ales cu berea, castelele și centrul istoric al Pragăi. Astăzi însă, țara începe să fie remarcată pentru cu totul altceva: o scenă gastronomică aflată într-o transformare spectaculoasă.

National Geographic a inclus Cehia în lista celor mai interesante destinații culinare din lume pentru 2026, iar noul Ghid Michelin pentru întreaga țară confirmă o renaștere gastronomică începută după căderea comunismului.

Cum a schimbat comunismul bucătăria cehă

Cehia se află la intersecția unor mari tradiții culinare central-europene. Timp de secole, influențele venite din Bavaria, Austria și Ungaria au modelat gastronomia locală. Totul s-a schimbat însă după 1948, când regimul comunist a preluat controlul economiei.

Fermele au fost colectivizate, importurile au devenit limitate, iar restaurantele au fost obligate să respecte rețete standardizate. Statul stabilea inclusiv ce preparate puteau fi servite, iar gastronomia și-a pierdut treptat diversitatea și creativitatea.

Revoluția de Catifea a deschis drumul către o nouă generație de bucătari

După Revoluția de Catifea din 1989, Cehia s-a deschis către ingrediente, tehnici și influențe internaționale. În ultimele două decenii a apărut o generație de bucătari care încearcă să recupereze patrimoniul gastronomic local și să îl interpreteze într-o manieră contemporană.

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Astăzi, preparatele tradiționale precum carnea gătită lent, legumele rădăcinoase, găluștele și vânatul sunt reinterpretate cu tehnici moderne și ingrediente locale de sezon.

Restaurantul care a intrat în istoria gastronomiei cehe

Unul dintre numele care simbolizează această schimbare este Jan Knedla, chef-ul restaurantului Papilio din Vysoký Újezd, aflat în apropierea Pragăi.

Meniurile sale sunt inspirate de regiunea Jeseníky, unde a crescut și unde a învățat să gătească folosind ingrediente locale. Printre preparatele reprezentative se numără carnea de cerb cu trufe negre, o reinterpretare modernă a mâncărurilor tradiționale din copilărie.

Papilio este în prezent singurul restaurant din Cehia care deține două stele Michelin.

Nu doar Praga. Gastronomia de top se extinde în toată țara

Una dintre concluziile noului ghid Michelin este că dezvoltarea gastronomică nu se mai limitează la capitală.

În Olomouc, restaurantul Entrée, condus de chef Přemek Forejt, combină ingrediente locale cu tehnici moderne și preparate neobișnuite, precum borșul servit cu cremă fraîche și înghețată afumată.

În apropiere, Long Story Short Eatery & Bakery atrage vizitatori cu pâine cu maia și produse de patiserie artizanale, într-o clădire istorică transformată în hostel și spațiu creativ.

La Villa, lângă orașul Zlín, chef Július Löffler folosește tehnici franceze pentru a reinterpreta preparate cehe tradiționale, în timp ce restaurantul Essens din regiunea Lednice-Valtice pune în valoare ingredientele și vinurile din Moravia.

Vinurile din Moravia completează experiența

Pe lângă gastronomie, tot mai mulți turiști descoperă și vinurile cehe. Regiunea Lednice-Valtice, inclusă în patrimoniul UNESCO, este cunoscută pentru podgoriile sale și pentru soiuri precum Grüner Veltliner sau Pálava.

Orașul Valtice este considerat una dintre capitalele vinului din țară și găzduiește selecția celor mai apreciate 100 de vinuri cehe.

De ce recomandă National Geographic Cehia acum

Potrivit publicației, acesta este unul dintre cele mai bune momente pentru a descoperi gastronomia cehă. Față de alte destinații culinare consacrate din Europa, prețurile rămân accesibile, rezervările sunt mai ușor de obținut, iar scena gastronomică se află într-o perioadă de dezvoltare accelerată.