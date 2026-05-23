Produsele bio au devenit, în ultimii ani, aproape sinonime cu ideea de alimentație sănătoasă, scrie NewsEdge. Fructele și legumele ecologice, lactatele fără aditivi sau produsele cultivate fără pesticide sunt promovate drept alternative mai curate și mai prietenoase cu sănătatea. Însă, dincolo de imaginea construită în jurul acestora, apare o întrebare tot mai prezentă: merită diferența de preț? Mai mâncăm bio?

Alimentele bio beneficiază de una dintre cele mai puternice susțineri sociale din industria alimentară. Nutriționiști, influenceri, medici și campanii publice vorbesc frecvent despre avantajele agriculturii ecologice. Totuși, odată cu creșterea costului vieții și presiunea asupra bugetelor familiale, consumatorii încep să privească mai atent raportul dintre beneficii și costuri.

Agricultura bio nu este o invenție modernă

Deși mulți consideră agricultura ecologică un fenomen recent, conceptul are rădăcini mai vechi de un secol. Primele principii au fost formulate între anii 1920 și 1940 de cercetători precum Sir Albert Howard și Rudolf Steiner. Ideea lor era simplă: o agricultură bazată pe echilibrul natural, cu intervenții chimice minime și respect pentru sol și ecosistem.

Ulterior, odată cu extinderea agriculturii intensive și utilizarea masivă a pesticidelor și fertilizatorilor, a apărut și reacția opusă. Consumatorii au început să caute produse locale și metode tradiționale de cultivare. Mișcarea a căpătat amploare în anii 2000, mai ales în Statele Unite, sub mesajul „know your farmer, know your food”. Astăzi, agricultura ecologică este o industrie globală. Piața mondială a alimentelor și băuturilor bio a ajuns la aproximativ 145 miliarde de euro, semn că interesul consumatorilor rămâne ridicat chiar și în perioade economice dificile.

De ce sunt produsele bio mai scumpe

Prețul ridicat nu apare întâmplător. Trecerea unei ferme la sistemul ecologic este un proces lung și costisitor. Solurile trebuie să treacă prin perioade de conversie care pot dura ani, timp în care fermierii respectă regulile agriculturii bio fără a putea comercializa încă produsele drept ecologice. În plus, producția este adesea mai mică decât în agricultura convențională. Lipsa pesticidelor și a stimulatorilor de creștere înseamnă riscuri mai mari provocate de dăunători, boli sau condiții meteorologice nefavorabile.

Nici sectorul zootehnic nu este scutit de costuri suplimentare. Hrana animalelor trebuie să provină din surse certificate, iar tratamentele și condițiile de creștere sunt atent reglementate. În procesarea produselor există, de asemenea, restricții privind conservanții și contaminarea cu substanțe nepermise.

Consumatorii rămân împărțiți

În ciuda creșterii interesului pentru produsele ecologice, percepțiile rămân diferite. O parte dintre consumatori consideră alimentele bio o investiție în sănătate. Alții cred că multe produse sunt promovate mai mult prin marketing decât prin beneficii reale. Mai există și o confuzie frecventă între produsele tradiționale și cele bio. Un produs local sau „de casă” nu este automat ecologic. Pentru a fi încadrat oficial în această categorie, producătorul trebuie să respecte standarde clare și să dețină certificări specifice.

Întrebarea „mai mâncăm bio?” nu are încă un răspuns clar. Cererea globală continuă să existe, însă consumatorii devin mai atenți la fiecare leu cheltuit. Într-o perioadă în care bugetele sunt puse sub presiune, eticheta bio nu mai este singurul criteriu de alegere. Gustul, încrederea și accesibilitatea încep să cântărească aproape la fel de mult.