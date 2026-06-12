„Mi-am stricat metabolismul după atâtea diete” / Ce spune, de fapt, un nou studiu despre efectul yo-yo

Mulți oameni care au trecut prin mai multe cure de slăbire cred că fiecare kilogram pierdut și apoi recâștigat le face organismul să funcționeze mai prost. Ideea că efectul yo-yo „strică” metabolismul și face slăbitul din ce în ce mai dificil este larg răspândită. Însă o nouă analiză publicată în revista The Lancet Diabetes & Endocrinology sugerează că lucrurile sunt mai nuanțate, potrivit The Conversation.

Potrivit cercetătorilor, nu există dovezi solide că ciclurile repetate de slăbire și îngrășare provoacă, în sine, daune metabolice permanente persoanelor cu obezitate.

Ce este efectul yo-yo

Efectul yo-yo descrie situația în care o persoană pierde în greutate, apoi recâștigă kilogramele pierdute, uneori în mod repetat.

Mulți oameni ajung să creadă că fiecare astfel de încercare îi lasă într-o situație mai rea decât înainte: cu mai multă grăsime corporală, mai puțină masă musculară, metabolism mai lent și o capacitate redusă de a slăbi din nou.

Din cauza acestei convingeri, unele persoane renunță complet la ideea de a mai încerca să slăbească.

Ce arată noua analiză

Autorii studiului au revizuit cercetările existente privind „weight cycling” – ciclurile repetate de pierdere și recâștigare a greutății.

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Concluzia lor este că datele disponibile nu susțin afirmația că slăbitul urmat de îngrășare „distruge” metabolismul sau produce efecte negative ireversibile.

Cercetătorii subliniază însă că acest lucru nu înseamnă că recăpătarea kilogramelor este benefică sau că orice dietă este o idee bună.

Mai mult, aceștia afirmă că nu există dovezi clare că simplul fapt de a pierde și apoi de a recâștiga greutatea provoacă daune suplimentare pe termen lung.

De ce au apărut aceste temeri

O parte din confuzie vine din interpretarea studiilor observaționale.

Persoanele care au trecut prin mai multe cure de slăbire tind să aibă și un exces ponderal mai mare, mai mulți ani trăiți cu obezitate și mai multe probleme metabolice.

Însă acest lucru nu demonstrează că dietele au provocat deteriorarea stării de sănătate.

Este posibil ca persoanele care se confruntă cu obezitate severă sau cu probleme metabolice să fi încercat pur și simplu să slăbească mai des decât altele.

Mitul pierderii permanente a masei musculare

Una dintre cele mai frecvente temeri este că fiecare cură de slăbire duce la pierderea masei musculare, iar la îngrășare organismul recuperează doar grăsime.

Analiza publicată în The Lancet arată că datele disponibile nu susțin în mod constant această ipoteză.

Rezultatul depinde de mai mulți factori, inclusiv:

aportul de proteine;

nivelul activității fizice;

exercițiile de forță;

tipul dietei;

greutatea finală atinsă.

Specialiștii atrag atenția că menținerea masei musculare este posibilă atunci când procesul de slăbire este însoțit de antrenamente de rezistență și un aport adecvat de proteine.

Încetinește metabolismul după fiecare dietă?

O altă credință populară este că fiecare dietă încetinește permanent metabolismul.

În realitate, metabolismul este influențat puternic de greutatea corporală și de compoziția corpului.

O persoană care cântărește mai puțin are nevoie de mai puțină energie pentru a-și menține funcțiile organismului. Dacă greutatea crește din nou, consumul energetic se adaptează în consecință.

Potrivit autorilor studiului, această adaptare nu trebuie confundată cu o „defecțiune” permanentă a metabolismului.

Asta nu înseamnă că îngrășarea nu contează

Cercetătorii subliniază că pierderea în greutate aduce beneficii reale pentru sănătate.

Tensiunea arterială, glicemia, profilul lipidic, mobilitatea, somnul și calitatea vieții se pot îmbunătăți semnificativ după slăbire.

Dacă persoana recâștigă kilogramele pierdute, multe dintre aceste beneficii se pot diminua sau chiar dispărea.

Însă acest lucru nu înseamnă că procesul de slăbire a provocat daune suplimentare organismului.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru persoanele care încearcă să slăbească

Autorii analizei consideră că accentul ar trebui mutat de la dietele temporare către schimbări sustenabile ale stilului de viață.

Printre recomandările lor se numără:

obiective realiste;

consum suficient de proteine;

exerciții de forță pentru menținerea masei musculare;

activitate fizică regulată;

alimente sățioase și nutritive;

somn de calitate;

educație nutrițională;

sprijin medical și psihologic atunci când este necesar.

În unele cazuri, pot fi necesare și tratamente medicamentoase sau chirurgie bariatrică.

Obezitatea este o afecțiune cronică

Specialiștii reamintesc că organismul are mecanisme biologice puternice care favorizează recâștigarea greutății după slăbire.

După pierderea kilogramelor, senzația de foame poate crește, iar consumul energetic poate scădea parțial.

Aceste reacții sunt considerate răspunsuri biologice normale și nu reprezintă un semn de lipsă de voință.

Concluzia cercetătorilor este că recăpătarea kilogramelor nu înseamnă că metabolismul este „stricat” și nici că o persoană nu ar trebui să mai încerce să slăbească. De cele mai multe ori, este un semnal că strategia folosită nu a fost suficient de sustenabilă sau că a lipsit sprijinul necesar pentru menținerea rezultatelor pe termen lung.