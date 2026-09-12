Gastronomia ar putea deveni un instrument important pentru promovarea României, însă lipsesc strategia, bugetele și coordonarea, consideră Anita Huzum, reprezentanta HORA.

România dispune de preparate regionale, producători locali și experiențe culinare care pot atrage turiști. Aceste resurse nu sunt însă reunite într-un program coerent de promovare. „Gastronomia României ar putea să fie chiar un brand de țară”, a declarat Anita Huzum în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food.

Un rol important îl pot avea punctele gastronomice locale (PGL). Acestea oferă preparate specifice zonei și pot genera activitate economică în comunități mai puțin dezvoltate. Unele puncte gastronomice au devenit afaceri viabile și au creat mici ecosisteme locale, a remarcat Cosmin Dragomir. Interesul publicului pentru experiențe autentice este în creștere.

Avem nevoie de repere gastronomice

România nu își cunoaște însă suficient istoria gastronomică, spune Anita Huzum. Această lipsă de educație limitează capacitatea de a transforma patrimoniul culinar într-un produs turistic. O altă problemă este absența programelor construite pe termen lung. Inițiativele locale rămân izolate și nu sunt integrate într-o strategie națională.

- articolul continuă mai jos -

Huzum consideră că domeniul are nevoie de un departament dedicat, format din oameni cu experiență practică în turism. Existența unui minister separat ar fi mai puțin importantă decât competența echipei. România ar trebui să identifice și câteva repere gastronomice ușor de promovat internațional. Alte țări sunt asociate imediat cu preparate devenite simboluri naționale.

Alegerea unui asemenea preparat provoacă însă dispute privind originea și reprezentativitatea. Reprezentanta HORA propune formarea unui grup de lucru și a unui parteneriat public-privat funcțional. „Vom discuta și ne vom frustra în continuare, dar nu vom ajunge nicăieri”, a avertizat Huzum, dacă inițiativele nu sunt reunite într-un plan aplicabil.