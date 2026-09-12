Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au găsit numeroase probleme în unitățile din sectorul alimentar. Unele spații de gătit aveau echipamente neigienizate corespunzător și urme de rugină. Inspectorii au descoperit și pavimente deteriorate, precum și ustensile neconforme folosite la prepararea alimentelor. În anumite spații destinate gătirii au fost identificate urme de mucegai.

Alte deficiențe au vizat condițiile de păstrare a produselor preparate. Comisarii au constatat cazuri în care alimentele nu erau depozitate la temperaturile necesare pentru menținerea siguranței și calității.

În timpul verificărilor au fost găsite și produse expirate, depreciate calitativ sau neconforme. Acestea au fost retrase de la comercializare. ANPC a identificat, de asemenea, probleme privind informațiile oferite consumatorilor. Unele etichete nu erau traduse corespunzător în limba română. În alte situații lipseau avertismentele sau informațiile despre producător, distribuitor și țara de proveniență.

Comercianții nu au oferit întotdeauna nici date complete despre compoziția fibroasă a produselor. Autoritatea a descoperit și produse prezentate drept autohtone fără documentele necesare. Comercianții nu dețineau certificate de producător care să susțină această mențiune.

- articolul continuă mai jos -

Controalele au vizat și prestarea serviciilor în spații neautorizate. Unele activități se desfășurau în locații care nu îndeplineau condițiile legale de funcționare.

Peste 1.100 de amenzi la nivel național

ANPC a verificat, în total, peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară. Controalele au urmărit siguranța produselor, respectarea legislației alimentare și condițiile în care erau prestate serviciile. În urma verificărilor, comisarii au aplicat 1.102 amenzi contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 3,98 milioane de lei. Au fost emise și 606 avertismente.

Datele prezentate de autoritate se referă la toate domeniile controlate. ANPC nu a comunicat separat numărul și valoarea amenzilor aplicate exclusiv operatorilor din sectorul alimentar.

Produse de peste 2,6 milioane de lei, retrase sau oprite temporar

Autoritatea a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de aproximativ 115.000 de lei.

Alte produse, evaluate la aproximativ 2,55 milioane de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. Acestea vor putea reveni pe piață numai după remedierea deficiențelor constatate. În cazul a opt operatori economici, ANPC a decis oprirea temporară a prestării serviciilor. Activitatea poate fi reluată după corectarea problemelor identificate de comisari.