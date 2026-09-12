Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. E vară, ultimele zile de vacanță și meniul trebuie să țină și el pasul cu atmosfera. Desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking. Iată propunerea de meniu echilibrat și ușor de pregătit pentru cele 3 mese zilnice ale săptămânii 14-20 septembrie, perfect adaptat pentru tranziția spre debutul toamnei.

Luni 14 septembrie

Mic dejun: Ovăz lăsat la înmuiat peste noapte în lapte (de vacă sau vegetal), servit dimineața cu fructe proaspete, nuci și puțină miere sau sirop de arțar. Prânz: Pui la cuptor cu castraveți murață pripiți. Cină: Paste cu sos de brânză.

Marți 15 septembrie

Mic dejun: Fructe coapte servite cu ricotta (sau iaurt) și un strop de miere. Prânz: Dovlecei pe pat de morcov și ceapă, la cuptor. Cină: Salată de ton cu avocado, porumb și maioneză .

Miercuri 16 septembrie

Mic dejun: Shake din semințe de chia și lapte vegetal, blenduit cu fructe și curmale. Prânz: Supă cu găluște. Cină: Salată de vinete cu ardei și ceapă coapte.

Joi 17 septembrie

Mic dejun: Ouă fierte alături de brânză cottage și roșii. Prânz: Ceafă de porc cu sos de brânză și orez basmati. Cină: Supă de roșii.

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Vineri 18 septembrie

Mic dejun: Sandwich cu zacuscă de casă și ou poșat. Prânz: Calamari sau peștișori pane. Cină: Omletă fritatta la cuptor cu legume și brânză.

Sâmbătă 19 septembrie

Mic dejun: Cafea affogato (espresso peste o cupă de înghețată). Prânz: Pește alb în crustă de sare la cuptor cu cartofi și alioli. Cină: Dovlecei gătiți pe pat dulce de ceapă și morcov.

Duminică 20 septembrie

Mic dejun: Clătite calde umplute cu gem sau cremă de ciocolată. Prânz: Șnițel la tavă cu piure. Cină: Salată Cesar cu piept de pui.

Desert recomandat pentru weekend: Sorbet de casă din fructe sau o tartă cu cremă de vanilie și fructe de sezon.

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