Posibilitatea ca un client să vină cu propriul recipient pentru mâncarea comandată la pachet ridică probleme de aplicare și siguranță alimentară, avertizează Anita Huzum, reprezentanta HORA.

Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cunoscut drept PPWR, introduce noi obligații pentru sectorul ospitalității. Sinteza oficială EUR-Lex arată că restaurantele și cafenelele care vând produse la pachet trebuie să permită folosirea recipientelor aduse de

consumatori.

Anita Huzum spune că obiectivul de reducere a ambalajelor este justificat. Aplicarea regulii în bucătăriile restaurantelor necesită însă proceduri foarte clare. „Nu poți să introduci într-o bucătărie orice caserolă adusă de cineva, pentru că nu știi în ce condiții a fost păstrată”, a explicat reprezentanta HORA la podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food. În opinia sa, lipsa unor reguli clare poate crea conflicte între obligațiile de mediu și responsabilitatea restaurantului pentru siguranța alimentară.

- articolul continuă mai jos -

Recipientele proprii, o provocare

Problema recipientelor proprii face parte dintr-un volum tot mai mare de obligații administrative. Huzum a amintit informațiile despre alergeni, valorile nutriționale și măsurile împotriva risipei alimentare. Aceste cerințe pot avea obiective corecte, dar devin dificil de aplicat când normele sunt neclare, susține invitata podcastului.

Pentru afacerile mici, fiecare obligație nouă poate aduce costuri suplimentare. Antreprenorii trebuie să aloce timp, să apeleze la consultanți sau să angajeze personal specializat.

Reprezentanta HORA a invocat și autorizarea teraselor. Unele restaurante depun documentația necesară, dar nu primesc avizele într-un termen previzibil. „Ceea ce ne lipsește întotdeauna este claritatea”, a rezumat Anita Huzum. Ea solicită reguli care să precizeze responsabilitățile operatorilor și modul concret de aplicare.