Odată cu începutul școlii, mulți părinți caută vitamine, probiotice și alte produse „pentru imunitate”. Nutriționista Tania Fântână atrage atenția că baza sănătății copilului se construiește prin somn, alimentație variată, hidratare, mișcare și o rutină echilibrată, nu printr-o schemă de suplimente începută cu câteva zile înainte de revenirea în colectivitate.

Înainte de începerea școlii, întrebarea „Ce îi mai dau pentru imunitate?” apare frecvent în rândul părinților. Vitamina C, zincul, probioticele, siropurile sau jeleurile sunt printre produsele căutate în această perioadă. Potrivit nutriționistei Tania Fântână, însă, un copil sănătos nu are nevoie automat de o întreagă schemă de suplimente.

„Imunitatea nu se construiește într-o săptămână și nici într-un borcan cu jeleuri”, spune Tania Fântână, care recomandă părinților să se uite mai întâi la stilul de viață al copilului.

Somnul, printre prioritățile înainte de școală

Vacanța de vară schimbă adesea programul copiilor. Culcatul târziu, trezitul după orele obișnuite și mesele luate fără un program clar pot deveni o problemă atunci când începe școala.

Nutriționista recomandă revenirea treptată la rutina de somn, mai ales dacă în vacanță copilul ajungea să adoarmă la 22:30 sau chiar la 23:00.

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„Nu trebuie să îl mutăm brusc de la 23:00 la 20:30. Putem începe cu 15-20 de minute mai devreme, apoi încă puțin, astfel încât în prima zi de școală să nu fie o luptă”, explică Tania Fântână.

Somnul suficient este important pentru procesele de refacere și reglare ale organismului și ar trebui să fie una dintre prioritățile părinților înaintea începerii anului școlar.

Ce ar trebui să conțină farfuria copilului

În ceea ce privește alimentația, nu sunt necesare meniuri sofisticate sau așa-numite „superalimente”. O dietă variată poate asigura baza necesară pentru un copil sănătos.

Proteinele, legumele, fructele, cerealele integrale sau alte surse de carbohidrați și grăsimile sănătoase ar trebui să se regăsească în alimentația zilnică.

La micul dejun, exemplele pot fi simple: două ouă cu pâine, brânză proaspătă și ardei, iaurt simplu cu ovăz, banană și câteva nuci sau pâine cu brânză și un fruct.

La prânz, pot fi incluse preparate precum supă de legume cu carne, orez cu pui și legume, cartof copt cu pește și salată, paste cu sos de roșii și carne ori mâncare de linte cu pește, brânză sau ouă.

„Nu există o singură combinație care «întărește imunitatea». Contează mai ales varietatea pe parcursul zilelor și să nu avem o alimentație construită aproape exclusiv din produse ultraprocesate”, spune nutriționista.

Atenție și la gustările dintre mese

Gustările pot contribui la o alimentație mai echilibrată, însă alegerea lor contează. Biscuiții, covrigeii și batoanele dulci pot fi înlocuite sau alternate cu variante mai consistente.

Printre exemplele oferite de Tania Fântână se numără fructul asociat cu un iaurt, un sandviș mic cu brânză, banana cu câteva nuci, un ou fiert cu pâine sau o porție mică de clătită făcută în casă.

Nutriționista recomandă și consumul de fructe de pădure, precum și de fructe colorate și ușor acrișoare.

Sunt necesare vitamina C, zincul sau probioticele?

Vitamina C, zincul și probioticele nu sunt în sine produse „rele”, însă nu ar trebui privite ca obligatorii pentru orice copil înainte de începerea școlii.

Necesitatea unui supliment depinde de vârsta copilului, alimentație, eventualele carențe și particularitățile medicale. În anumite situații, vitaminele sau mineralele pot fi recomandate, însă decizia ar trebui luată împreună cu medicul.

„Nu putem împiedica toate răcelile prin suplimente. Copilul care intră în colectivitate intră în contact cu mulți copii și, implicit, cu multe virusuri”, explică Tania Fântână.

Astfel, chiar și un copil care are o alimentație echilibrată poate avea mai multe episoade respiratorii în primele luni de școală.

Vaccinurile, parte din prevenție

În pregătirea pentru sezonul rece, părinții sunt sfătuiți să discute și despre vaccinarea antigripală, precum și despre vaccinurile recomandate copilului, cu medicul de familie sau pediatrul.

Potrivit nutriționistei, obiectivul nu ar trebui să fie eliminarea oricărei răceli, ci asigurarea unei baze bune de sănătate și a unor obiceiuri echilibrate.

Ce verifică părinții înainte să cumpere suplimente

Înainte de a cumpăra un nou produs „pentru imunitate”, Tania Fântână recomandă un inventar simplu al stilului de viață al copilului:

doarme suficient?

are trei mese cât de cât regulate?

bea suficientă apă?

consumă zilnic fructe și legume?

are suficiente surse de proteine?

face mișcare?

petrece timp afară?

Dacă răspunsurile sunt afirmative, copilul are deja o parte importantă din baza necesară pentru o stare bună de sănătate.

Situația este diferită în cazul copiilor cu alimentație foarte restrictivă, probleme de creștere, carențe cunoscute, boli cronice sau alte particularități medicale. În aceste cazuri, recomandările trebuie adaptate împreună cu pediatrul.

Pentru Tania Fântână, pregătirea pentru școală nu înseamnă începerea unei cure de suplimente cu câteva zile înainte. Rutina construită în fiecare zi, de la ora de culcare și micul dejun până la mișcare și timpul petrecut afară, este cea care contează pe termen lung.