Restaurantele se confruntă atât cu reducerea numărului de clienți, cât și cu diminuarea sumelor cheltuite la fiecare vizită, spune Anita Huzum, reprezentanta HORA.

Scăderea puterii de cumpărare se vede direct în încasările restaurantelor. Oamenii ies mai rar, comandă mai puține produse sau aleg preparate mai ieftine. „A scăzut foarte tare numărul de clienți, dar a scăzut foarte mult și valoarea bonului. Acolo este chiar îngrijorător”, a declarat Anita Huzum la podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food.

Industria este afectată și de schimbarea obiceiurilor de consum. Dezvoltarea livrărilor la domiciliu și perioada pandemiei au modificat relația publicului cu ieșirile în oraș. Noile generații au alte preferințe privind restaurantele, barurile și cluburile. Operatorii trebuie să își adapteze conceptele, programul și oferta, în timp ce suportă costuri mai mari.

Soluții fiscale adaptate activităților sezoniere

Efectul nu se oprește la ușa restaurantelor. Furnizorii industriei primesc mai puține comenzi, iar dificultățile se propagă către întregul ecosistem economic. În aceste condiții, HORA propune soluții fiscale adaptate activităților sezoniere. Una dintre variante ar fi reducerea sau reprogramarea unor taxe locale în lunile fără activitate.

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Măsura ar putea ajuta afacerile de pe litoral, unde perioada cu încasări importante este limitată. Operatorii trebuie să acopere însă cheltuielile și obligațiile întregului an. „Unele măsuri pot părea mici, dar ar avea un impact și le-ar da antreprenorilor o gură de aer”, a explicat Huzum.

Reprezentanta HORA admite că orice facilitate trebuie analizată de economiști. Impactul bugetar trebuie calculat înaintea adoptării unei asemenea soluții. Problema imediată rămâne însă reducerea consumului. Dacă dispar restaurante și hoteluri, sunt afectate și locurile de muncă, furnizorii și veniturile generate pentru buget.