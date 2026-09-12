Pentru acest preparat alegem o doradă, un lup de mare sau orice alt pește cu carne albă și puține oase. Peștele în crustă de sare se prepară întreg, „înfofolit” în sare și pus la cuptor. Se prepară ușor, nu e nevoie să tai peștele, ceea ce pentru mulți e o provovare. Cel mai important este ca peștele să fie proaspăt. Vezi aici cum identifici peștele proaspăt. Și ce tipuri de pește sunt cele mai sănătoase.

Ingrediente pentru peștele în crustă de sare

1 pește alb, întreg, dar curățat de intestine, nu și de solzi (doradă, lup de mare etc)

1 lămâie

Ulei de măsline extravirgin

Sare grunjoasă 1 kg

2 ouă (doar albușurile)

Piper.

Preparare pas cu pas

Mai întâi pregătim sarea. Batem albușurile și le amestecăm cu sarea grunjoasă. Sub nicio formă nu punem sare fină și nici din cea de murături. E nevoie de sare granulată. Va rezulta o sare lipicioasă, care se va prinde bine de pește. Merge și cu apă, dar cu albuș e mai „lipicioasă”. Am văzut la unii ca s-ar putea folosi și vin, n-am încercat.

Tăiem lămâia felii subțiri.

Organizăm apoi peștele. Trebuie curățat de intestine, dar de obicei așa îl cumperi sau ceri la raionul de pește să ți-l curețe. Trebuie să rămână întreg, cu cap, coadă și musai solzi. Îl asezonăm cu piper și îl umplem cu felii subțiri de lămîie.

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Punem în tava de cuptor o foaie pe copt. Peste așezăm cam 40% din cantitatea de sare. Să fie ceva mai mare decît mărimea peștelui și cam de forma peștelui.

Peste sare punem peștele. Acoperim cu restul de sare și „închidem” și lateralele.

Punem totul la cuptor pentru cam jumătate de oră, dacă e foarte mare peștele 40 de minute.

Scoatem apoi tava, spargem cu o lingură crusta de deasupra. Și o dăm deoparte cu grijă.

Îndepîrtăm și pielea cu solzi. Alegem carnea de pe oase. Așezăm pe farfurie și însoțim cu garnitura preferată și/sau salată. Puneți și piper proaspăt deasupra, puțin suc de lămâie, ulei de măsline extravirgin. Merge și o lingură de mujdei sau alioli.

Poftă bună!