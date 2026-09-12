Bulele nu reduc capacitatea organismului de a absorbi apa. Dacă nu conține zahăr sau arome acide, apa carbogazoasă hidratează la fel de bine ca apa plată. Apa carbogazoasă este obținută prin dizolvarea dioxidului de carbon în apă. Gazul formează acid carbonic, responsabil pentru senzația ușor înțepătoare și pentru aciditatea mai ridicată față de apa plată.

Din punctul de vedere al hidratării, această diferență nu este importantă. Pentru aceeași cantitate consumată, organismul primește aceeași cantitate de apă, indiferent dacă aceasta conține sau nu bule. Apa carbogazoasă poate produce însă mai repede o senzație de plenitudine. Unele persoane nu reușesc să bea rapid cantități mari sau consumă mai puțină apă din cauza balonării. În aceste situații, apa plată poate fi o alegere mai comodă, în special în timpul activităților fizice, conform Sciencefocus.

Atenție la diferența dintre apa carbogazoasă și sucuri

Apa carbogazoasă simplă nu trebuie confundată cu băuturile răcoritoare acidulate. Sucurile pot conține zahăr, îndulcitori, acid citric, acid fosforic, cofeină sau arome. Dacă apa cu bule înlocuiește o băutură cu zahăr, schimbarea poate reduce aportul de calorii și expunerea dinților la zaharuri. Din acest punct de vedere, diferența dintre apa carbogazoasă și un suc este mult mai importantă decât cea dintre apa carbogazoasă și apa plată.

BBC Science Focus arată că, în privința hidratării, cele două tipuri de apă sunt practic echivalente. Dioxidul de carbon dizolvat nu împiedică absorbția apei.

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Apa carbogazoasă poate afecta smalțul?

Prin formarea acidului carbonic, apa carbogazoasă devine puțin mai acidă decât cea plată. Teoretic, expunerea repetată la acizi poate contribui la eroziunea smalțului dentar. Riscul asociat apei carbogazoase simple este însă redus. Asociația Americană de Stomatologie arată că studiile disponibile au identificat efecte similare asupra smalțului în cazul apei plate și al celei carbogazoase fără adaosuri.

Situația se schimbă când produsul conține zahăr sau arome de lămâie, lime și alte citrice. Acizii adăugați pot crește potențialul de eroziune, iar zahărul favorizează apariția cariilor.

Apa carbogazoasă simplă este considerată o alegere mult mai bună pentru dinți decât sucurile sau băuturile energizante. Apa plată cu fluor rămâne însă opțiunea preferată pentru protejarea împotriva cariilor. Persoanele care consumă apă carbogazoasă aromatizată trebuie să verifice lista ingredientelor. Denumirea de „apă” nu garantează absența zahărului, a îndulcitorilor sau a acizilor suplimentari.

Ce efect poate avea asupra digestiei

Un studiu din 2002 a analizat 21 de persoane care aveau dispepsie funcțională și constipație. Zece participanți au băut apă carbogazoasă, iar 11 au primit apă de la robinet, timp de aproximativ 15 zile. În grupul care a consumat apă carbogazoasă s-au îmbunătățit simptomele de indigestie și constipație. Autorii au observat și modificări favorabile ale golirii vezicii biliare. Studiul este însă prea mic și prea scurt pentru a demonstra că apa carbogazoasă reprezintă un tratament. În plus, cele două tipuri de apă aveau compoziții minerale diferite. Nu se poate stabili dacă efectul a provenit exclusiv de la dioxidul de carbon.

Pentru alte persoane, bulele pot provoca eructații, balonare sau disconfort abdominal. Alegerea depinde astfel și de toleranța individuală.

Poate apa cu bule să crească atenția?

O cercetare publicată în 2026 a analizat 14 adulți tineri care au jucat fotbal virtual timp de trei ore. În două sesiuni separate, participanții au consumat apă plată sau apă puternic carbogazoasă.

Apa cu bule a fost asociată cu o oboseală percepută mai redusă, un rezultat mai bun la un test de funcție executivă și mai puține faulturi în joc. Nu au fost observate diferențe privind ritmul cardiac, glucoza interstițială sau cortizolul salivar.

Rezultatele nu arată că apa carbogazoasă îmbunătățește în general performanța creierului. Studiul a avut numai 14 participanți, aceștia știau ce tip de apă consumă, iar cercetarea a primit și finanțare de la compania japoneză Asahi Soft Drinks.

Care variantă este mai bună

Pentru majoritatea oamenilor, alegerea poate fi făcută în funcție de preferință. Apa plată și cea carbogazoasă simplă asigură o hidratare comparabilă. Apa plată poate fi mai ușor de consumat în cantități mari și nu provoacă senzația de balonare. Apa carbogazoasă poate fi o alternativă utilă pentru persoanele care încearcă să renunțe la sucuri. Importantă este eticheta. Beneficiile comparației sunt valabile pentru apa carbogazoasă simplă, fără zahăr și fără cantități importante de acizi adăugați.