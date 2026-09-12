Unele studii leagă preparatele pe bază de usturoi de o scădere modestă a colesterolului. Rezultatele sunt însă neuniforme, iar suplimentele nu pot înlocui tratamentul prescris. Usturoiul este folosit de secole atât ca aliment, cât și ca remediu tradițional. Reputația sa de aliment benefic pentru inimă este legată în special de compușii cu sulf, printre care se numără alicina.

Alicina nu se găsește ca atare într-un cățel de usturoi intact. Ea se formează după ce usturoiul este tăiat sau zdrobit, prin contactul dintre mai mulți compuși și enzime eliberate din celulele plantei. Dell Stanford, dietetician principal la British Heart Foundation, explică pentru BBC Science Focus că procesul de formare a alicinei are nevoie de aproximativ 10-15 minute după zdrobire. Compusul este însă instabil și începe ulterior să se degradeze.

Cum ar putea influența usturoiul colesterolul

Experimentele de laborator indică mai multe mecanisme posibile. Alicina ar putea influența activitatea enzimei HMG-CoA reductază, implicată în producerea colesterolului la nivelul ficatului.

Studiile sugerează și că unii compuși din usturoi ar putea reduce absorbția intestinală a colesterolului sau ar putea favoriza eliminarea acestuia. Dovezile obținute în laborator nu demonstrează însă automat un beneficiu clinic important la oameni. Rezultatele studiilor efectuate pe participanți sunt amestecate. O metaanaliză publicată în 2013 a reunit 39 de studii privind efectele diferitelor preparate din usturoi asupra lipidelor din sânge. În cazul persoanelor care aveau colesterolul total peste 200 mg/dl, produsele administrate mai mult de două luni au fost asociate cu o reducere medie de aproximativ 17 mg/dl a colesterolului total. Colesterolul cu lipoproteine cu densitate mică (LDL), numit frecvent colesterol „rău”, a scăzut în medie cu aproximativ 9 mg/dl.

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Efectul asupra colesterolului cu lipoproteine cu densitate mare (HDL) a fost redus, iar trigliceridele nu au scăzut semnificativ.

Alte studii nu au identificat un beneficiu

Nu toate cercetările au ajuns la aceeași concluzie. Un studiu clinic randomizat realizat pe adulți cu hipercolesterolemie moderată a comparat usturoiul crud și două suplimente comerciale cu un produs placebo. Cercetătorii nu au constatat o reducere semnificativă a colesterolului.

Un alt studiu, prezentat de American Heart Association, a comparat mai multe suplimente promovate pentru sănătatea inimii cu o doză mică de rosuvastatină și cu placebo. După 28 de zile, suplimentul cu usturoi nu a redus semnificativ colesterolul LDL. Rosuvastatina a produs o scădere de aproximativ 38%. Diferențele dintre rezultate pot fi explicate parțial prin produsele folosite. Studiile au analizat usturoi crud, pudră, ulei, usturoi negru, extract maturat și capsule cu concentrații diferite.

Dozele, durata administrării și caracteristicile participanților au variat, de asemenea. Un extract standardizat nu este echivalent cu usturoiul adăugat într-un preparat culinar și nici cu orice supliment disponibil în magazine. „Este un salt mare de la demonstrarea unui mecanism în celule, în laborator, până la demonstrarea unui beneficiu semnificativ la oameni”, avertizează Dell Stanford. Potrivit specialistei, efectul pare ceva mai pronunțat la persoanele care au deja colesterolul crescut și mai redus la cele cu valori normale.

Contează cum este pregătit usturoiul

Zdrobirea usturoiului proaspăt permite formarea alicinei. Prepararea termică poate reduce activitatea enzimei necesare acestui proces, în special dacă usturoiul este introdus imediat în mâncarea fierbinte.

Usturoiul maturat și cel negru au o compoziție diferită. Ele conțin mai puțină alicină, dar pot furniza compuși mai stabili, precum S-alil-cisteina. Din acest motiv, extractele standardizate de usturoi maturat au fost utilizate în mai multe cercetări. Unele studii au raportat efecte favorabile asupra tensiunii arteriale, rigidității arteriale sau profilului lipidic. Cercetările sunt însă prea eterogene pentru stabilirea unei doze universale și a unui efect sigur pentru toate persoanele.

Centrul Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă din Statele Unite arată că suplimentele cu usturoi pot reduce colesterolul, dar efectul este modest comparativ cu medicamentele destinate scăderii acestuia. Influența asupra LDL și HDL rămâne variabilă.

Suplimentele nu sunt lipsite de riscuri

Usturoiul consumat în cantitățile obișnuite din alimentație este considerat sigur pentru majoritatea oamenilor. Poate provoca respirație urât mirositoare, arsuri gastrice, disconfort digestiv sau reacții alergice. Suplimentele concentrate pot crește riscul de sângerare. Prudența este necesară în cazul persoanelor care iau anticoagulante, antiagregante plachetare sau aspirină și înaintea unei intervenții chirurgicale. Utilizarea trebuie discutată cu medicul sau farmacistul.

Ghidurile europene actualizate în 2025 nu susțin utilizarea suplimentelor sau vitaminelor pentru scăderea colesterolului LDL. Analiza experților nu a identificat un supliment care să fie dovedit atât sigur și eficient pentru reducerea LDL, cât și capabil să îmbunătățească rezultatele cardiovasculare.

Usturoiul poate rămâne o componentă valoroasă a unei alimentații echilibrate și poate înlocui parțial sarea în mâncare. Dovezile disponibile nu justifică însă folosirea lui ca tratament pentru hipercolesterolemie sau întreruperea medicamentelor recomandate de medic.