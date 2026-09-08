Coca-Cola România anunță o serie de schimbări în echipa de conducere și o nouă structură organizațională, prin care compania apropie funcțiile comerciale, de marketing și comunicare și creează roluri noi în organizația locală. Amruta Vaidya va prelua funcția de General Manager Coca-Cola România, în locul lui Mark Docherty, anunță reprezentanții companiei.

Schimbările au loc în contextul adaptării companiei la evoluția pieței și la modificarea comportamentelor de consum. Noua structură urmărește o colaborare mai strânsă între echipe și luarea deciziilor cât mai aproape de piața locală.

Amruta Vaidya, noul General Manager Coca-Cola România

Amruta Vaidya va prelua funcția de General Manager Coca-Cola România, succedându-i lui Mark Docherty. După perioada petrecută la conducerea operațiunilor din România, Docherty va continua în cadrul companiei într-un rol regional, de unde va coordona mai multe piețe europene de la sediul central european din Dublin.

Vaidya s-a alăturat companiei Coca-Cola în 2017 și are peste 20 de ani de experiență în industria bunurilor de larg consum. În cadrul companiei a ocupat funcții de conducere în marketing, operațiuni comerciale și management general, pe piețe precum Norvegia, Islanda, Australia, Singapore și Malaysia.

- articolul continuă mai jos -

Cel mai recent, ea a fost General Manager Coca-Cola Irlanda, unde a contribuit la dezvoltarea businessului și la consolidarea parteneriatelor din sistemul Coca-Cola. În România, va coordona următoarea etapă de dezvoltare a companiei împreună cu partenerul de îmbuteliere Coca-Cola HBC România.

„România are o reputație extraordinară în cadrul companiei Coca-Cola. Este o piață foarte dinamică, cu oameni talentați, branduri puternice și un public care adoptă rapid noile tendințe”, a declarat Amruta Vaidya, potrivit companiei.

Mark Docherty a declarat că este mândru de rezultatele obținute în România și a indicat, între proiectele dezvoltate în mandatul său, transformările din marketing și inovație.

Portofoliul Coca-Cola România s-a extins în mandatul lui Mark Docherty

În perioada în care Mark Docherty a condus operațiunile locale, compania a lansat mai multe produse și variante noi. Printre acestea se numără Coca-Cola cu gust de Lămâie, Coca-Cola cu gust de Lime, noi arome Fanta și Schweppes, precum și varianta gata de consum Jack Daniel’s & Coca-Cola.

Compania a continuat, de asemenea, dezvoltarea brandului de apă minerală naturală DORNA și a derulat campanii, colaborări cu ambasadori de brand și parteneriate strategice.

Florin Vlăsceanu preia coordonarea activităților comerciale

O altă schimbare vizează zona comercială. Florin Vlăsceanu va ocupa funcția de Senior Director Customer & Commercial și va raporta direct General Managerului.

Vlăsceanu și-a început cariera în sistemul Coca-Cola în 2021 și are peste 18 ani de experiență în industria FMCG. În noua structură, echipa Customer & Commercial va reuni competențele de dezvoltare a canalelor de vânzare și de management al veniturilor, cu obiectivul de a integra strategia de consumator în execuția din piață și de a consolida colaborarea cu Coca-Cola HBC România.

Iuliana Nedelcu va conduce echipa de marketing

Iuliana Nedelcu va coordona întreaga funcțiune de marketing din România, din poziția de Senior Director Marketing.

Ea are peste 20 de ani de experiență în marketing și FMCG și face parte din echipa Coca-Cola din 2009. De-a lungul carierei a ocupat funcții precum Brand Manager, Marketing Manager Sparkling Soft Drinks și Marketing Director România, respectiv Marketing Director România & Bulgaria.

Cel mai recent, Nedelcu a coordonat activitatea de marketing pentru mai multe piețe din Europa de Sud-Est. În noul rol, va avea în responsabilitate categoriile-cheie din portofoliu, inclusiv Coca-Cola și celelalte băuturi carbonatate, băuturile necarbonatate și brandurile de apă.

Petru Russu preia public affairs, comunicarea și sustenabilitatea

Petru Russu va ocupa funcția de Senior Director Public Affairs Communication and Sustainability. El are experiență în afaceri publice, comunicare și sustenabilitate, inclusiv în proiecte de dialog cu autorități centrale și locale, inițiative sociale și programe pentru comunități și mediul de afaceri.

În noua funcție, Russu va coordona relația companiei cu autoritățile și ceilalți stakeholderi relevanți, precum și inițiativele de sustenabilitate și implicare comunitară derulate de Coca-Cola în România. De asemenea, va contribui la implementarea locală a priorităților și politicilor companiei la nivel european.

Potrivit Coca-Cola România, modificările din echipa de leadership urmăresc apropierea companiei de consumatori, clienți și comunitățile locale și o reacție mai rapidă la schimbările din piață.