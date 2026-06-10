Alex Petricean: „În 2012, bucătarul era considerat ultima speță a societății” / Cum s-a schimbat imaginea profesiei de bucătar

10 iun. 2026, HoReCa
Alex Petricean: „În 2012, bucătarul era considerat ultima speță a societății” / Cum s-a schimbat imaginea profesiei de bucătar
Sursa foto: arhivă personală
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Chef Alex Petricean spune că percepția publică asupra profesiei de bucătar s-a schimbat radical în ultimii 15 ani. „Când am început, meseria de bucătar era una ingrată. Dacă ajungeai bucătar, mulți considerau că nu ai avut alte opțiuni”, a declarat acesta.

Potrivit sursei citate, emisiunile culinare și expunerea mediatică a bucătarilor au contribuit la schimbarea imaginii profesiei și la creșterea interesului pentru gastronomie.

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Lipsa reprezentării rămâne o problemă

În ciuda progreselor, chef-ul consideră că industria continuă să sufere din cauza lipsei unei reprezentări puternice în raport cu autoritățile.

„Suntem prea puține organizații care militează pentru drepturile noastre și prea puțini oameni care încearcă să schimbe lucrurile”, a afirmat el.

Petricean spune că mulți antreprenori ajung să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, fără sprijin instituțional.

Sursa foto: Facebook Alex Petricean

Apel la colaborare între profesioniști

Chef-ul consideră că dezvoltarea industriei depinde de capacitatea actorilor din domeniu de a colabora și de a susține proiecte comune.

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„Ne întoarcem acasă și încercăm să rezolvăm lucrurile la nivel micro. Dar avem nevoie să construim ceva împreună”, a spus Petricean.

În opinia sa, chiar dacă industria traversează o perioadă dificilă, există motive de optimism.

„Dacă ne uităm de la an la an, suntem mai puternici și mai bine decât am fost anul trecut”, a concluzionat acesta.

Declarațiile au fost făcute de Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA și primul chef român recunoscut la The Best Chef Awards, în cadrul ediției a șasea a F&B Innovation Camp, organizată de Hospitality Culture Institute.

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