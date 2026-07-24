Anthony Bourdain, înainte să devină o legendă a gastronomiei / Noul film „Tony” spune povestea tânărului care a început spălând vase într-un restaurant

Înainte de „Kitchen Confidential”, de emisiunile TV și de călătoriile care l-au transformat într-una dintre cele mai cunoscute voci ale gastronomiei mondiale, Anthony Bourdain a fost un tânăr care abandonase facultatea și încerca să-și găsească locul într-o bucătărie de restaurant din Provincetown. Acești ani dezordonați, dificili, dar decisivi sunt în centrul noului film „Tony”, în care actorul Dominic Sessa îl interpretează pe Bourdain la începutul drumului, scrie Bon Appétit.

Filmul este construit ca o poveste despre maturizare și urmărește perioada în care viitorul chef, scriitor și realizator de televiziune era încă departe de profesionistul care avea să conducă bucătării și să transforme felul în care milioane de oameni priveau mâncarea și călătoriile.

Anthony Bourdain, înainte de faimă: facultate abandonată și primele zile într-o bucătărie

În „Tony”, Bourdain apare inițial ca student în primul an la Vassar College, arogant și dornic să pară mai experimentat decât este. Într-una dintre primele scene, se plimbă prin campus cu o sabie băgată în blugi și vorbește disprețuitor despre profesorii săi. În cele din urmă, nu reușește să treacă de cursuri.

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Adevărata confruntare cu lumea adulților începe după ce ajunge să lucreze la postul de spălat vase într-un restaurant cu specific pescăresc din Provincetown. Acolo face o serie de greșeli și devine rapid evident că tânărul Tony nu avea încă experiența pe care încerca să o afișeze.

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Filmul urmărește inclusiv relația complicată a lui Bourdain cu adevărul. În „Kitchen Confidential”, el însuși își descria versiunea din tinerețe drept un tânăr răsfățat, nefericit, narcisist, autodistructiv și lipsit de considerație, care avea nevoie de o lecție serioasă de viață.

În film, Tony își minte familia, șeful și persoana de care se îndrăgostește în legătură cu abilitățile și motivațiile sale. După o succesiune de eșecuri, începe să înțeleagă că asumarea adevărului este esențială pentru omul care urmează să devină.

Dominic Sessa avea deja experiență într-o bucătărie

Există și o paralelă între actor și personajul pe care îl interpretează. Dominic Sessa a povestit pentru Bon Appétit că a început să lucreze de la 13 ani, în timpul verilor, la Cathy’s 14th Street Bakery din Ocean City, New Jersey.

„Am început la 13 ani, spălând vase, iar apoi Cathy [Greene] m-a învățat cum să fac aluatul pentru gogoși, cum să tai gogoșile, să le prăjesc și să le glazurez și, în cele din urmă, cum să fac croissante”, povestește Sessa.

Experiența i-a fost utilă pentru „Tony”, dar actorul s-a pregătit suplimentar înaintea filmărilor. În vara anului 2025, înainte să ajungă pe platoul din Cape Cod, a petrecut timp în bucătăria bistroului Gertrude’s din New York, alături de chef-ul și coproprietarul Eli Sussman.

Acolo a învățat să deschidă stridii și a urmărit modul în care bucătarii se mișcă rapid și eficient în timpul serviciului.

„La o brutărie faci totul și apoi pui produsele la vânzare. Ritmul este foarte diferit într-un restaurant”, spune Sessa.

„Dom este motivul pentru care am făcut filmul”

„Tony” este regizat de Matt Johnson, cunoscut pentru „BlackBerry” și „Nirvanna the Band the Show the Movie”, după un scenariu la care au lucrat Todd Bartels și Lou Howe.

Regizorul spune că asemănările dintre parcursul lui Sessa și cel al tânărului Bourdain au contat în alegerea actorului.

„Personajul pe care vreau să-l arăt este un tânăr care încearcă cu disperare să pară adult. Dom este motivul pentru care am făcut filmul”, spune Matt Johnson.

Sessa a devenit cunoscut după ce regizorul Alexander Payne l-a distribuit alături de Paul Giamatti în „The Holdovers”, filmul din 2023 nominalizat la Oscar.

De la spălat vase la Culinary Institute of America

Filmul se încheie chiar înainte ca Anthony Bourdain să înceapă educația culinară care avea să-i schimbe viața.

După experiența din Provincetown și parcursul universitar eșuat, Bourdain a ajuns la Culinary Institute of America.

Ani mai târziu, când a scris „Kitchen Confidential”, nu se aștepta ca volumul să ajungă la un public uriaș. Credea că va distra, în cel mai bun caz, câteva zeci dintre prietenii săi bucătari.

Cartea avea însă să-l transforme într-o voce cunoscută mult dincolo de lumea restaurantelor și să deschidă drumul către cariera sa în televiziune: „A Cook’s Tour”, „No Reservations” și, ulterior, „Parts Unknown”.

„Era și haos, și control”

Pregătirea pentru rol l-a făcut pe Dominic Sessa să descopere și o latură a lui Bourdain despre care crede că se vorbește mai puțin.

„Cred că ceea ce mulți oameni uită sau pierd din vedere este faptul că Tony era un profesionist foarte calculat”, spune actorul.

Dincolo de imaginea rebelului care bea, fuma și călătorea prin lume, Bourdain era capabil să conducă eficient bucătării de restaurant.

„Sunt două laturi: este tipul cool, dar este și un om foarte profesionist și capabil. Aceasta este dihotomia vieții lui. Este și haos, și control”, spune Sessa.

Cine a fost Anthony Bourdain și cum s-a încheiat „Parts Unknown”

Anthony Bourdain a devenit cunoscut la nivel internațional nu doar ca chef și autor, ci mai ales prin felul în care a folosit gastronomia pentru a spune povești despre oameni, culturi și locurile în care aceștia trăiesc. După succesul volumului „Kitchen Confidential”, cariera sa de televiziune a inclus „A Cook’s Tour”, „No Reservations” și, din 2013, „Anthony Bourdain: Parts Unknown”.

Bourdain a murit pe 8 iunie 2018, la vârsta de 61 de ani, în timp ce se afla în Franța pentru filmările emisiunii.

„Parts Unknown” era încă în producție. CNN a realizat ulterior un al 12-lea și ultim sezon, format din șapte episoade. Doar episodul filmat în Kenya, alături de W. Kamau Bell, fusese finalizat în forma obișnuită și conținea narațiunea lui Bourdain. Celelalte au fost construite din materialele deja filmate și din contribuțiile persoanelor care participaseră la realizarea lor.

Ultimele călătorii l-au purtat prin Kenya, Indonezia, vestul Texasului, Asturias, în Spania, și Lower East Side din New York. Sezonul a inclus și două episoade speciale despre realizarea emisiunii și moștenirea lui Bourdain și a început să fie difuzat pe 23 septembrie 2018.