Șeful HORA recomandă investițiile în HoReCa, dar avertizează: „Înțelege foarte bine industria înainte să începi”

02 aug. 2026, HoReCa
Șeful HORA recomandă investițiile în HoReCa, dar avertizează: „Înțelege foarte bine industria înainte să începi”
Foto: Envato Elements
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

În ciuda provocărilor cu care se confruntă industria ospitalității, sectorul HoReCa continuă să ofere oportunități pentru investitori. Succesul unei afaceri depinde însă de o bună înțelegere a pieței, de un plan financiar realist și de o pregătire temeinică înainte de deschiderea unui restaurant, spune Radu Tănase, director executiv al HORA, informează Economedia.

Invitat în emisiunea „Harta de Impact”, realizată de Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media.ro, și Elena Deacu, redactor-șef Economedia, Radu Tănase a fost întrebat dacă, în actualul context economic, mai recomandă investițiile în HoReCa.

Răspunsul său a fost categoric: „Da, absolut”

Directorul executiv al HORA subliniază însă că entuziasmul trebuie dublat de o analiză serioasă a afacerii și de o cunoaștere aprofundată a modului în care funcționează industria.

„Informează-te, educă-te, înțelege foarte bine operaționalul și costurile înainte de a face pasul”, a declarat Radu Tănase.

Acesta atrage atenția că unul dintre cele mai importante aspecte este planificarea financiară. Antreprenorii trebuie să își calculeze realist investiția și să aibă suficiente resurse pentru perioada de început, când afacerea nu generează încă venituri constante.

- articolul continuă mai jos -

„Trebuie să ai bani puși deoparte pentru început și să fii sigur că îți poți plăti oamenii”, a explicat reprezentantul HORA.

În opinia sa, piața românească are încă loc pentru concepte noi în domeniul ospitalității, însă acestea trebuie dezvoltate de antreprenori bine pregătiți, care înțeleg atât cerințele operaționale, cât și schimbările din comportamentul consumatorilor.

Potrivit lui Radu Tănase, investițiile în HoReCa pot fi profitabile, dar doar pentru cei care tratează acest domeniu ca pe un business complex, nu ca pe o afacere care se poate construi exclusiv din pasiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
02 aug.
VIDEO | Sebastian Puznava, OMD Mamaia-Constanța: „Litoralul românesc nu este mai scump dacă comparăm servicii similare. Dacă vom compara trei stele din România cu cinci stele din altă parte, automat vom avea o problemă”
VIDEO | Sebastian Puznava, OMD Mamaia-Constanța: „Litoralul românesc nu este mai scump dacă comparăm servicii similare. Dacă vom compara trei stele din România cu cinci stele din altă parte, automat vom avea o problemă”
HoReCa
02 aug.
VIDEO | Locuiesc în Barcelona și am venit în București să testez cel mai nou restaurant japonez / Ce am mâncat și cât am plătit
VIDEO | Locuiesc în Barcelona și am venit în București să testez cel mai nou restaurant japonez / Ce am mâncat și cât am plătit
HoReCa
01 aug.
Restaurantele de cartier câștigă tot mai mulți clienți. Organizație: Generația Z schimbă complet felul în care funcționează industria ospitalității
Restaurantele de cartier câștigă tot mai mulți clienți. Organizație: Generația Z schimbă complet felul în care funcționează industria ospitalității
HoReCa
01 aug.
România, Republica Moldova și Bulgaria lansează „Treasures of the East”, un proiect comun pentru promovarea vinurilor și gastronomiei din regiune
România, Republica Moldova și Bulgaria lansează „Treasures of the East”, un proiect comun pentru promovarea vinurilor și gastronomiei din regiune
HoReCa
01 aug.
INTERVIU VIDEO | Radu Tănase, director executiv HORA: Litoralul românesc este „un diamant neșlefuit” / Soluția: „Mai bine mergem la două târguri internaționale și impresionăm, decât la 20 fără rezultate”
INTERVIU VIDEO | Radu Tănase, director executiv HORA: Litoralul românesc este „un diamant neșlefuit” / Soluția: „Mai bine mergem la două târguri internaționale și impresionăm, decât la 20 fără rezultate”