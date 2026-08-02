În ciuda provocărilor cu care se confruntă industria ospitalității, sectorul HoReCa continuă să ofere oportunități pentru investitori. Succesul unei afaceri depinde însă de o bună înțelegere a pieței, de un plan financiar realist și de o pregătire temeinică înainte de deschiderea unui restaurant, spune Radu Tănase, director executiv al HORA, informează Economedia.

Invitat în emisiunea „Harta de Impact”, realizată de Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media.ro, și Elena Deacu, redactor-șef Economedia, Radu Tănase a fost întrebat dacă, în actualul context economic, mai recomandă investițiile în HoReCa.

Răspunsul său a fost categoric: „Da, absolut”

Directorul executiv al HORA subliniază însă că entuziasmul trebuie dublat de o analiză serioasă a afacerii și de o cunoaștere aprofundată a modului în care funcționează industria.

„Informează-te, educă-te, înțelege foarte bine operaționalul și costurile înainte de a face pasul”, a declarat Radu Tănase.

Acesta atrage atenția că unul dintre cele mai importante aspecte este planificarea financiară. Antreprenorii trebuie să își calculeze realist investiția și să aibă suficiente resurse pentru perioada de început, când afacerea nu generează încă venituri constante.

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„Trebuie să ai bani puși deoparte pentru început și să fii sigur că îți poți plăti oamenii”, a explicat reprezentantul HORA.

În opinia sa, piața românească are încă loc pentru concepte noi în domeniul ospitalității, însă acestea trebuie dezvoltate de antreprenori bine pregătiți, care înțeleg atât cerințele operaționale, cât și schimbările din comportamentul consumatorilor.

Potrivit lui Radu Tănase, investițiile în HoReCa pot fi profitabile, dar doar pentru cei care tratează acest domeniu ca pe un business complex, nu ca pe o afacere care se poate construi exclusiv din pasiune.