Dacă tot am fost prin București (eu locuiesc în Barcelona și am venit într-o scurtă vizită) am zis să testez ultimul restaurant asiatic apărut pe harta culinară a Bucureștiului. Foarte recent, cred că nu avea mai mult de două-trei săptămâni de la deschidere.

Situat pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 33, chiar peste drum de Hotelul Cișmigiu, Oyabun este o locație premium care se alătură celorlalte șapte restaurante Zen Sushi din București, plus cel din Constanța. N-am mai fost demult la Zen Sushi, dar cel din Dorobanți era pe lista restaurantelor mele preferate din Capitală. Așa că am zis să testez și noua „vedetă” a lanțului.

Am văzut că e amplasat la ultimul etaj al unei clădiri de pe Bd Elisabeta și sincer întâi am verificat dacă e consolidată și sigură. Peisajul e destul de dezolant pe bulevardele din centru. Am aflat nu doar că e consolidată și renovată, dar și câteva date istorice: clădire neoclasică ridicată în 1885, monument istoric lipit de fostul sediu al Eforiei Spitalelor. Consolidată de Pop & Asociații și restaurată în 2019 de arhitecta Adina Dinescu. Am ajuns într-o vineri seara în compania unei prietene și ea iubitoare de sushi.

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Moștenirea maestrului

Povestea din spatele brandului Oyabun (oyabun înseamnă „părinte protector” sau „mentor” în limba japoneză) este un tribut adus maestrului Okuda Iutaka. La sfârșitul anilor ’90, Okuda Iutaka deschidea în București unul dintre primele restaurante japoneze autentice, formând o întreagă generație de bucătari.

Printre primii săi ucenici s-a numărat și chef Iulian Constantin, cofondatorul proiectului și unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Cunoscut pentru succesul de durată al rețelei Zen Sushi, Iulian Constantin este în spatele meniului de la Oyabun. N-am reușit să vorbim cu chef -ul, dar prezentarea restaurantului mărturisește că proiectul a fost realizat după ani de studii, călătorii în Japonia, participări la World Sushi Cup și perfecționări sub îndrumarea directă a unor maeștri internaționali precum Sensei Ogawa-san.

Ce este filosofia Shun

Bucătăria Oyabun – susțin creatorii restaurantului – „este guvernată de conceptul japonez Shun, care impune folosirea ingredientelor exclusiv în momentul lor de maximă expresie și maturitate sezonieră. Meniul evoluează în ritmul naturii și aduce la București ingrediente rare, de o calitate fără compromis”.

Totul sună bine: vorbim de ton Bluefin din Spania, orez Hitomebore, importat direct din prefectura Iwate, Japonia, carne autentică de vită wagyu, sosuri preparate în casă prin tehnici tradiționale.

Luxul discret și terasa spectaculoasă

Arhitectura spatiului Oyabun mizează pe un lux discret. Interiorul decorat cu elemente naturale și o atmosferă fusion, modernă cu elemente asiatice. Terasa este o mică bijuterie, din păcate în seara în care am fost ploua și nu ne-am bucurat de view. Dar am dat o tură înainte de plecare să vedem un moment Bucureștiul de sus. Fiind întuneric nici clădirile degradate de pe bulevard nu se mai vedeau atât de urât ca la lumina zilei. (Oare vom vedea vreodată centrul revenit la starea de Mic Paris?).

Un sushi special și gyoze spectaculoase

Am testat doar sushi (trei feluri) și gyozele cu carne de wagyu. Ultimele absolut divine. Sushi, foarte bun. Am ales o variantă cu ton, Otoro Futomaki, cu tartar de ton gras, ceapă verde, shiso și sos nikiri. Una cu somon Sake Yuzu Miso Maki, cu tartar de somon, avocado, somon rumenit și sos miso și Ise Ebi Maki cu lobster tempura, maioneză cu trufe, acoperită cu avocado și trufe.

Din păcate, nefiind decât două persoane nu am putut lua un meniu mai variat pentru a testa și preparatele de carne, pește sau fructe de mare. Rămân pe altă dată.

Sushi-ul bun, cu singura observație că cel cu tartar de ton, nu era destul de bine strâns și se cam împrăștia atunci când era apucat cu bețișoarele. În plus, rola era foarte mare pentru a fi mâncată dintr-o singură înghițitură, cum se consumă sushi-ul.

Am testat și un desert 5 în unul, foarte instagramabil și cu o înghețată de zmeură genială. Restul, bune, dar prea dulci pe gustul meu.

În termeni de preț, nu e ieftin, nici nu are cum, dar nici exagerat de scump. Toată povestea a fost în jur de 90 de euro, un preț comparabil cu cel al restaurantelor similare pe care le mai frecventez în Barcelona. Pe ansamblu i-aș da 8 spre 9 pe o scară de 1 la 10.

Dacă sunteți iubitori de sushi e un loc recomandabil și plăcut. Merită o vizită. Pentru a doua trebuie să vă convingă chiar preparatele pe care le veți alege. Pe mine m-au convins și vom mai veni.