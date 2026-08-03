Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru o înghețată artizanală, chiar dacă prețurile au continuat să crească în ultimul an. Mango, fisticul și vanilia sunt cele mai căutate arome ale verii, iar interesul pentru sortimentele fără zahăr este în plină expansiune, arată datele platformei Sezamo, completate de observațiile nutriționiștilor și ale producătorilor de gelato artizanal.

Tendința vine într-un context în care înghețata s-a scumpit semnificativ. Potrivit indicelui armonizat al prețurilor de consum publicat de Eurostat, prețurile la înghețată, sorbet și produse similare au crescut cu 6,4% în România în iunie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Este a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, după Lituania, unde avansul a fost de 7,9%.

Mango și fisticul, vedetele verii

Datele Sezamo solicitate de G4Food arată că, la nivelul întregului an 2026, cele mai comandate arome de înghețată artizanală sunt:

mango;

fistic;

vanilie;

brownie fără zahăr;

ciocolată.

În prima jumătate a lunii iulie, clasamentul s-a modificat ușor, iar pe primul loc a urcat brownie fără zahăr, urmat de ciocolată, mango, vanilie și alune de pădure.

Totodată, aproximativ 60% dintre clienți cumpără atât înghețată convențională, cât și artizanală, în timp ce 40% aleg exclusiv produsele artizanale. Cheltuiala medie în 2026 a fost de aproximativ 113 lei pentru fiecare client care a cumpărat înghețată.

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Nutriționist: „Răsfățul și alimentația echilibrată pot coexista”

Nutriționistul Tania Fântână spune că succesul înghețatei artizanale este legat atât de gust, cât și de percepția că este realizată din ingrediente de calitate.

„Înghețata artizanală vine cu câteva atuuri care o diferențiază: gusturi mai intense, combinații de arome mai interesante și o experiență de consum percepută ca fiind mai premium. În loc să fie doar un desert rece, poate deveni o mică experiență de răsfăț”, explică aceasta.

Potrivit nutriționistului, prezența în top a sortimentului brownie fără zahăr confirmă schimbarea preferințelor consumatorilor.

„Încercăm să consumăm cât mai puțin zahăr și este normal ca acest lucru să se reflecte și în consumul de înghețată. În plus, dacă vorbim de copiii cu care venim adeseori la înghețată, ne place să le putem oferi și variante fără zahăr. Interesul pentru aceste produse este mult mai puternic în segmentul artizanal decât în categoria generală, ceea ce arată că, pentru o parte dintre clienți, răsfățul și preocuparea pentru alimentație pot coexista”, spune Tania Fântână.

Mihai Petrilă, Cosi Buono: „Mango este foarte căutat în zilele călduroase”

Mihai Petrilă, de la Cosi Buono din Iași, spune că fisticul rămâne unul dintre cele mai apreciate sortimente încă de la deschiderea gelateriei.

„Am observat și noi un interes foarte mare pentru aceste arome, în special pentru fistic, care rămâne unul dintre cele mai apreciate sortimente. Mango este foarte căutat în zilele călduroase, iar vanilia este un clasic care nu se demodează niciodată”, afirmă acesta.

În același timp, clienții sunt atrași și de combinații mai puțin obișnuite, precum nuci cu smochine, migdale cu portocale, flori de tei sau sorbetul de lămâie cu mentă.

La Gelateria Adela din Slobozia, preferințele sunt similare.

„Cele mai căutate arome sunt vanilia, fisticul, ciocolata, dar și fructele precum mango, căpșunele, fructul pasiunii și fructele de pădure”, spune Nicoleta Geaboc.

Nicoleta Geaboc, Gelateria Adela: „Aproape 50% din cerere este pentru sortimentele fără zahăr”

Dacă datele Sezamo arată că interesul pentru produsele fără zahăr este mai ridicat în categoria artizanală decât în cea convențională, gelateriile spun că această tendință este tot mai vizibilă.

La Cosi Buono, cererea este în creștere, însă încă reprezintă o categorie de nișă.

„Sunt clienți care caută variante fără zahăr, fie din motive medicale, fie pentru un stil de viață mai echilibrat. Analizăm constant soluții prin care să dezvoltăm și această categorie, fără să facem compromisuri în ceea ce privește gustul”, explică Mihai Petrilă.

În schimb, la Gelateria Adela, produsele fără zahăr au ajuns deja să reprezinte aproape jumătate din cerere.

„Din punct de vedere al gelato, aproape 50% din cerere este pentru sortimentele fără zahăr. Cererea este în creștere și nu mai reprezintă o nișă”, spune Nicoleta Geaboc.

„Consumatorii aleg să cumpere mai puțin, însă preferă produse premium”

Proprietarii gelateriilor spun că, în actualul context economic, clienții sunt mai atenți la cheltuieli, însă preferă produse considerate premium.

„Consumatorii reduc cantitatea, dar nu și standardele de calitate. Aleg să cumpere mai puțin, însă preferă produse premium, care le oferă satisfacție și valoare. Mulți ne spun că, în locul unei ieșiri costisitoare la restaurant, aleg să petreacă timp cu familia la o înghețată de calitate”, spune Mihai Petrilă.

Și Nicoleta Geaboc observă aceeași orientare.

„Consumatorii sunt tot mai atenți la calitatea ingredientelor și la experiența pe care o oferă produsul. Sunt dispuși să plătească mai mult deoarece percep înghețata artizanală ca pe un desert premium, cu un gust superior și o calitate constantă”, afirmă aceasta.

În privința valorii comenzilor, Cosi Buono înregistrează un bon mediu de 40-45 de lei, în timp ce la Gelateria Adela o vizită valorează, în general, între 30 și 60 de lei, iar comenzile pentru familii sau grupuri depășesc frecvent 100 de lei