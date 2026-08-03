Greșeala care face mâncarea să se lipească de tigaie. Un bucătar explică de ce nu vasul de gătit este, de cele mai multe ori, problema

Atunci când mâncarea se lipește de tigaie, primul impuls este să dai vina pe vasul de gătit. Problema nu este însă întotdeauna tigaia. Bucătarul profesionist Justin Chapple spune că una dintre cele mai frecvente greșeli este mult mai simplă: încercăm să întoarcem mâncarea prea devreme, transmite MEDIAFAX, care citează Mirror.

Chapple spune că nu este nevoie neapărat să cumpărăm alte oale sau tigăi, ci să schimbăm câteva lucruri în modul în care gătim. Bucătarul a identificat trei motive principale pentru care alimentele ajung să se lipească de tigaie și explică modul în care acestea pot fi evitate.

Întorci mâncarea prea devreme

Potrivit bucătarului, aceasta este „cea mai frecventă greșeală” făcută în timpul gătirii.

Mâncarea are nevoie de suficient timp pentru a forma o crustă și, spune Chapple, atunci când este pregătită să fie întoarsă, „se va dezlipi singură”.

„Dacă se opune, mai așteaptă un minut, pentru că probabil nu este încă gata”, explică acesta.

Forțarea alimentelor să se desprindă prea devreme poate face ca acestea să rămână lipite de suprafața tigăii.

Tigaia nu este preîncălzită corect

A doua greșeală indicată de bucătar este temperatura nepotrivită a tigăii înainte de a începe gătirea.

- articolul continuă mai jos -

Preîncălzirea corectă ajută tigaia să ajungă la o temperatură uniformă și poate reduce riscul ca alimentele să se lipească.

Totuși, temperatura trebuie controlată.

Potrivit lui Chapple, tigaia „nu trebuie să fie prea caldă și nici prea rece”. Indiferent de grăsimea folosită pentru gătit, aceasta ar trebui să „sclipească în loc să fumege”.

Dacă uleiul sau grăsimea începe să scoată fum, acesta este un semn că tigaia a devenit prea fierbinte și ar trebui luată de pe foc.

Focul este prea mare

A treia greșeală este folosirea unei temperaturi prea ridicate în timpul gătirii.

Dacă focul este prea mare, mâncarea se poate arde înainte să fie momentul să fie întoarsă. Problema poate fi evidentă, de exemplu, atunci când gătim pui: o parte poate ajunge arsă înainte ca restul să fie gătit corespunzător.

Temperaturile excesiv de ridicate pot afecta și tigăile antiaderente și, în timp, le pot reduce eficiența.

Din acest motiv, Chapple recomandă reducerea focului atât în etapa de preîncălzire, cât și în timpul gătirii.

Chiar dacă prepararea poate dura ceva mai mult, avantajul este că bucătarul are „mult mai mult control” asupra procesului.

În concluzie, cele trei lucruri care contează sunt preîncălzirea corectă a tigăii, controlul temperaturii și răbdarea înainte de a încerca să întorci alimentele.

Potrivit lui Chapple, „preîncălzirea corectă, controlul temperaturii și eliberarea naturală a alimentelor înainte de a le întoarce sunt tehnici esențiale pentru prevenirea lipirii, indiferent de materialul vasului de gătit”.