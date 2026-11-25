Pe 19 noiembrie, de Ziua Cerealelor Integrale, Societatea de Științe în Nutriție a lansat primul ghid dedicat micului dejun, totodată primul document național pentru copiii de 6–14 ani pe această temă, cu finanțarea Nestlé România și CPW (Cereal Partners Worldwide). Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé România și Europa de Sud-Est, explică în interviul de mai jos de ce adolescenții renunță la prima masă a zilei, ce schimbă ghidul pentru părinți, cum arată un mic dejun echilibrat pregătit în câteva minute și care este rolul industriei alimentare în reformularea produselor.

Doar 26% dintre fetele de 15 ani din România mai mănâncă zilnic micul dejun. De ce credeți că se rupe acest obicei exact la adolescență?

Cifrele arată o erodare constantă, nu o ruptură bruscă. Studiul Societății de Științe în Nutriție arată că la 8 ani, 69% dintre copiii români iau zilnic micul dejun. La 11 ani, procentul scade la 44%. La 15 ani, ajunge la 26% în rândul fetelor și 35% în rândul băieților, sub media europeană de 44%.

Cauzele sunt multiple și acționează simultan. Adolescenții invocă cel mai des lipsa timpului și lipsa poftei de mâncare dimineața. Somnul contează și el: copiii care se culcă târziu sar mult mai des peste prima masă a zilei. La fete, decalajul față de băieți devine semnificativ după 13 ani și coincide cu debutul preocupărilor legate de greutate.

Paradoxul este că obiceiul se pierde exact când organismul are cea mai mare nevoie de el. În preadolescență se acumulează aproape jumătate din masa osoasă a adultului. Iar exemplul din familie rămâne unul dintre cei mai puternici predictori: copiii care iau micul dejun împreună cu părinții îl păstrează mai ușor.

România nu avea până acum un ghid național dedicat micului dejun pentru grupa 6–14 ani. Ce aduce nou acest document concret pentru un părinte?

Aduce repere măsurabile în locul unui sfat general. Până acum, singurul reper național era ghidul INSP pentru grădinițe și școli. Pentru grupa 6–14 ani nu exista niciun instrument dedicat micului dejun.

Ghidul mută discuția de la întrebarea „mănâncă dimineața?” la întrebarea „ce mănâncă?”. Un părinte află câtă energie ar trebui să aducă micul dejun, adică aproximativ un sfert din necesarul zilei, pe grupe de vârstă. Află ce ar trebui să conțină farfuria: cereale integrale, lactate sau alte proteine, fructe ori legume. Primește un tabel cu alimentele de servit des, ocazional sau rar și rețete calculate separat pentru 6–9 și 10–14 ani.

Ghidul nu funcționează pe interdicții, ci pe frecvențe. La preadolescenți, interdicțiile categorice tind să producă efectul opus. În plus, are recomandări separate pentru familie, cabinet medical și școală, astfel încât părintele, medicul și profesorul să transmită același mesaj.

De ce a ales Nestlé să susțină științific și logistic acest demers al Societății de Științe în Nutriție?

România are unul dintre cele mai ridicate niveluri de exces ponderal la copiii de școală primară din Europa și, în același timp, cel mai mare procent de deficit ponderal din regiune. Era nevoie de un instrument pe care nutriționiștii și pediatrii îl așteptau de mult.

Nestlé și CPW (Cereal Partners Worldwide) au contribuit la finanțarea ghidului. Conținutul îi aparține în totalitate Societății de Științe în Nutriție, iar autorii au avut independență științifică deplină. Pentru noi, acesta este singurul mod în care un astfel de document are valoare: recomandările trebuie să fie credibile pentru medici și utile pentru familii.

Rolul nostru a fost să facem posibil un demers care ajunge, în final, în beneficiul consumatorilor. Credem că nutriția bună nu înseamnă perfecțiune, ci consecvență și alegeri mai bune, zi de zi.

Ați menționat că peste 98% dintre cerealele Nestlé pentru copii au acum cerealele integrale ca prim ingredient. Cât a durat acest proces de reformulare și ce s-a schimbat exact în rețete?

Este un proces care durează de peste două decenii și care nu s-a încheiat. Direcția a fost constantă: mai multe cereale integrale, mai puțin zahăr și mai puțină sare.

Rezultatele se văd în portofoliu. Peste 98% dintre cerealele noastre pentru copii au cerealele integrale ca prim ingredient. Peste 70% au un conținut ridicat de fibre. Majoritatea sunt îmbogățite cu fier și calciu, două minerale esențiale în perioada de creștere.

Reformularea se face în pași mici, pentru că un produs mai bun nutrițional contează doar dacă și rămâne pe masa copilului. Gustul și textura trebuie păstrate la fiecare schimbare. Acesta este motivul pentru care procesul este gradual și continuu.

Ghidul vorbește despre un mic dejun de 400–500 kcal. Cum putem traduce asta într-un exemplu rapid, de 5 minute, pentru o dimineață aglomerată?

Cifra este un reper, nu o regulă de calculat la fiecare masă. Micul dejun ar trebui să acopere aproximativ un sfert din energia zilei, adică în jur de 460 kcal pentru un copil de 7–10 ani și ceva mai mult pentru un preadolescent. Mai important decât numărul este conținutul: o sursă de cereale, de preferință integrale, lactate și un fruct.

Ghidul propune un exemplu care se pregătește în câteva minute: un smoothie din lapte, iaurt, fructe de pădure, banană și cereale integrale. Pentru un copil de 6–9 ani, aduce aproximativ 410 kcal și circa 200 mg de calciu.

Pentru dimineațile cele mai aglomerate, soluția este pregătirea de cu seară: ovăz cu iaurt, lapte, chia și măr, lăsat la frigider peste noapte. Iar un castron de cereale integrale cu lapte și un fruct proaspăt rămâne o variantă corectă, de două minute, mai ales dacă cerealele au puțin zahăr (mai puțin de 8g de zaharuri/ porție).

De ce sunt calciul și fierul două minerale critice la pubertate și cum ajută alimentele fortificate la acoperirea necesarului zilnic?

Sunt cele două valori care se schimbă cel mai mult la pubertate. Necesarul de calciu crește de la 800 la 1.150 mg pe zi, în perioada în care se formează aproape jumătate din masa osoasă a adultului. Iar la fete, necesarul de fier urcă de la 11 la 13 mg pe zi odată cu pubertatea.

Deficitul de fier este cea mai frecventă carență nutrițională la această vârstă. Un studiu recent din România a găsit deficit de fier la 36% dintre copiii cu exces ponderal și la 50% dintre cei supraponderali. Problema nu e doar cât mănâncă un copil, ci și ce mănâncă.

Ghidul reduce totul la două decizii la micul dejun: o porție de lactate sau o băutură vegetală fortificată cu calciu și o sursă de fier, precum cerealele integrale fortificate, oul ori leguminoasele, împreună cu un fruct bogat în vitamina C, care ajută la absorbție. Aici alimentele fortificate fac diferența. Dimineața, puțini copii mănâncă carne, principala sursă de fier ușor absorbabil. Cerealele integrale fortificate cu fier și calciu, servite cu lapte și un fruct, acoperă o parte importantă din necesar într-o masă pe care copiii o acceptă ușor în meniu.

Avem simultan și obezitate infantilă (31%), și deficit ponderal (7%). Cum ajută un mic dejun echilibrat la reglarea ambelor probleme?

Este ceea ce specialiștii numesc „dubla povară a malnutriției”. România are 31% exces ponderal la copiii de 6–9 ani, față de media europeană de 25%, și 7% deficit ponderal, față de o medie de 3%. Iar calitatea alimentației e slabă: doar 46% dintre acești copii mănâncă zilnic fructe și 32% legume.

Cele două probleme au o rădăcină comună: calitatea alimentației. Pentru un copil subponderal, micul dejun aduce un sfert din energia zilei și o parte importantă din proteinele, calciul și fierul necesare creșterii. Pentru un copil supraponderal, structurează ziua și reduce riscul ca foamea să fie compensată mai târziu cu gustări.

Datele sunt consistente. Dintre cele 50 de studii observaționale analizate în ghid, 49 asociază micul dejun regulat cu un risc mai mic de suprapondere și obezitate. Omiterea lui se corelează cu un profil lipidic nefavorabil, tensiune arterială mai mare și insulinorezistență crescută. Este o asociere, nu un tratament, dar direcția este clară.

Care sunt cele mai frecvente capcane în care cad părinții atunci când cred că le oferă copiilor un mic dejun rapid și bun?

Prima capcană este să confunzi frecvența cu calitatea. Un mic dejun luat zilnic, dar sărac nutrițional, nu își face treaba.

Apoi sunt alegerile care par inofensive. Sucul de fructe, chiar și cel natural, intră la zaharuri libere, iar un singur pahar de băutură îndulcită poate acoperi limita zilnică recomandată de OMS. Cornul din comerț, laptele cu arome sau cerealele foarte dulci sunt alte exemple. La fel, mezelurile și brânza topită, prin care sarea crește neobservată.

Există și o capcană de comunicare: interdicția. Alimentul interzis devine cel dorit. Formula „le mâncăm rar, în porție mică” funcționează mai bine, mai ales la preadolescenți. Și, nu în ultimul rând, când un copil „nu are timp” dimineața, problema începe adesea cu o seară înainte, la ora de culcare.

Datele din ghid arată că micul dejun crește rezultatele școlare. Cum se explică această legătură directă dintre prima masă a zilei și capacitatea de concentrare?

Micul dejun vine după cel mai lung interval fără mâncare al zilei și chiar înaintea efortului de la școală. Dimineața, rezervele de energie ale organismului sunt diminuate, iar creierul are nevoie de un aport constant. Studiile arată că un mic dejun luat înainte de ore reduce scăderea atenției și a memoriei pe parcursul dimineții.

Compoziția contează. La preadolescenți, cele mai bune rezultate apar când masa combină carbohidrați, mai ales din cereale integrale, cu proteine și lactate și fructe.

Efectele sunt reale, dar moderate, și mai vizibile la copiii cu un status nutrițional deficitar. La scară mare, însă, ele se măsoară. În Anglia, un program de mic dejun a crescut performanțele școlare cu 2,2% la citire și cu 1,7% la matematică până la finalul ciclului primar. În România, prezența școlară a urcat de la 75% la 88% după introducerea unui program similar.

Cum va ajunge acest ghid dincolo de mediul online, direct în mâinile părinților, medicilor de familie și profesorilor?

Ghidul a fost construit de la început pentru toți cei care se ocupă de alimentația copilului: părinți, medici de familie, pediatri, nutriționiști, personal medical din școli și profesori. Nu este doar un document de citit, ci un instrument de lucru. Include un chestionar scurt pe care medicul îl poate folosi în cabinet, pași practici pentru consultație și o fișă de monitorizare pentru școlile care organizează programe de masă.

Canalul profesional este esențial. Recomandările adresate familiei au efect limitat dacă școala și cabinetul medical rămân în afara discuției. Ghidul complet este disponibil gratuit pe site-ul Societății de Științe în Nutriție: srsn.ro/ghiduri-si-infografice.