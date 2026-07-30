Guvernul se reunește joi în ședință, iar printre principalele acte normative aflate pe ordinea de zi se numără modificarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, măsură așteptată de fermieri în contextul costurilor ridicate din sector, transmite Agerpres.

Executivul urmează să aprobe o hotărâre prin care va fi actualizată schema de sprijin destinată agricultorilor care utilizează motorină pentru lucrările agricole. Documentul vizează modificarea mecanismului de acordare a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la acest tip de combustibil.

Pe agenda ședinței se află și actualizarea Programului național de control al poluării atmosferice, printr-o hotărâre de Guvern.

Tot joi, Guvernul ar urma să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” (RAR), instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Executivul va analiza și o hotărâre privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Contribuția are ca scop participarea României, în calitate de membru, în Grupul consultativ informal aferent Forumului Global al OCDE privind anticorupția și integritatea (GACIF) în 2026.

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Pe ordinea de zi figurează și un memorandum privind negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 630 de milioane de euro, destinat susținerii proiectului de modernizare a liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara.

Un alt memorandum vizează aprobarea cadrului și a temei de analiză a cheltuielilor publice din domeniul culturii, în vederea evaluării eficienței utilizării fondurilor alocate acestui sector.