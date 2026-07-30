Revenirea oamenilor pe Lună ar putea avea loc în următorii ani, însă până când oamenii obișnuiți vor putea ajunge acolo ar putea trece încă o jumătate de secol. Marte este o provocare și mai mare: drumul durează luni, iar o misiune completă ar putea ține astronauții departe de Pământ aproximativ trei ani. Cercetătorul în astronomie Adrian Șonka a explicat, în podcastul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food, cum ar putea arăta următoarele etape ale explorării spațiale.

Întrebat cât mai este până în momentul în care oamenii vor putea trăi pentru perioade mai lungi pe Lună sau pe o altă planetă, Adrian Șonka face o distincție între astronauții care vor lucra acolo și oamenii obișnuiți care ar vrea să călătorească sau să locuiască pe Lună.

„Pe Lună să trăim? Noi, oamenii normali, nu. Probabil că nu avem vreo șansă în următorii 50-60 de ani. Poate chiar mai mult. Astronauții vor merge în următorii ani. Acum se vorbește de 2028, când o să meargă astronauții pe Lună. Și de atunci încolo, probabil în fiecare an, o dată la doi ani, se vor trimite astronauți pe Lună”, spune cercetătorul.

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Primele misiuni nu ar însemna însă apariția imediată a unei colonii. Șonka descrie mai degrabă o evoluție graduală, în care astronauții ar petrece perioade din ce în ce mai lungi pe Lună.

Cum ar putea apărea prima bază locuită permanent pe Lună

„La un moment dat, se va face o misiune de câteva luni de zile, în care ei stau pe Lună și sunt schimbați probabil după jumătate de an sau după un an și tot așa. Și atunci vom locui permanent pe Lună. Câțiva oameni. Acolo vom face baza din ce în ce mai mare”, explică Adrian Șonka.

Iar după apariția unei astfel de infrastructuri ar putea urma o etapă cu totul diferită: turismul.

„Până se trezește primul miliardar care vrea și el pe Lună”

Șonka privește cu umor momentul în care accesul la Lună ar putea începe să depășească zona exclusiv științifică.

„Și atunci vom locui permanent pe Lună. Câțiva oameni. Acolo vom face baza din ce în ce mai mare. Până se trezește primul miliardar care vrea și el pe Lună. Al doilea vrea cu familia. Și așa, încet-încet, începe turismul”, spune astronomul.

Cel puțin pentru mult timp, însă, o vacanță pe Lună nu ar fi ceva accesibil oamenilor obișnuiți.

„Dar turismul acesta e numai pentru oameni foarte bogați. Adică, până și acum, când te duci în spațiu cosmic, plătești o grămadă de bani. Înțeleg că s-a ieftinit, dar pentru cine? Cam asta e ideea.”

Dincolo de costuri, Luna are însă un avantaj uriaș în comparație cu Marte: este relativ aproape.

„Pe Lună ajungi în trei zile. Dar dacă vrei să mergi pe Marte, ce te faci?”

Diferența dintre o misiune spre Lună și una spre Marte schimbă complet logistica unei călătorii.

„Dacă vrei, pe Lună ajungi în trei zile. Trei-patru zile te duci, trei-patru zile te întorci. Nu-i problemă. Dar dacă vrei să mergi pe Marte, ce te faci? Pentru că pe Marte înseamnă, dacă vrei să rămâi pe Marte, faci între șase și opt luni pe drum, iar apoi trebuie să stai doi ani pe Marte până când te poți întoarce din nou”, explică Șonka.

Explicația ține de poziția Pământului și a lui Marte în jurul Soarelui.

„Când pleci pe Marte, trebuie să pleci când planetele sunt mai apropiate una de alta. Dar până ajungi tu acolo, planetele s-au îndepărtat una de alta. Și trebuie să aștepți iar să se apropie, după doi ani.”

„Vor trebui să ia de pe Pământ provizii pentru trei ani”

Durata unei asemenea misiuni generează una dintre cele mai mari probleme: resursele necesare pentru menținerea unui întreg echipaj departe de Pământ.

„Trebuie multă mâncare. Să ne gândim cât gunoi se face acasă într-o săptămână. Și când vom merge pe Marte, nu o să mergem doi oameni, o să mergem probabil zece, cinci, nu se știe câți, și ei vor trebui să ia de pe Pământ provizii pentru trei ani de zile”, spune Adrian Șonka.

Pe Stația Spațială Internațională, astronauții sunt suficient de aproape încât să poată primi periodic provizii. Pe Marte, situația este complet diferită.

„Dacă e pe stația spațială, ești lângă Pământ, oricând îți poate trimite cineva ceva. Dar când mergi acolo este foarte complicat.”

De ce este atât de greu să trimitem oameni pe Marte

Capacitatea de a trimite sonde și vehicule robotizate spre Marte este una. Transportarea și menținerea în viață a unui echipaj timp de aproximativ trei ani este o provocare cu totul diferită.

„Nu știu nici marile agenții spațiale. Când sunt o grămadă de știri în care se spune că mergem pe Marte, ne ducem, dar nu avem momentan rachetă. S-ar putea să prindem o călătorie semi-sinucigașă până la Marte și înapoi. S-ar putea să prindem, dar nu avem cu ce să mergem momentan, să trimitem atât de multe provizii și oameni care să trăiască până la trei ani de zile în spațiu cosmic, departe de Pământ. Asta e problema: departe de Pământ.”

O posibilă soluție ar fi ca proviziile necesare misiunii să fie trimise separat, inclusiv înaintea astronauților.

„Să faci cinci-șase lansări în paralel și să se întâlnească pe orbită sau să le pună pe orbită în jurul planetei Marte și să te duci să-ți iei proviziile lansate împreună cu tine sau înainte, cu doi ani sau după doi ani. Nu știu. Depinde”, explică astronomul.

Când vor ajunge oamenii pe Marte?

În timp ce revenirea astronauților pe Lună este o perspectivă mult mai apropiată, Adrian Șonka este prudent când vine vorba despre o misiune umană spre Marte.

„Eu cred că durează minimum 50 de ani până când o să vedem oameni la Marte în mod corect. Dar nu știu nici marile agenții spațiale”, spune Adrian Șonka.

Diferența dintre cele două destinații este uriașă. În cazul Lunii, următoarea etapă ar putea fi construirea treptată a unei infrastructuri care să permită astronauților să rămână acolo perioade tot mai lungi. Pentru Marte, provocarea nu este doar să ajungem, ci să putem susține un echipaj ani întregi, la milioane de kilometri de Pământ.