Crescătorii de ovine și caprine protestează joi în București, solicitând Guvernului reluarea de urgență a exporturilor de animale, despre care spun că sunt vitale pentru supraviețuirea fermelor. Protestul este susținut de Uniunea Oierilor, care avertizează că blocarea comerțului extern a generat pierderi economice importante și pune în pericol veniturile a mii de familii din mediul rural.

UPDATE 4: Oierii continuă să protesteze în fața sediului ANSVSA. Cer demisia preşedintelui instituţiei, Alexandru Bociu

Crescătorii de oi protestează joi în faţa sediului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi cer demiterea preşedintelui instituţiei, Alexandru Bociu.

Aceştia strigă „Demisia” şi cer reluarea exporturilor de oi şi capre, în special în ţările arabe. De asemenea, flutură pancarte cu mesajul „Nu ne lăsaţi să pierdem tot”.

Oierii vor pleca la ora 13:00 în marş spre Palatul Victoria.

UPDATE 3: „Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi”

- articolul continuă mai jos -

Jandarmii susțin că asupra lor au fost aruncate obiecte contondente.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine.

În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate”, anunță Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.

Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au forțat cordonul de jandarmi. Împotriva lor a fost folosit „pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă”, precizează jandarmii.

UPDATE 2: Uniunea Oierilor afirmă că nu susține vaccinarea în masă a întregului efectiv național fără o analiză

În ceea ce privește pesta micilor rumegătoare, Uniunea Oierilor afirmă că nu susține vaccinarea în masă a întregului efectiv național fără o analiză a impactului economic și comercial.

„Orice decizie privind vaccinarea trebuie fundamentată atât din punct de vedere sanitar-veterinar, cât și economic și comercial. Organizațiile profesionale trebuie implicate direct în aceste discuții, pentru ca măsurile adoptate să răspundă atât obiectivelor de protecție sanitar-veterinară, cât și necesității de a menține funcționale piețele comerciale”, a transmis organizația.

Pe lângă reluarea exporturilor, Uniunea Oierilor solicită instituirea unui mecanism rapid și transparent de despăgubire pentru fermierii afectați de restricțiile sanitar-veterinare. Organizația cere ca despăgubirile să acopere nu doar animalele sacrificate, ci și pierderile cauzate de imposibilitatea comercializării animalelor, scăderea prețurilor, costurile suplimentare de întreținere, blocarea contractelor de export și pierderea piețelor externe.

Totodată, reprezentanții organizației fac apel la desfășurarea unui protest pașnic și responsabil, subliniind că obiectivul principal este redeschiderea piețelor de export și asigurarea unui viitor stabil pentru sectorul ovin.

UPDATE 1: Uniunea Oierilor din România a transmis că susține protestul fermierilor

Uniunea Oierilor din România a transmis că susține protestul fermierilor, însă se delimitează de solicitările privind schimbarea conducerii ANSVSA. Organizația consideră că prioritatea este reluarea exporturilor de ovine, nu schimbările instituționale.

„Nu susținem transformarea acestei crize într-un nou conflict instituțional și nu considerăm că demiterea conducerii ANSVSA reprezintă, în acest moment, soluția de care fermierii au nevoie. Fermierii au nevoie de piețe redeschise și de măsuri eficiente, nu de schimbări care riscă să creeze noi întârzieri și noi incertitudini”, a declarat președintele Uniunii Oierilor, Maniu Vonica.

Uniunea Oierilor solicită Guvernului să trateze reluarea exporturilor de ovine drept o prioritate economică națională și cere identificarea unor soluții rapide pentru limitarea pierderilor din sector.

Potrivit organizației, restricțiile prelungite au dus la blocarea contractelor de export, scăderea prețurilor și creșterea costurilor de întreținere a animalelor, punând în pericol activitatea fermelor și veniturile a mii de familii din mediul rural.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Într-un comunicat, organizația arată că a preferat până acum dialogul și reprezentarea instituțională, însă consideră că situația actuală este una excepțională.

„Blocarea exporturilor, pierderile economice acumulate și lipsa unei perspective clare privind reluarea comerțului pun în pericol continuitatea fermelor și veniturile familiilor care depind de creșterea animalelor”, transmite Uniunea Oierilor.

Reluarea exporturilor, principala revendicare

Reprezentanții fermierilor cer autorităților să trateze redeschiderea exporturilor drept o prioritate economică națională și să adopte rapid măsuri care să permită reluarea comerțului în condiții predictibile.

Potrivit președintelui Uniunii Oierilor, Maniu Vonica, restricțiile prelungite au afectat grav activitatea fermelor, prin scăderea prețurilor, blocarea contractelor de export și creșterea costurilor de întreținere a animalelor.

„Solicităm Guvernului României, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ANSVSA și Ministerului Afacerilor Externe să trateze reluarea exporturilor ca pe o prioritate economică națională”, a declarat acesta.

Fermierii cer să fie consultați înaintea deciziilor europene

Uniunea Oierilor susține că multe dintre deciziile care influențează sectorul ovin sunt luate la nivel european și solicită implicarea organizațiilor profesionale înainte de adoptarea măsurilor care afectează fermele.

„Fermierii nu trebuie informați doar după adoptarea deciziilor. Ei trebuie ascultați înainte ca aceste decizii să fie luate”, afirmă Maniu Vonica.

Organizația solicită, de asemenea, consultări permanente cu autoritățile, stabilirea unui cadru sanitar-veterinar predictibil și măsuri rapide pentru limitarea impactului economic asupra crescătorilor.

Rezerve privind vaccinarea în masă împotriva pestei micilor rumegătoare

În contextul focarelor de pestă a micilor rumegătoare, Uniunea Oierilor consideră că orice decizie privind vaccinarea trebuie analizată atât din perspectivă sanitar-veterinară, cât și din punct de vedere economic și comercial.

Reprezentanții organizației spun că nu susțin vaccinarea în masă a întregului efectiv național fără o evaluare completă a impactului asupra exporturilor și accesului pe piețele externe.

Totodată, Uniunea Oierilor respinge ideea că schimbarea conducerii ANSVSA ar reprezenta soluția crizei actuale, apreciind că prioritatea este elaborarea unui plan tehnic, comercial și diplomatic care să permită redeschiderea piețelor externe.

Despăgubiri pentru toate pierderile suferite de fermieri

Organizația cere și instituirea unui mecanism rapid și transparent de compensare financiară, astfel încât despăgubirile să acopere nu doar animalele sacrificate, ci și pierderile provocate de imposibilitatea valorificării efectivelor, scăderea prețurilor, costurile suplimentare de întreținere, blocarea contractelor și pierderea piețelor de export.

Uniunea Oierilor face apel ca protestul să se desfășoare pașnic și responsabil, subliniind că obiectivul principal rămâne reluarea exporturilor și asigurarea unui viitor stabil pentru sectorul ovin din România.