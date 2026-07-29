În zilele toride de vară, primul lucru pe care îl căutăm este o băutură rece și răcoritoare. Din păcate, de multe ori alegem sucuri bogate în zahăr, ceaiuri gata îmbuteliate, băuturi energizante sau produse care ne hidratează doar pe moment, dar aduc un aport caloric important. În ultimii ani au apărut însă tot mai multe alternative considerate „funcționale”, iar două dintre ele se regăsesc aproape în orice supermarket: kombucha și apa de cocos.

Ambele sunt promovate ca băuturi naturale, benefice pentru organism și potrivite pentru un stil de viață sănătos. Dar cât din ceea ce se spune despre ele este susținut de dovezi științifice și la ce ar trebui să fim atenți atunci când le cumpărăm?

Kombucha

Kombucha este obținută prin fermentarea unui ceai, de regulă verde sau negru, îndulcit cu zahăr, cu ajutorul unei culturi de bacterii și drojdii. În timpul fermentației, microorganismele consumă o parte din zahărul adăugat și produc acizi organici, cantități mici de dioxid de carbon și alți compuși care dau băuturii gustul ușor acrișor și textura efervescentă.

Tocmai acest proces de fermentație a făcut ca kombucha să fie încadrată în categoria alimentelor fermentate, alături de chefir sau iaurt. Din acest motiv, mulți consumatori o aleg în speranța că va avea efecte benefice asupra digestiei și microbiotei intestinale.

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Într-adevăr, cercetările existente sugerează că băuturile fermentate pot avea efecte favorabile asupra microbiotei. Totuși, în cazul kombuchei, trebuie să fim echilibrați în interpretare. Majoritatea studiilor au fost realizate în laborator sau pe animale, iar studiile clinice la oameni sunt încă puține. Cu alte cuvinte, există rezultate promițătoare, însă nu putem afirma că această băutură tratează afecțiuni digestive, detoxifică organismul sau întărește sistemul imunitar, așa cum apare adesea în reclame sau pe rețelele sociale.

Asta nu înseamnă că nu merită consumată. Pentru multe persoane, kombucha poate reprezenta o alternativă mai bună decât băuturile răcoritoare bogate în zahăr, cu condiția să alegem produsul potrivit.

De aceea, înainte de a pune o sticlă în coșul de cumpărături, merită să citim cu atenție eticheta. Ideal este să alegem produse cu o listă scurtă de ingrediente: apă, ceai, zahăr și culturile de fermentație, fără cantități mari de zahăr adăugat, siropuri, coloranți sau arome artificiale. Chiar dacă o parte din zahăr este consumată în timpul fermentației, unele produse comerciale conțin ulterior zahăr suplimentar, ceea ce le transformă într-o băutură asemănătoare unui suc obișnuit.

Există și câteva situații în care kombucha trebuie consumată cu prudență. Fiind un produs fermentat, poate conține cantități mici de alcool și cafeină. De asemenea, variantele preparate în casă pot fi contaminate dacă nu sunt obținute în condiții de igienă corespunzătoare. Persoanele însărcinate, cele care alăptează sau cele cu imunitatea compromisă ar trebui să discute cu medicul înainte de consum.

Pentru un adult sănătos, o cantitate de aproximativ 150-250 ml pe zi este suficientă. Nu este nevoie să consumăm cantități mari pentru a beneficia de proprietățile acestei băuturi.

Apa de cocos

Dacă kombucha atrage prin fermentație, apa de cocos este apreciată în primul rând pentru capacitatea ei de a hidrata.

Apa de cocos reprezintă lichidul limpede din interiorul nucilor de cocos verzi și nu trebuie confundată cu laptele de cocos, care se obține din pulpa fructului și conține mult mai multe grăsimi și calorii.

Popularitatea ei a crescut deoarece furnizează în mod natural electroliți, în special potasiu, dar și cantități mai mici de magneziu și sodiu. Tocmai de aceea este adesea recomandată în zilele foarte călduroase sau după activități fizice în care transpirăm mult.

Totuși, și aici este important să păstrăm măsura. Apa de cocos nu este o băutură miraculoasă și nici nu înlocuiește apa. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, apa rămâne cea mai eficientă metodă de hidratare, iar apa de cocos poate fi privită ca o alternativă gustoasă și naturală la băuturile îndulcite.

Atunci când alegem produsul din magazin, cea mai bună variantă este cea care conține 100% apă de cocos, fără zahăr adăugat, siropuri sau arome. Cu cât lista ingredientelor este mai scurtă, cu atât produsul este mai apropiat de forma lui naturală.

Deși este sănătoasă, apa de cocos nu este potrivită în orice situație. Datorită conținutului ridicat de potasiu, persoanele cu boli renale sau cele care au recomandări medicale privind limitarea aportului de potasiu trebuie să fie prudente. În plus, după efort fizic foarte intens sau în cazul unei deshidratări importante, aceasta nu înlocuiește soluțiile speciale de rehidratare, deoarece conține mai puțin sodiu decât băuturile formulate special pentru astfel de situații.

În general, 200-330 ml pe zi reprezintă o cantitate suficientă pentru majoritatea adulților.

Ce alegem, până la urmă?

Atât kombucha, cât și apa de cocos pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, mai ales în perioada verii. Niciuna nu este un aliment-minune și nici nu poate compensa o alimentație dezechilibrată, însă ambele pot reprezenta alternative inspirate la băuturile răcoritoare bogate în zahăr. Nu trebuie să ne simțim vinovați că nu putem consuma apă și atât. Este normal să ne dorim și altfel de gusturi și, cu puțin echilibru, putem găsi varianta optimă în cele mai multe cazuri.

Ca întotdeauna, diferența o face alegerea produsului. O etichetă citită cu atenție este adesea mai importantă decât mesajele de marketing de pe ambalaj. Iar dacă alegem variante cu ingrediente puține, fără adaos inutil de zahăr și le consumăm cu moderație, atât kombucha, cât și apa de cocos pot deveni două băuturi plăcute, răcoritoare și potrivite nu doar pentru zilele de vară, ci pentru orice perioadă în care ne dorim o alternativă mai sănătoasă la sucurile clasice.