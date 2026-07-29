Pepenii sunt vedetele necontestate ale sezonului cald. Având un conținut de apă de peste 90%, aceștia sunt opțiunea ideală pentru un desert dulce, dar în același timp hidratant, în zilele toride. Cu toate acestea, de multe ori ajungem să le stricăm textura suculentă sau gustul din cauza modului greșit în care îi depozităm în frigider, relateaza La Razon.

Locul ideal de conservare – sertarul special din frigder pentru fructe și legume

Deși tindem să punem pepenele pe primul raft liber din frigider, locul cel mai potrivit este sertarul din partea de jos, conceput special pentru legume și fructe. De ce?

Pentru că asigură o umiditate optimă. Deoarece pepenele este alcătuit în mare parte din apă, depozitarea într-un mediu necorespunzător îi va usca pulpa, dându-i o textură gumată. Sertarul păstrează nivelul de umiditate de care are nevoie.

Pentru că îi menține o temperatură constantă. Deschiderile frecvente ale ușii frigiderului pe timpul verii creează fluctuații termice. Sertarul inferior protejează fructele de șocurile de aer cald și încetinește procesul de alterare.

- articolul continuă mai jos -

Unde să NU pui NICIODATĂ pepenele

Pe ușa frigiderului. Este zona supusă celor mai mari variații de temperatură. Chiar dacă ai feliat o bucată mică și pare la îndemână să o pui pe raftul ușii, schimbările constante de aer cald-rece vor accelera stricarea fructului. Lipit de peretele din spate al frigiderului. În această zonă temperatura scade extrem de mult. Dacă pulpa bogată în apă îngheață chiar și parțial, structura ei se distruge, iar la decongelare va deveni făinoasă și moale.

Ce trebuie făcut obligatoriu în cazul pepenelui deja tăiat

Pepenii acționează ca un adevărat burete pentru mirosurile din jur. Odată ce ai tăiat fructul, pulpa expusă va absorbi rapid aromele altor alimente din frigider (mâncăruri gătite, brânzeturi, ceapă).

Cum previi alterarea gustului