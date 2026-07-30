România a susținut, în cadrul Reuniunii informale a miniștrilor Uniunii Europene responsabili pentru pescuit, desfășurate în perioada 28-29 iulie la Cork, în Irlanda, necesitatea unor măsuri concrete pentru atragerea noilor generații în sectorul pescuitului și acvaculturii. Țara noastră a fost reprezentată de subsecretarul de stat Cristian-Mihael Leonov, conform unui comunicat de presă transmis de Ministerul Agriculturii.

Principala temă a reuniunii, organizate sub egida Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, a fost reînnoirea generațională într-un sector afectat de îmbătrânirea forței de muncă și de dificultățile în recrutarea și păstrarea tinerilor profesioniști.

În cadrul dezbaterilor, statele membre au analizat măsuri pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare, a condițiilor de muncă și a siguranței în domeniu, precum și soluții pentru creșterea competitivității economice a pescuitului și acvaculturii după anul 2028.

România a propus ca reînnoirea generațională să devină un obiectiv transversal al viitoarei Politici Comune în domeniul Pescuitului. De asemenea, delegația română a susținut simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru operatorii de mici dimensiuni, precum și facilitarea procesului de autorizare în acvacultură.

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O altă propunere prezentată de partea română vizează crearea unui pachet de instalare destinat tinerilor pescari și antreprenorilor din acvacultură. Acesta ar urma să includă sprijin financiar, programe de formare profesională, mentorat și investiții în tehnologii moderne.

„Nu putem vorbi despre reînnoire generațională fără un sector viabil economic, cu reguli clare, condiții de muncă sigure și acces real la finanțare. Tinerii trebuie să vadă în pescuit și acvacultură o perspectivă profesională stabilă, modernă și atractivă. România va susține măsuri europene care protejează resursele, dar care investesc, în egală măsură, în oameni, în întreprinderi și în dezvoltarea comunităților costiere și rurale”, a declarat subsecretarul de stat Cristian-Mihael Leonov.

În marja reuniunii, oficialul român a avut discuții cu comisarul european pentru pescuit și oceane, Costas Kadis, și cu ministrul irlandez al agriculturii, alimentației și mediului marin, Martin Heydon. Potrivit Ministerului Agriculturii, dialogul s-a concentrat asupra particularităților sectorului românesc, inclusiv acvacultura de apă dulce și pescuitul costier la scară mică din Marea Neagră.

De asemenea, România a solicitat o finanțare europeană predictibilă și clar identificabilă pentru pescuit și acvacultură, inclusiv pentru activitățile de control și colectare a datelor.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că va continua să susțină, în negocierile europene, măsuri adaptate specificului național, care să sprijine modernizarea sectorului, dezvoltarea durabilă a acvaculturii și crearea unor oportunități pentru noua generație de pescari și antreprenori.