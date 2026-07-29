Pepenele galben este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald, datorită gustului dulce și conținutului ridicat de apă. Dincolo de proprietățile sale răcoritoare, specialiștii arată că acesta furnizează vitamine, antioxidanți și alți compuși care pot contribui la menținerea sănătății, potrivit unei analize publicate de AOL și citate de Mediafax.

Bogat în antioxidanți și vitamina A

Pepenele galben conține antioxidanți care ajută organismul să combată radicalii liberi, molecule instabile ce pot deteriora celulele și favoriza apariția unor boli cronice.

Printre compușii importanți se numără beta-carotenul, pigmentul care îi conferă culoarea specifică și care este transformat în organism în vitamina A. Aceasta are un rol esențial în menținerea sănătății ochilor, a pielii și a sistemului reproducător.

O singură cană de pepene galben poate furniza aproape o treime din necesarul zilnic de vitamina A.

Ajută la hidratarea organismului

Fiind alcătuit în proporție de aproximativ 90% din apă, pepenele galben se numără printre cele mai hidratante fructe. Specialiștii amintesc că o parte importantă din necesarul zilnic de lichide provine și din alimente, nu doar din apa consumată.

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O hidratare adecvată contribuie la menținerea nivelului de energie, susține digestia, ajută la funcționarea articulațiilor și poate reduce riscul de deshidratare și de formare a pietrelor la rinichi.

O sursă importantă de vitamina C

Pepenele galben este bogat și în vitamina C, nutrient esențial pentru funcționarea sistemului imunitar. Aceasta stimulează producția de globule albe, implicate în apărarea organismului împotriva infecțiilor.

O porție de aproximativ o cană de pepene galben tăiat cuburi poate acoperi circa 65% din necesarul zilnic de vitamina C.

Poate contribui la sănătatea pielii

Vitamina C este necesară și pentru producerea colagenului, proteina care menține elasticitatea pielii și susține procesul de vindecare a rănilor.

Consumul regulat de alimente bogate în vitamina C și cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele galben, poate contribui la menținerea unei pieli bine hidratate și mai suple.

Cine ar trebui să fie precaut

În general, pepenele galben poate fi consumat în siguranță de majoritatea persoanelor. Totuși, specialiștii recomandă prudență în cazul celor cu alergie la pepene, al persoanelor cu sindrom de intestin iritabil sau al celor care trebuie să își monitorizeze atent glicemia.

Pepenele galben poate fi consumat simplu sau integrat în preparate de vară. Printre combinațiile recomandate se numără:

iaurt grecesc cu semințe de chia și bucăți de pepene;

salată cu pepene galben, brânză feta, mentă proaspătă și ulei de măsline;

frigărui cu pepene galben, mini mozzarella, busuioc și prosciutto.

Pe lângă gustul răcoritor, pepenele galben poate fi o alegere potrivită pentru persoanele care doresc să își crească aportul de vitamine, antioxidanți și lichide în sezonul cald.