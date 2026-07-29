După vârsta de 50 de ani, scăderea nivelului de estrogen duce adesea la o creștere treptată a trigliceridelor din sânge. Deși este un fenomen obișnuit, menținerea acestora sub control este esențială pentru sănătatea inimii, relatează Mediafax.

Vestea bună este că introducerea câtorva alimente delicioase în dieta zilnică poate aduce îmbunătățiri vizibile într-un timp scurt.

Cele 6 alimente-cheie și efectul lor asupra organismului

Peștele gras (somon, macrou, sardine): Bogați în Omega-3, acești pești blochează enzimele responsabile de formarea grăsimilor și determină ficatul să ardă acizii grași în loc să producă noi trigliceride. Nucile și semințele de in: O sursă vegetală excelentă de Omega-3. Un consum de doar o jumătate de cană de nuci pe zi a demonstrat o scădere a trigliceridelor de până la 8 ori mai mare comparativ cu o dietă fără nuci. Avocado: Datorită acidului oleic și fibrelor, avocado ajută la reglarea glicemiei și oprește sinteza de grăsimi la nivelul ficatului. Quinoa: Deși conține carbohidrați, proteinele speciale din quinoa încetinesc producția de trigliceride. Studiile arată o reducere cu 36% a acestora după 12 săptămâni de consum zilnic (aproximativ ½ cană). Produsele din soia (tofu, tempeh, lapte de soia neîndulcit): Consumul a 1-2 porții zilnice reduce nivelul grăsimilor din sânge cu o medie de 7,3%, fiind o alegere ideală pentru femeile aflate la postmenopauză. Oțetul de mere: Doar 1-2 linguri administrate zilnic optimizează procesarea zahărului, scăzând nivelul trigliceridelor în doar 8 săptămâni.

Ce altceva mai poți face?

Recomandarea cardiologilor este integrarea acestor ingrediente în dieta mediteraneană, considerată opțiunea ideală pentru protecția cardiovasculară.

Pentru rezultate optime, combină o alimentație bogată în legume, cereale integrale și grăsimi sănătoase cu mișcare regulată și un control atent al greutății corporale.