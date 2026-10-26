VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”

26 oct. 2026, Nutriție
Colaj foto G4Food
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Cuprins
  1. Cum pot fi învățați copiii să mănânce mai sănătos
  2. Cele cinci simțuri, instrumente pentru educația alimentară
  3. De ce este important să gătim acasă
  4. Alimentația, hidratarea și mișcarea contribuie la sănătate

Educația alimentară începe în familie, încă din primii ani de viață, iar copiii trebuie să învețe să recunoască și să înțeleagă alimentele înainte de a le consuma, spune chef Alain Alexanian, bucătar cu o stea Michelin, laureat al prestigiosului Palme d’Or în Gastronomie și membru al Academiei Bocuse d’Or. Într-un interviu acordat G4Food, acesta a explicat cum pot fi implicați copiii în descoperirea gusturilor și de ce prepararea mâncării acasă poate contribui la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase.

Primii ani de viață au un rol esențial în formarea relației copiilor cu mâncarea, consideră chef Alain Alexanian. Familia este primul mediu în care aceștia descoperă alimentele, gusturile și obiceiurile care îi pot însoți până la maturitate.

„Totul începe acasă. Primii ani sunt cruciali, mai ales primii trei ani”, a explicat chef-ul.

Educația continuă apoi la școală, unde copiii pot învăța să facă diferența între alimentele proaspete, ingredientele de bază și produsele procesate. În opinia sa, această învățare trebuie să fie practică și adaptată vârstei, astfel încât copiii să înțeleagă ce mănâncă și cum le influențează alegerile alimentare sănătatea.

Cum pot fi învățați copiii să mănânce mai sănătos

Pachetele cu gustări aduse de acasă și alegerile alimentare din timpul pauzelor școlare sunt o provocare pentru părinți și profesori. Pentru chef Alain Alexanian, soluția începe cu explicarea diferențelor dintre alimente și cu implicarea copiilor în experiențe concrete.

Un fruct poate deveni un instrument de educație alimentară, deoarece le permite copiilor să descopere mâncarea prin intermediul simțurilor. Aspectul, mirosul, textura și gustul contribuie la înțelegerea prospețimii și a caracteristicilor unui aliment.

„Trebuie să înțeleagă diferența dintre un produs brut și unul procesat”, a spus chef-ul, referindu-se la importanța familiarizării copiilor cu ingredientele înainte ca acestea să fie transformate în preparate.

Alain Alexanian consideră că educația alimentară trebuie să îi ajute pe copii să înțeleagă de ce contează calitatea alimentelor și echilibrul în alimentație.

„Trebuie să mâncăm calitativ, nu mult, ci echilibrat”, a subliniat acesta.

Cele cinci simțuri, instrumente pentru educația alimentară

Bucătăria oferă un context în care copiii pot învăța prin experiență. Un măr, de exemplu, poate fi observat, mirosit, atins și gustat. Fiecare dintre aceste acțiuni le oferă informații despre aliment și îi ajută să își dezvolte capacitatea de a recunoaște gusturile și texturile.

Chef-ul a explicat că aspectul unei legume sau al unui fruct poate oferi indicii despre caracteristicile sale, în timp ce mirosul și textura contribuie la evaluarea prospețimii. Gustul completează această experiență și îi ajută pe copii să descopere diferențele dintre alimente.

Astfel de exerciții îi pot face mai curioși și mai deschiși să încerce ingrediente pe care, în alte condiții, le-ar putea refuza.

De ce este important să gătim acasă

Un alt sfat oferit de chef Alain Alexanian este ca părinții să îi familiarizeze pe copii cu ingredientele folosite în preparatele de zi cu zi. O salată poate deveni o lecție simplă despre gusturi și echilibru, dacă cei mici descoperă separat ingredientele și observă cum se schimbă rezultatul atunci când acestea sunt combinate.

Uleiul, oțetul și sarea pot fi degustate separat, în cantități mici și în condiții potrivite, pentru ca cei mici să înțeleagă rolul fiecărui ingredient. Apoi, părinții le pot arăta cum se obține un sos vinaigrette și cum proporțiile influențează gustul final.

Prin astfel de activități, copiii pot înțelege mai ușor cum sunt preparate alimentele și de ce contează ingredientele folosite. În plus, participarea la gătit poate transforma masa într-o experiență de învățare, în loc să fie doar un moment în care mâncarea este consumată fără alte explicații.

Chef-ul atrage atenția asupra faptului că produsele intens transformate pot îndepărta copiii de ingredientele de bază și de modul în care acestea sunt combinate. Explicarea procesului de preparare îi poate ajuta să privească mai atent ceea ce au în farfurie și să facă alegeri mai informate.

Alimentația, hidratarea și mișcarea contribuie la sănătate

În viziunea lui Alain Alexanian, formarea unor obiceiuri sănătoase presupune mai mult decât alegerea alimentelor potrivite. Alimentația echilibrată trebuie să fie însoțită de hidratare adecvată și activitate fizică.

Aceste obiceiuri se formează în timp, prin exemplul adulților și prin experiențele repetate ale copiilor. Părinții pot contribui la acest proces prin mesele pregătite acasă, prin discuții despre ingrediente și prin implicarea celor mici în activități simple din bucătărie.

Mesajul chef-ului este că educația alimentară trebuie să înceapă devreme și să continue atât în familie, cât și la școală. Copiii care învață să recunoască alimentele, să descopere gusturile și să înțeleagă modul de preparare a mâncării pot deveni mai conștienți de alegerile pe care le fac la masă.

 

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