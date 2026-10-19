Telefonul sau televizorul pot părea soluții rapide atunci când părinții încearcă să-și convingă copiii să mănânce. Însă, atunci când atenția celui mic este captată de un ecran, masa își pierde o parte importantă din rolul ei. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, de ce copiii ajung să mănânce fără să fie conectați la mâncare și cum se poate transforma masa într-un moment de apropiere în familie.

„Copilul mănâncă, dar din inerție”

Pentru un părinte care încearcă să-și hrănească bebelușul, telefonul poate părea o soluție eficientă: copilul urmărește desenele, deschide gura și acceptă lingurițele. Dr. Dumitrela Enescu atrage însă atenția asupra a ceea ce se întâmplă în acele momente.

„De multe ori le oferim ecrane ca ei să mănânce. Da, ăsta este, cred că ar fi trebuit de fapt să-l menționez la pericole pentru că într-adevăr e un lucru periculos. Copilul mănâncă, dar din inerție. De fapt, el deschide gura, dar e acolo atent și conectat la ecran. Nu se conectează nici cu mâncarea, nici cu părintele”, a explicat Tania Fântână, gazda podcastului.

În opinia medicului pediatru, masa ar trebui să fie un moment în care copilul este prezent, își descoperă alimentele și interacționează cu părintele, nu unul în care mănâncă în timp ce atenția îi este captată de telefon sau televizor.

„Masa poate să fie folosită ca un moment de conexiune, de relaxare în familie. Nu o luptă obligându-l să mănânce ceva, dar nici o situație în care el nu e prezent.”

De ce poate fi greu să renunțăm la ecranele folosite la masă

Obiceiul de a folosi telefonul sau televizorul în timpul mesei poate deveni parte din rutina copilului și poate fi dificil de eliminat ulterior.

„Și această expunere la ecrane în timpul mesei este un obicei care ulterior va fi foarte greu de scos din rutina lui”, avertizează Dr. Dumitrela Enescu.

Medicul explică și faptul că experiența copilului nu se limitează la ceea ce mănâncă. Contextul în care are loc masa poate fi asociat cu anumite obiecte sau activități, inclusiv cu desenele urmărite pe ecran.

„Îi rămâne pe termen lung, că de fapt copilul reține momentul, nu filmul în care a mâncat, adică nu doar mâncarea, ci și contextul, face cumva o asociere între, nu știu, tabletă, televizor, desenele respective și momentul acela.”

„Unul dintre puținele momente în care ne adunăm împreună”

Dincolo de alimentație, masa poate fi unul dintre momentele în care familia se reunește și petrece timp împreună. Folosirea ecranelor poate diminua această experiență, observă medicul.

„Parcă simt că-i furăm și un moment de bucurie reală a lui și a familiei. De fapt, unul dintre puținele momente în care ne adunăm împreună, practic”, a spus Dr. Dumitrela Enescu.

Masa nu ar trebui să devină o luptă pentru terminarea porției și nici un moment în care copilul este distras pentru a accepta mai ușor mâncarea. Așa cum subliniază medicul, timpul petrecut împreună poate fi un prilej de conectare, de relaxare și de familiarizare cu mâncarea, într-un context în care copilul este cu adevărat prezent.