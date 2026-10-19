VIDEO | De ce nu este bine ca bebelușul să mănânce în fața ecranelor. „Copilul mănâncă, dar din inerție”. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Ce se întâmplă când îi dăm telefonul ca să termine masa

19 oct. 2026, Video
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Telefonul sau televizorul pot părea soluții rapide atunci când părinții încearcă să-și convingă copiii să mănânce. Însă, atunci când atenția celui mic este captată de un ecran, masa își pierde o parte importantă din rolul ei. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, de ce copiii ajung să mănânce fără să fie conectați la mâncare și cum se poate transforma masa într-un moment de apropiere în familie.

„Copilul mănâncă, dar din inerție”

Pentru un părinte care încearcă să-și hrănească bebelușul, telefonul poate părea o soluție eficientă: copilul urmărește desenele, deschide gura și acceptă lingurițele. Dr. Dumitrela Enescu atrage însă atenția asupra a ceea ce se întâmplă în acele momente.

„De multe ori le oferim ecrane ca ei să mănânce. Da, ăsta este, cred că ar fi trebuit de fapt să-l menționez la pericole pentru că într-adevăr e un lucru periculos. Copilul mănâncă, dar din inerție. De fapt, el deschide gura, dar e acolo atent și conectat la ecran. Nu se conectează nici cu mâncarea, nici cu părintele”, a explicat Tania Fântână, gazda podcastului.

În opinia medicului pediatru, masa ar trebui să fie un moment în care copilul este prezent, își descoperă alimentele și interacționează cu părintele, nu unul în care mănâncă în timp ce atenția îi este captată de telefon sau televizor.

„Masa poate să fie folosită ca un moment de conexiune, de relaxare în familie. Nu o luptă obligându-l să mănânce ceva, dar nici o situație în care el nu e prezent.”

De ce poate fi greu să renunțăm la ecranele folosite la masă

Obiceiul de a folosi telefonul sau televizorul în timpul mesei poate deveni parte din rutina copilului și poate fi dificil de eliminat ulterior.

„Și această expunere la ecrane în timpul mesei este un obicei care ulterior va fi foarte greu de scos din rutina lui”, avertizează Dr. Dumitrela Enescu.

Medicul explică și faptul că experiența copilului nu se limitează la ceea ce mănâncă. Contextul în care are loc masa poate fi asociat cu anumite obiecte sau activități, inclusiv cu desenele urmărite pe ecran.

„Îi rămâne pe termen lung, că de fapt copilul reține momentul, nu filmul în care a mâncat, adică nu doar mâncarea, ci și contextul, face cumva o asociere între, nu știu, tabletă, televizor, desenele respective și momentul acela.”

„Unul dintre puținele momente în care ne adunăm împreună”

Dincolo de alimentație, masa poate fi unul dintre momentele în care familia se reunește și petrece timp împreună. Folosirea ecranelor poate diminua această experiență, observă medicul.

„Parcă simt că-i furăm și un moment de bucurie reală a lui și a familiei. De fapt, unul dintre puținele momente în care ne adunăm împreună, practic”, a spus Dr. Dumitrela Enescu.

Masa nu ar trebui să devină o luptă pentru terminarea porției și nici un moment în care copilul este distras pentru a accepta mai ușor mâncarea. Așa cum subliniază medicul, timpul petrecut împreună poate fi un prilej de conectare, de relaxare și de familiarizare cu mâncarea, într-un context în care copilul este cu adevărat prezent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Connoisseur fără ifose
19 oct.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 99): 3 vinuri bune sub 150 de lei pentru o petrecere de familie. Recomandările lui Cezar Ioan
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 99): 3 vinuri bune sub 150 de lei pentru o petrecere de familie. Recomandările lui Cezar Ioan
Agribusiness
19 oct.
VIDEO | Florin Barbu, aviz faborabil pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii: Trebuie să deblocăm plata ajutorului de stat pentru secetă și să acordăm fermierilor credite cu o dobândă fixă
VIDEO | Florin Barbu, aviz faborabil pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii: Trebuie să deblocăm plata ajutorului de stat pentru secetă și să acordăm fermierilor credite cu o dobândă fixă
Disputandum
19 oct.
VIDEO | Vinul fără alcool mai poate fi numit vin? / Cezar Ioan: „A fost vin, din care s-a scos alcoolul”
VIDEO | Vinul fără alcool mai poate fi numit vin? / Cezar Ioan: „A fost vin, din care s-a scos alcoolul”
Articole / Reportaje
19 oct.
FOTO-VIDEO | Au adus câteva semințe din Spania și au ajuns să crească dovleci de 200 de kilograme / Soții Mureșan cultivă dovleci care nu pot fi ridicați de patru oameni și vor să vândă semințele online
FOTO-VIDEO | Au adus câteva semințe din Spania și au ajuns să crească dovleci de 200 de kilograme / Soții Mureșan cultivă dovleci care nu pot fi ridicați de patru oameni și vor să vândă semințele online
Articole / Reportaje
18 oct.
FOTO-VIDEO | Ce este un Boo Basket și de ce toată lumea își dorește unul în acest sezon. Ghidul complet al tendinței care a cucerit toamna
FOTO-VIDEO | Ce este un Boo Basket și de ce toată lumea își dorește unul în acest sezon. Ghidul complet al tendinței care a cucerit toamna
Recomandări
Mediafax
Povestea italianului care dimineața culege legumele și seara le transformă în pizza
G4Media
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Alimentul minune care VINDECĂ ulcerul gastric și ajută prostata
Mediafax Spania
Avertismentul unui cardiolog: „Să ții dietă poate fi cea mai mare greșeală!”
CSID
Se modifică ajutorul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități. Cine primește mai puțini bani din 2027 și cine pierde sprijinul
CSID
Durerea abdominală aparent banală poate ascunde o boală gravă. 8 semne care nu trebuie ignorate

Cele mai noi articole

Oasi della Pace, restaurantul călugărițelor din Italia/ 4 călugărițe de peste 70 ani gătesc un meniu cu șapte aperitive și preparate tradiționale, la 25 de euro
Oasi della Pace, restaurantul călugărițelor din Italia/ 4 călugărițe de peste 70 ani gătesc un meniu cu șapte aperitive și preparate tradiționale, la 25 de euro
Cât gunoi de grajd se poate aplica la hectar/ Gunoiul de pasăre poate furniza până la 15 kg de azot pe tonă
Cât gunoi de grajd se poate aplica la hectar/ Gunoiul de pasăre poate furniza până la 15 kg de azot pe tonă
VIDEO | Tánczos Barna prezintă bilanțul mandatului interimar la Ministerul Agriculturii. Ministru: „Statul trebuie să intervină în sectoarele suin și bovin. Costurile cu energia și carburanții pun presiune tot mai mare pe ferme”
VIDEO | Tánczos Barna prezintă bilanțul mandatului interimar la Ministerul Agriculturii. Ministru: „Statul trebuie să intervină în sectoarele suin și bovin. Costurile cu energia și carburanții pun presiune tot mai mare pe ferme”
Cum îți dai seama că făina nu mai este bună / Insectele nu sunt singurul semn, există mai multe indicii care pot arăta că trebuie aruncată
Cum îți dai seama că făina nu mai este bună / Insectele nu sunt singurul semn, există mai multe indicii care pot arăta că trebuie aruncată
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?